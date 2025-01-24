AI程式碼產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 沙烏地阿拉伯

AskCodi

askcodi.com

AskCodi 是一款 AI 編碼助手，充當開發人員的配對程式設計師。它提供各種功能和應用程式來提高編碼任務的生產力和效率。 借助 AskCodi，程式設計師可以受益於 AI 驅動的功能，例如 Codi Chat（用於編寫程式碼對話的無縫聊天介面）以及 Codi Workbooks、Jupyter Style Notebooks，為開發人員釋放無限的可能性。 該工具還提供程式碼產生、自動完成以及程式語言之間的轉換，使其具有多功能性且對開發人員友好。 AskCodi 強調直覺的使用者體驗，由開發人員為開發人員設計，以便在編碼任務期間輕鬆導航並提高注意力。 它還優先考慮隱私和安全，並結合了用於保護程式碼的一流工具。隨著用戶主導的成長，AskCodi 旨在根據用戶回饋和需求不斷改進和發展。該工具提供人工智慧驅動的效率，透過減少重複流程並為高價值活動騰出時間來提高生產力。 它旨在解鎖編碼和創新的未來，提供一個提高生產力和優化開發人員工作流程的平台。 AskCodi 獨特的工作簿風格編碼方法旨在促進快速有效的學習。 它提供了熟悉的介面、逐步的進度以及產生、解釋、記錄和測試程式碼的能力。此外，Codi Apps 是一套應用程序，可增強編碼體驗、增強工作流程並提高效率。 AskCodi 可作為 Web 應用程式和熱門 IDE（例如 Visual Studio Code、Sublime Text 和 JetBrains IDE）的擴充功能/外掛程式使用。 它提供靈活、透明的定價選項，讓使用者以適合自己需求的價格選擇所需的功能。