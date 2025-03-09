AI程式碼產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
AI程式碼產生軟體利用人工智慧（AI）和機器學習（ML）的功能，根據自然語言輸入自動產生一行或多行程式碼。這些工具利用大量資料集來產生符合編碼最佳實踐的高效、實用的程式碼。使用者用自然語言描述所需的功能，提示人工智慧程式碼產生器建立或建議滿足特定任務的程式碼。 開發人員利用人工智慧程式碼產生軟體來簡化重複的編碼任務，從而節省時間和精力。透過將人工智慧程式碼完成無縫整合到他們的工作流程中，開發人員可以增強程式碼一致性並提高生產力。雖然這個領域相對較新，但有各種各樣的人工智慧程式碼產生器可供使用，提供各種功能和整合選項。一些人工智慧程式碼產生器可以透過線上聊天介面存取，而另一些則作為全面的人工智慧程式碼助理無縫整合到現有的整合開發環境中。 要納入人工智慧程式碼產生類別，產品必須符合以下標準： * 利用AI自動產生程式碼 * 支援多種程式語言 * 根據自然語言使用者輸入產生代碼 * 允許使用者自訂AI產生的程式碼 總之，人工智慧程式碼產生軟體使開發人員能夠更有效地編碼，從而提高生產力並塑造軟體開發的未來。
提議新的應用程式
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB是一個整合多個AI工具的平台，使用戶能夠從單一儀表板管理寫作、設計及其他創意任務。
WPCode
wpcode.com
WPCode是一款WordPress插件，允許用戶輕鬆添加自定義代碼段，支持多種編碼語言，無需編輯主題文件。
Refact.ai
refact.ai
Refact.ai是一個開源的AI編碼助手，能快速完成代碼、自動進行代碼重構及優化，提升開發效率和代碼質量。
Programming Helper
programming-helper.com
編程助手應用程序幫助開發人員提高編碼效率，提供代碼建議、自動完成、示例、集成IDE、代碼重構及錯誤修復功能。
Moderne
moderne.io
Moderne 是一個用於自動程式碼重構和分析的開發人員協作平台，可以快速、準確地大規模遷移、維護和保護原始碼。 需要數月手動工作的程式碼修復、更新和遷移現在可以在幾分鐘內完成。 我們獨特的 IP 可讓您一次準確地轉換多個儲存庫，並安全地利用人工智慧 (AI) 來改進您的程式碼。
CodePal
codepal.ai
CodePal是一個AI驅動的編碼平台，提供代碼生成、分析及優化工具，幫助開發人員提高編碼效率與質量。
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai 是一款人工智慧工具，旨在透過提供生產品質的程式碼產生功能來加速軟體開發。它提供了 AI Autocomplete 等功能，允許用戶透過最大限度地減少花在樣板程式碼上的時間以及在 Stack Overflow 上搜尋解決方案來有效地建立程式碼原型。 只需按一下，該工具就可以將原型轉換為生產品質的程式碼，從而輕鬆進行重構、文件記錄和類型新增。 mutable.ai 的顯著特點之一是其提示驅動開發，使用戶能夠直接指示 AI 修改其程式碼。此功能使開發人員能夠有效地與該工具交互，並快速對其程式碼庫進行必要的更改。 此外，該工具還提供測試生成功能，使用AI 和元編程技術自動生成單元測試，節省開發人員手動編寫測試的時間和精力。其成為可供廣大開發人員使用。 該工具提供了這些環境的文檔，確保使用者擁有有效利用其功能所需的資源。總體而言，mutable.ai 為軟體開發人員提供了全面的解決方案，使他們能夠利用先進的人工智慧技術簡化工作流程、提高程式碼品質並節省時間。
CodeSquire.ai
codesquire.ai
CodeSquire.ai 是一款 AI 代碼寫作助手，為數據科學家和工程師提供代碼補全、函數生成及SQL查詢翻譯等功能，提升編碼效率。
Codeium
codeium.com
Codeium是一款人工智能工具，專為提升編程效率，提供代碼自動完成、搜索和聊天功能，支持70多種語言，可與多種IDE無縫集成。
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate AI是一款AI驅動的編碼工具，幫助開發人員快速編寫、調試及優化代碼，提供實時錯誤檢測及詳細代碼報告。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine是一個AI編碼助手，提供智能代碼建議和實時協作，支持多種編程語言，增強軟件開發效率和代碼質量。
Bito
bito.ai
Bito是一款AI驅動的開發工具，提供自動代碼審查、代碼完成和項目管理，幫助軟件工程師提高編碼效率和質量。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一個 Native Gen AI 平台。我們很自豪地為全球 107 個國家/地區的超過 50 萬名用戶提供服務，其中包括 400 多家付費大中型企業。 我們的創新突破是世界上第一位人工智慧 (AI) 行銷助理 Tess 的推出。透過端到端自動化巧妙地整合資料和系統，Tess 在加速人類成就方面發揮了重要作用。 透過帕累托，行銷人員可以重新獲得寶貴的時間，使他們能夠專注於更具策略性和高影響力的活動。我們透過減少重複性任務的參與來確保取得更好的成果。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種格式，包括 PDF、txt、docx、doc，甚至 eml！ * 在 Google 搜尋旁邊取得類似 ChatGPT 的結果：與 Google 一起提供準確可靠的搜尋結果的完美工具。告別不相關的數據，透過我們的智慧整合獲得精確的答案。使用 DeftGPT 優化您的搜尋體驗！ * 隨時在 Chrome 上建立內容：透過按下自訂快捷鍵，使用 Chrome 輕鬆製作出色的內容。這種快速、輕鬆的方式使您可以製作獨特且引人入勝的內容或修改現有文字以執行修改社交媒體簡介或精簡文章等任務。此外，您還可以根據自己的喜好自訂快捷方式。 * 隨處使用 DeftGPT：DeftGPT 是跨各種平台無縫整合的首選工具。在 Google 文件、電子郵件用戶端和社交媒體等流行應用程式中使用它。此外，憑藉其多功能性，DeftGPT 可以輕鬆地與 Gmail、LinkedIn、Twitter、Facebook 等平台配合使用。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
Autocode
autocode.com
新用戶通知。購買提醒。預定的工作。社區機器人。 SQL 查詢。內部工具。使用 JavaScript 和 API 建立您想要的任何內容。
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox是一款由AI驅動的編程工具，用於提高開發人員生產力、加速調試過程並優化工作流程。
AskCodi
askcodi.com
AskCodi是一款AI編碼助手，提供代碼生成、自動完成及多語言翻譯功能，幫助開發者提升編碼生產力，並支持多種IDE。
Claude
claude.ai
克勞德是一款AI助手，能進行自然對話、生成文本和理解圖像，適用於各種任務和行業，並強調安全性與可靠性。
Krater AI
krater.ai
Krater AI是一個整合人工智慧的應用程式，提供內容創建、數據分析及自動化功能，幫助用戶提升生產力和效率。
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一個SaaS（軟體即服務）平台，使用先進的OpenAI人工智慧技術GPT4產生各種文字內容，例如33種語言的文章、部落格、廣告、媒體等。使用者還可以透過 OpenAI DALL-E AI 解決方案描述影像來產生 AI 影像。 使用者可以在AIWriter中輸入提示或主題，平台將使用GPT4技術根據該輸入產生完整的文字。
Refraction
refraction.dev
Refraction 是一款由人工智慧驅動的程式碼產生工具，可供開發人員重構程式碼、產生文件、建立單元測試等。 只需貼上一段程式碼，選擇您的語言或框架，然後點擊「生成」即可見證魔法
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor 是一款基於人工智慧 (AI) 的程式碼解釋器，旨在幫助各個層級的開發人員（尤其是初學者）了解程式碼如何在各種程式語言中運作。 這個工具很直觀，您只需輸入您感興趣的程式碼並選擇您想要的解釋方式。使用AI Code Mentor，您將更深入地了解程式設計邏輯，成為更好的開發人員。
Build AI
buildai.space
Build AI應用程序讓用戶輕鬆構建AI驅動的網頁應用，無需技術技能，透過簡單描述即可進行自定義。
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini是一款AI應用，可協助用戶進行寫作、學習和圖片生成，並支援多種輸入方式，提供即時信息和摘要。
AI2sql
ai2sql.io
AI2sql是一款AI驅動的工具，讓用戶能透過自然語言生成準確的SQL查詢，簡化數據庫互動，適合各水平用戶使用。
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT是一款免費的AI應用，提供文本對話、數據分析、文件編輯與多語言支持，適合個人與專業用途。
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph是一個代碼智能平台，幫助開發人員理解、修復和自動化代碼，並簡化代碼庫的搜索和管理。
Replit
replit.com
Replit是一個雲端集成開發環境，允許用戶在瀏覽器中編寫代碼、協作及共享項目，支持多種編程語言。