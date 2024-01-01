AI 影像生成器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安哥拉

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AI 影像產生器是利用生成式 AI（人工智慧）創建高品質影像的軟體應用程式或平台。這些演算法旨在模仿類人的創造力和藝術風格，從而能夠根據使用者定義的輸入或標準生成具有視覺吸引力的多樣化圖像。 AI圖像生成技術可讓使用者產生類似於現實世界物件、場景或藝術概念的圖像。這些人工智慧驅動的系統已成為藝術家、設計師、內容創作者和其他需要為其專案存取大量視覺資產的專業人士的寶貴工具。 人工智慧圖像生成器的主要功能之一是其文字到圖像的功能。使用者可以提供描述性文字提示或關鍵字，軟體會聰明地解釋它們並將其轉換為視覺上吸引人的圖像。無論是對風景、人物外觀還是特定物體的生動描述，人工智慧圖像生成器都會使用其先進的演算法來產生與所提供的文字輸入緊密匹配的圖像。 除了文字到圖像的功能之外，人工智慧圖像生成器還為用戶提供了多種自訂選項。使用者可以指定各種圖像屬性，例如樣式、配色方案、構圖或特定物件細節，以實現所需的視覺輸出。該軟體利用複雜的深度學習模型來確保產生的影像具有真實的細節、準確的渲染和整體連貫的構圖。 與主要依賴手動操作或濾鏡的傳統影像編輯軟體（例如照片編輯軟體）不同，人工智慧影像產生器採用機器學習技術來分析模式，從大量資料集中學習，並產生具有令人印象深刻的細節和藝術風格的圖像。這些生成器不僅限於預先存在的圖像資源，還能夠根據使用者定義的參數或文字輸入產生全新的視覺效果。 此外，人工智慧影像產生器與合成媒體軟體有相似之處，因為它們都專注於視覺內容的生成。 要獲得人工智慧圖像生成器類別的資格，產品必須： * 利用先進的人工智慧演算法，使用文字提示產生模仿人類創造力和藝術風格的高品質圖像。 * 提供靈活的客製化選項，可讓使用者控制生成影像的各個方面，例如風格、構圖、調色板或特定物件屬性。 * 使用戶能夠與人工智慧圖像生成過程進行交互，提供透過反饋機製或互動介面迭代、細化或微調輸出的方法。
提議新的應用程式
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可打造專業視覺效果
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款免費的線上人工智慧圖像建立器。用它來創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、標誌等。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。Midjourney 根據自然語言描述（稱為提示）生成圖像，類似於OpenAI 的DALL-E 和Stability AI 的Stable Diffusion。
Fotor
fotor.com
適合所有人的免費線上照片編輯器。只需點擊幾下，即可使用 Fotor 的照片編輯器免費編輯照片。它涵蓋了所有線上照片編輯工具，因此您可以裁剪圖像、調整圖像大小、向照片添加文字、甚至製作照片拼貼以及輕鬆創建圖形設計。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
奇蹟工作室。 一款 AI 工具，可自動將 CG 角色製作成動畫、燈光並合成為真人場景。
AKOOL
content.akool.com
商業導向的個人化 AGI 內容平台 我們是小型企業和電子商務的一站式商店，可利用 AIGC 取得個人化的專業品質產品描述（文字、圖像、語音和影片）。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 創建圖像所需的一切。 神奇的人工智慧藝術工具。產生原始影像、修改現有影像、將圖片擴展到原始邊界之外等等。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Booth AI
booth.ai
利用 AI 創作專業品質的產品攝影。 只需指定您想要的照片並上傳一些範例產品圖片，即可快速產生高品質的生活照片。
Craiyon
craiyon.com
AI 模型根據任何提示繪製圖像！
Artsmart.ai
artsmart.ai
將想像變成藝術。我們的人工智慧圖像產生器將想像力變為現實，在幾秒鐘內產生令人驚嘆的藝術、插圖和圖像。
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
安全、公平地創作人工智慧生成的藝術 DeviantArt DreamUp™ 讓您能夠創作 AI 藝術，並知道創作者及其作品將受到公平對待。利用人工智慧的力量創造任何你能想像的圖像！
Stockimg.ai
stockimg.ai
團隊的 AI 圖像生成 - 您可以輕鬆生成 AI 徽標、AI 書籍封面、AI 海報等 - Stockimg AI
Artimator
artimator.io
免費的人工智慧藝術生成器 我們的免費 AI 藝術生成器基於 Stable Diffusion 1.5、Stable Diffusion XL (SDXL) 和 Artimator 人工智慧藝術品，將幫助您輕鬆地從文字描述或 AI 圖像中創建令人驚嘆和最美麗的藝術！您可以根據您的文字描述創造出無限的獨特藝術。如果您不喜歡生成的人工智慧藝術，您可以使用相同的文字描述再次生成以獲得不同的結果或在提示中添加額外的說明。透過 Artimator AI 照片產生器，您可以設計不同風格的自拍照，並了解您最喜歡的卡通人物在現實生活中的樣子。此外，我們的人工智慧影像產生器可以輕鬆刪除照片中不必要的物體，例如陌...
Dreamlike
dreamlike.art
借助人工智慧的力量，在幾秒鐘內創造出令人驚嘆的原創藝術。 神奇的人工智慧工具。創建無盡的原始圖像、修改現有圖像等等。
Lucidpic
lucidpic.com
提供特定技能或主題的互動式學習體驗的應用程式。 例如：算術、字母、寫作、早期學習和特殊教育、太陽系、詞彙、顏色、語言學習、標準化考試準備、地理、學校入口網站、寵物訓練、天文學、手工藝。
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen 是一款由人工智慧驅動的圖像生成工具，可讓使用者根據文字提示創建獨特的圖像。 ImgGen 的使命是讓每個人都能輕鬆、快速、輕鬆地創建圖像。 ImgGen 旨在為人們提供一個用戶友好的網路介面，將他們的視覺創意變為現實。 ImgGen 使用 AI 技術產生看起來真實的影像。我們的模型經過數百萬張圖像的訓練，以捕捉模式和視覺概念。 ImgGen 由印度經驗豐富的軟體工程師 Ramandeep Singh 於 2023 年創立。我一直熱衷於使圖像生成可用於日常創意應用程式。在看到 AI 圖像模型的快速發展後，我決定圍繞這些模型創建一個易於使用的 Web 介面。
Artblast AI
artblastai.com
用人工智慧創造藝術。 與AI合作！使用您的想法、您的繪畫和您自己的照片來創造獨特的藝術。
Imagine Me
imagineme.app
想像。類型。產生。用一行文字創造出令人驚嘆的人工智慧藝術作品。
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI 是一款功能強大的影像產生器，專注於創建一致的角色並控制其姿勢、構圖和風格。
Midgenai
midgenai.com
最好的免費人工智慧圖像生成器，具有最好的訓練模型
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便...
ImagineArt
imagine.art
想像一下，一個人工智慧藝術生成器可以釋放創造力的無限可能性。透過 Imagine，您只需文字提示和所選的藝術風格即可輕鬆創建令人驚嘆的傑作。無論您是經驗豐富的藝術家還是以前從未拿起畫筆的人，Imagine 都可以幫助您以令人驚嘆和富有想像力的方式將您的想法變為現實。 * 創造各種風格的令人驚嘆的藝術作品：從現實的肖像到異想天開的風景再到抽象的傑作，Imagine 幾乎可以生成您能想像到的任何風格的藝術作品。 * 快速輕鬆地創作藝術作品：借助 Imagine，您可以在短短幾秒鐘內創作出精美的藝術作品，而無需花費數小時或數天的時間學習傳統藝術技巧。 * 探索新的創意可能性：Imagine 可以...
WOMBO Dream
dream.ai
利用人工智慧的力量創作精美的藝術品。輸入提示，選擇一種藝術風格，然後觀看 WOMBO Dream 在幾秒鐘內將您的想法變成人工智慧驅動的繪畫。
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai是一個利用人工智慧方便創建各種圖形、圖片和文字的平台。
Plask
plask.ai
Plask Motion：您的影片 + AI 驅動的動畫工具包，非常適合快速原型設計並徹底改變您的 3D 工作流程。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
Real Fake Photos
realfakephotos.com
利用人工智慧將您的自拍照變成專業的頭像。 真正的。與現實無異。 簡單的。使用手機中的 10-20 張照片。 方便的。只需幾分鐘即可上傳、選擇和付款。
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder 讓圖像生成與圖像搜尋一樣快。對於創作者來說，它使腦力激盪、故事板和內容迭代比任何其他人工智慧都要快得多。對於團隊來說，它可以為遊戲或應用程式提供即時 UGC，為用戶現場提供個人化體驗，讓他們成為創作者。已使用 PicFinder 創建了超過 1 億張圖像。
illostrationAI
illostration.com
IllustrationAI 是一款人工智慧驅動的工具，可讓使用者在幾秒鐘內建立人工智慧生成的插圖。透過 IllustrationAI，您可以從不同風格的庫中選擇您的風格，描述您想要說明的對象，並透過 AI 升級改進您的結果。您還可以刪除背景並新增自訂背景。
Try it on AI
tryitonai.com
在 AI 的支持下，創造專業工作室品質的頭像。 您的人脈和社群媒體需要一張新的 LinkedIn 個人資料照片、表演頭像甚至肖像嗎？節省時間、金錢，並使用 Try it on AI 創建完美的 AI 頭像。
Aihairstyles
aihairstyles.com
利用 AI 嘗試不同的髮型 - 後背髮型、蓬蓬杜髮型等等。男性和女性風格
Geleza
geleza.app
您唯一需要的人工智慧平台！ 厭倦了太多的人工智慧平台？我們也是！在一處找到所有工具。利用人工智慧徹底改變您的工作。加入我們，立即開始創新。
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons 是一款人工智慧應用程式圖標產生器，可為用戶提供數千個獨特且專屬的應用程式圖標，以增強其應用程式的視覺吸引力。 只需點擊三下即可從文字建立美觀、免版稅的應用程式圖示。 CandyIcons 使用最新的人工智慧技術 (DALL·E 3) 將您的想法變成現實。 用幾句話描述您的圖標，選擇您的顏色和風格，然後觀看奇蹟發生！ CandyIcons 也為可能缺乏靈感的用戶提供預製圖示。這些預製圖示涵蓋了廣泛的類別，確保有適合每個應用程式的圖示。
neural.love
neural.love
由 AI 提供支援的線上影片、影像和音訊增強
LocalBot AI
localbot.ai
LocalBot.ai 利用尖端的人工智慧工具，幫助當地企業主節省寶貴的時間和金錢。 LocalBot.AI 使用最受歡迎的 AI 模型（例如 GPT、Dall-E、Ada）在幾秒鐘內創建文字、圖像、程式碼等。過程很簡單。您所要做的就是提供一個主題或想法，我們基於人工智慧的生成器將處理剩下的事情。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一個 Native Gen AI 平台。我們很自豪地為全球 107 個國家/地區的超過 50 萬名用戶提供服務，其中包括 400 多家付費大中型企業。 我們的創新突破是世界上第一位人工智慧 (AI) 行銷助理 Tess 的推出。透過端到端自動化巧妙地整合資料和系統，Tess 在加速人類成就方面發揮了重要作用。 透過帕累托，行銷人員可以重新獲得寶貴的時間，使他們能夠專注於更具策略性和高影響力的活動。我們透過減少重複性任務的參與來確保取得更好的成果。
iSenseHUB
isensehub.ai
來認識 iSenseHUB：終極人工智慧驅動平台，旨在徹底改變您的創建、設計和優化方式。我們配備了超過 65 種尖端人工智慧工具，我們的使命是幫助個人和企業簡化流程並以閃電般的速度製作高品質的內容。將 iSenseHUB 視為您的個人人工智慧助手，隨時準備好處理各種任務。從生成程式碼、製作 SEO 優化的文章、設計圖形到管理社交媒體貼文 - 我們都涵蓋了。我們的工具旨在簡化複雜的任務，讓您專注於最重要的事情：發展業務並激發創造力。 iSenseHUB不只是一個工具；更是一個工具。它是一整套由人工智慧驅動的解決方案。這就像擁有一整套專家團隊觸手可及，但沒有高昂的價格標籤。無論您是尋求規模擴張的新...
Tolio.se
tolio.se
TOLIO 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可簡化所有寫作。立即探索內容創作的未來。 Tolio 重新定義了您創建內容的方式。透過我們的人工智慧平台，您可以創建從引人入勝的行銷文案到深入文章的一切。快速、簡單、有效。
Stunning
stunning.so
Stunning.so 是一個創新平台，旨在簡化網站創建和內容生成的過程。透過利用人工智慧，它為用戶提供了一種無縫的方式來建立定製網站並為社交媒體製作引人入勝的內容，所有這些都透過簡單直觀的介面進行。 該工具非常適合尋求高效解決方案以快速輕鬆地建立強大線上形象的企業。 Stunning.so 非常適合企業家和小型企業，強調用戶友好的技術來增強數位行銷策略。
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder 是一款全面的 Midjourney v5 提示產生器，在 Web、Android 和 iOS 上提供數千個選項。只需點擊幾下，用戶就可以創建獨特的 Midjourney v5 藝術品，反映他們的個人風格和藝術視野。
DoItAI.Pro
doitai.pro
DoItAI.Pro 提供了一套人工智慧驅動的工具，讓您能夠輕鬆生成視覺、文字和音訊內容。無論您是尋求靈感的數位藝術家、需要引人入勝的文案的作家，還是希望製作原創音景的音樂家，DoItAI.Pro 都能滿足您的需求。
Arrk
arrk.app
Arrk：人工智慧內容創建資源套件 |生成內容、影像、聊天機器人、配音 |提高生產力 |提升品質
VREE Labs
vree.ai
在VREE Labs，我們的使命是透過我們的生成3D 技術改變電子商務格局- 透過開發由AI 和技術支援的3D 建模解決方案，將產品頁面中的少量圖像無縫轉換為AR/VR 商務的3D模型。我們的方法可將成本和時間降低 99%，並最大限度地提高投資回報率。 我們的目標是： 1.節省您的時間和成本， 2.消除手動流程， 3. 為您省去後勤方面的麻煩， 4. 製作一個易於使用的 DIY 工具，而不是尋求第三方專業知識。
Instantgen AI
instantgen.ai
instantgen.ai 是一個由人工智慧驅動的平台，可以在幾秒鐘內產生圖像和文字。無論是社群媒體貼文、行銷活動、撰寫電子郵件或為專案創建視覺效果，Instantgen 都能提供快速且方便的解決方案來產生高品質的創意輸出，滿足各種需求和目的。
Kua.ai
kua.ai
快點愛，您電商創新領域的先鋒夥伴。快愛成立於 2022 年，是一家充滿活力的 SaaS 企業，由一群經驗豐富的分析師和聰明的工程師精心打造。 在快點愛，我們不只是一家公司，我們還是一支思想交響樂，致力於透過產生人工智慧的力量徹底改變電子商務格局。 協作已銘刻在我們的 DNA 中。我們與亞馬遜網路服務、Google和微軟等領先的人工智慧先驅者建立了緊密的聯盟。這些合作夥伴關係使我們能夠保持技術進步的先鋒地位，為電子商務賣家提供體現創新巔峰的無與倫比的工具。
AIBoxSet
aiboxset.com
AIBoxSet 整合最受歡迎的人工智慧模型，如 GPT、Dall-E、Ada，在幾秒鐘內創建文字、圖像、程式碼和自訓練的客製化深度學習模型。過程很簡單。您所要做的就是提供一個主題或想法，我們基於人工智慧的生成器將處理剩下的事情。 有了 AIBoxSet，可能性是無限的，你的創造力是無止境的。透過由尖端人工智慧提供支援的用戶友好介面無縫導航。加入信任 AIBoxSet 滿足其創意需求的專業人士行列。
Snowpixel
snowpixel.app
使用 Snowpixel 創建、自訂、著迷。僅從文字生成精美的圖像、影片、音樂等。使用您自己的資料訓練自訂模型，以實現個人化。
AIEasyUse
aieasyuse.com
AIEasyUse 讓每個人都可以簡單且輕鬆地使用 AI 來執行日常任務。 AIEasyUse 易於使用的工具可讓您創建內容、生成圖像、與聊天機器人通訊、獲得程式碼創建幫助以及使用 AI 技術將語音轉換為文字。透過 AIEasyUse 的平台，您無需成為技術專家即可享受人工智慧的優勢。立即嘗試 AIeasyuse.com，發現人工智慧是多麼簡單！
Artisse
artisse.ai
Artisse Interactive 被畢馬威和匯豐銀行評為亞洲發展最快的十大新興巨頭之一，是利用顛覆性人工智慧和區塊鏈技術重塑傳統產業的領導者。 Artisse 可以透過結合領先的生成人工智慧技術、全球授權人才庫和成品藝術服務來大規模提供超現實影像。 Artisse 的消費者應用程式是世界上第一個由人工智慧驅動的攝影應用程序，允許用戶立即創建全新的個人化照片。自推出以來，它已在 20 個國家/地區被評為最佳新照片應用程序，並受到 TechCrunch、《每日郵報》和《福布斯》的專題報導。 Artisse 提供廣告、模特兒、生活方式、旅遊和智慧財產權等眾多領域的商業解決方案，專注於利用圖...
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner是一款人工智慧設計代理，使用者可以透過聊天來滿足他們的設計需求。 ChatDesigner 利用大型語言模型，根據使用者的輸入對 30 多種 AI 影像產生和編輯功能進行分類。用戶可以透過聊天來產生和迭代，從而在一個專案中獲得完美的圖像。
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx是一家先進的人工智慧公司，專注於開發尖端的人工智慧內容創作工具。 AI Magicx 的平台提供了廣泛的功能，總數超過 75 項，旨在簡化和增強數位內容的製作。我們提供 AI 影像產生器、AI 文章產生器、AI 標誌設計器等解決方案，並有望推出 AI 故事創作器和 AI 訓練的聊天機器人。 AI Magicx 的工具經過精心設計，可滿足專業人士尋求高效、高品質和引人入勝的內容創作的需求。