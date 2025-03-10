找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
AI程式碼產生軟體利用人工智慧（AI）和機器學習（ML）的功能，根據自然語言輸入自動產生一行或多行程式碼。這些工具利用大量資料集來產生符合編碼最佳實踐的高效、實用的程式碼。使用者用自然語言描述所需的功能，提示人工智慧程式碼產生器建立或建議滿足特定任務的程式碼。 開發人員利用人工智慧程式碼產生軟體來簡化重複的編碼任務，從而節省時間和精力。透過將人工智慧程式碼完成無縫整合到他們的工作流程中，開發人員可以增強程式碼一致性並提高生產力。雖然這個領域相對較新，但有各種各樣的人工智慧程式碼產生器可供使用，提供各種功能和整合選項。一些人工智慧程式碼產生器可以透過線上聊天介面存取，而另一些則作為全面的人工智慧程式碼助理無縫整合到現有的整合開發環境中。 要納入人工智慧程式碼產生類別，產品必須符合以下標準： * 利用AI自動產生程式碼 * 支援多種程式語言 * 根據自然語言使用者輸入產生代碼 * 允許使用者自訂AI產生的程式碼 總之，人工智慧程式碼產生軟體使開發人員能夠更有效地編碼，從而提高生產力並塑造軟體開發的未來。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT是一款免費的AI應用，提供文本對話、數據分析、文件編輯與多語言支持，適合個人與專業用途。
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini是一款AI應用，可協助用戶進行寫作、學習和圖片生成，並支援多種輸入方式，提供即時信息和摘要。
Claude
claude.ai
克勞德是一款AI助手，能進行自然對話、生成文本和理解圖像，適用於各種任務和行業，並強調安全性與可靠性。
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox是一款由AI驅動的編程工具，用於提高開發人員生產力、加速調試過程並優化工作流程。
Replit
replit.com
Replit是一個雲端集成開發環境，允許用戶在瀏覽器中編寫代碼、協作及共享項目，支持多種編程語言。
Build AI
buildai.space
Build AI應用程序讓用戶輕鬆構建AI驅動的網頁應用，無需技術技能，透過簡單描述即可進行自定義。
Krater AI
krater.ai
Krater AI是一個整合人工智慧的應用程式，提供內容創建、數據分析及自動化功能，幫助用戶提升生產力和效率。
Autocode
autocode.com
Autocode 應用程式讓用戶利用 JavaScript 和 API 創建各種功能，例如新用戶通知、購買警報、排定任務、社區機器人以及 SQL 查詢等內部工具。
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor 是一款基於人工智慧的代碼解釋工具，幫助各級開發者，特別是初學者，理解多種程式語言的工作原理。
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一個基於GPT4技術的SaaS平台，能生成多種文本內容和AI圖片，支持33種語言。用戶可根據提示生成完整文本。
Codeium
codeium.com
Codeium是一款人工智能工具，專為提升編程效率，提供代碼自動完成、搜索和聊天功能，支持70多種語言，可與多種IDE無縫集成。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine是一個AI編碼助手，提供智能代碼建議和實時協作，支持多種編程語言，增強軟件開發效率和代碼質量。
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT 是一個 AI 工具，幫助簡化內容撰寫、團隊管理，支持與 PDF 等文檔互動，並可在多平台上使用，提升搜索和創作效率。
WPCode
wpcode.com
WPCode是一款WordPress插件，允許用戶輕鬆添加自定義代碼段，支持多種編碼語言，無需編輯主題文件。
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph是一個代碼智能平台，幫助開發人員理解、修復和自動化代碼，並簡化代碼庫的搜索和管理。
CodePal
codepal.ai
CodePal是一個AI驅動的編碼平台，提供代碼生成、分析及優化工具，幫助開發人員提高編碼效率與質量。
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate AI是一款AI驅動的編碼工具，幫助開發人員快速編寫、調試及優化代碼，提供實時錯誤檢測及詳細代碼報告。
Refraction
refraction.dev
Refraction 是一款 AI 驅動的代碼生成工具，用於重構代碼、生成文檔、創建單元測試等。只需粘貼代碼並選擇語言或框架即可。
AskCodi
askcodi.com
AskCodi是一款AI編碼助手，提供代碼生成、自動完成及多語言翻譯功能，幫助開發者提升編碼生產力，並支持多種IDE。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 是一款促進企業採用生成式人工智慧的應用，提供聊天工具 TuneChat、開發者平台 TuneStudio 和開源提示引擎 ChainFury。
CodeSquire.ai
codesquire.ai
CodeSquire.ai 是一款 AI 代碼寫作助手，為數據科學家和工程師提供代碼補全、函數生成及SQL查詢翻譯等功能，提升編碼效率。
AI2sql
ai2sql.io
AI2sql是一款AI驅動的工具，讓用戶能透過自然語言生成準確的SQL查詢，簡化數據庫互動，適合各水平用戶使用。
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai 是一款 AI 工具，可加速軟體開發，提供高品質代碼生成、測試生成及代碼修改功能，適用於多種開發環境。
Pareto
pareto.io
Pareto是一個原生的人工智慧平台，提供行銷自動化助手Tess，幫助用戶提升效率，專注於戰略性活動。
Refact.ai
refact.ai
Refact.ai是一個開源的AI編碼助手，能快速完成代碼、自動進行代碼重構及優化，提升開發效率和代碼質量。
Bito
bito.ai
Bito是一款AI驅動的開發工具，提供自動代碼審查、代碼完成和項目管理，幫助軟件工程師提高編碼效率和質量。
Programming Helper
programming-helper.com
編程助手應用程序幫助開發人員提高編碼效率，提供代碼建議、自動完成、示例、集成IDE、代碼重構及錯誤修復功能。
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB是一個整合多個AI工具的平台，使用戶能夠從單一儀表板管理寫作、設計及其他創意任務。
Moderne
moderne.io
Moderne是一個開發者協作平台，能自動重構和分析程式碼，快速且準確地處理源碼的遷移、維護和安全性。
© 2025 WebCatalog, Inc.