AI程式碼產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瓜地洛普

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
AI程式碼產生軟體利用人工智慧（AI）和機器學習（ML）的功能，根據自然語言輸入自動產生一行或多行程式碼。這些工具利用大量資料集來產生符合編碼最佳實踐的高效、實用的程式碼。使用者用自然語言描述所需的功能，提示人工智慧程式碼產生器建立或建議滿足特定任務的程式碼。 開發人員利用人工智慧程式碼產生軟體來簡化重複的編碼任務，從而節省時間和精力。透過將人工智慧程式碼完成無縫整合到他們的工作流程中，開發人員可以增強程式碼一致性並提高生產力。雖然這個領域相對較新，但有各種各樣的人工智慧程式碼產生器可供使用，提供各種功能和整合選項。一些人工智慧程式碼產生器可以透過線上聊天介面存取，而另一些則作為全面的人工智慧程式碼助理無縫整合到現有的整合開發環境中。 要納入人工智慧程式碼產生類別，產品必須符合以下標準： * 利用AI自動產生程式碼 * 支援多種程式語言 * 根據自然語言使用者輸入產生代碼 * 允許使用者自訂AI產生的程式碼 總之，人工智慧程式碼產生軟體使開發人員能夠更有效地編碼，從而提高生產力並塑造軟體開發的未來。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - ...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Build AI
buildai.space
建立適合您業務的、由人工智慧驅動的網路應用程式。無需任何技術技能。 在幾分鐘內建立人工智慧介面。只需描述您的應用程序，讓我們的平台完成剩下的工作。無需編碼！
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智慧應用程式的一體化平台。 Krater.ai 讓您能夠利用人工智慧的力量，在幾秒鐘內輕鬆創建內容和複製。 借助 Krater AI，將您的企業提升到新的水平。我們的一體化超級應用程式釋放了人工智慧技術的力量，實現了從內容創建到文字到語音轉換功能的一切。透過 Krater，您將獲得無限的可能性和真正的創新。體驗無與倫比的功能和易用性 - 立即註冊並獲得 AI 優勢。
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor 是一款基於人工智慧 (AI) 的程式碼解釋器，旨在幫助各個層級的開發人員（尤其是初學者）了解程式碼如何在各種程式語言中運作。 這個工具很直觀，您只需輸入您感興趣的程式碼並選擇您想要的解釋方式。使用AI Code Mentor，您將更深入地了解程式設計邏輯，成為更好的開發人員。
Autocode
autocode.com
新用戶通知。購買提醒。預定的工作。社區機器人。 SQL 查詢。內部工具。使用 JavaScript 和 API 建立您想要的任何內容。
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一個SaaS（軟體即服務）平台，使用先進的OpenAI人工智慧技術GPT4產生各種文字內容，例如33種語言的文章、部落格、廣告、媒體等。使用者還可以透過 OpenAI DALL-E AI 解決方案描述影像來產生 AI 影像。 使用者可以在AIWriter中輸入提示或主題，平台將使用GPT4技術根據該輸入產生完整的文字。
Refraction
refraction.dev
Refraction 是一款由人工智慧驅動的程式碼產生工具，可供開發人員重構程式碼、產生文件、建立單元測試等。 只需貼上一段程式碼，選擇您的語言或框架，然後點擊「生成」即可見證魔法
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph 是領先的程式碼智慧平台，徹底改變了開發人員理解、修復和自動化程式碼的方式。 在 Sourcegraph，我們利用 AI 的力量和 AI 編碼助手 Cody 來幫助開發人員更好地理解他們的程式碼。我們的技術可以輕鬆瀏覽大型程式碼庫、尋找相關程式碼片段並獲得歷史背景。此外，我們的程式碼搜尋和分析工具可協助您快速修復錯誤、重構程式碼並提高效能 - 所有這些都在一個易於使用的介面中。 超過一百萬工程師使用 Sourcegraph 來提高程式碼安全性、高效地培訓開發人員、促進程式碼重複使用、解決事件並促進程式碼健康。 程式碼智慧是提高企業工程速度、軟體品質和穩定性以及團隊健...
Tabnine
tabnine.com
Tabnine 是人工智慧編碼助手，可加速和簡化軟體開發，同時保持程式碼的隱私、安全性和合規性。 透過 Tabnine AI 實現編碼工作流程自動化，提高工程速度、程式碼品質和開發人員的幸福感，並更快進入市場。
WPCode
wpcode.com
自動化您的 WordPress 網站和應用程式。在幾分鐘內創建高級自動化，連接到您最喜歡的外掛程式、其他 WordPress 網站和非 WordPress 應用程式。 它既簡單又強大！
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
Codeium
codeium.com
Codeium 是一款基於人工智慧的工具，旨在透過人工智慧程式碼補全、搜尋和聊天等有效功能來幫助編碼過程，面向開發人員和編碼專業人士。 它支援 70 多種語言，並整合到廣泛使用的 IDE 中，為使用者提供無縫介面。該工具可能會改變開發人員的體驗，因為它旨在加速編碼流程並提高生產力水準。 Codeium的產生程式碼功能可以幫助使用者節省編碼時間，從而實現更快的產品出貨。 Codeium 是免費提供的，其自動完成功能不受限制，並保持了包容性和不斷增長的語言支援範圍。 此外，它還具有經過專門訓練的內部模型和基礎設施，可實現自動完成和搜尋功能，以及提供額外支援的聊天功能。 其產品範圍從個人使用...
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate，編寫無錯誤程式碼最快的方法。 CodeMate 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在幫助開發人員在不離開環境的情況下自動修正錯誤，從而將程式設計速度提高 10 倍。這就像有一個結對程式設計師隨時幫助您調試和優化程式碼。 主要特點 * CodeMateGPT：此功能可自動執行偵錯程式碼、修復錯誤、審查和最佳化等任務。它可以在幾秒鐘內為您提供編寫程式碼的最佳版本。 * 即時偵錯：CodeMate 可以根據您的方法在多個測試案例上分析您的程式碼，並產生詳細的修復程式以及錯誤描述。 * CodeMate-報告：取得有關程式碼效能和品質的詳細報告以及程式設計分數，幫助您提高編碼技能以編寫...
AskCodi
askcodi.com
AskCodi 是一款 AI 編碼助手，充當開發人員的配對程式設計師。它提供各種功能和應用程式來提高編碼任務的生產力和效率。 借助 AskCodi，程式設計師可以受益於 AI 驅動的功能，例如 Codi Chat（用於編寫程式碼對話的無縫聊天介面）以及 Codi Workbooks、Jupyter Style Notebooks，為開發人員釋放無限的可能性。 該工具還提供程式碼產生、自動完成以及程式語言之間的轉換，使其具有多功能性且對開發人員友好。 AskCodi 強調直覺的使用者體驗，由開發人員為開發人員設計，以便在編碼任務期間輕鬆導航並提高注意力。 它還優先考慮隱私和安全，並結合了用...
CodePal
codepal.ai
CodePal 是終極編碼伴侶。它是一個綜合平台，提供一系列編碼助理和工具來幫助開發人員。它非常適合學生、初學者、經驗豐富的開發人員以及想要改進開發流程的公司。 AI 程式碼產生器可以執行各種任務，例如程式設計、對程式碼應用轉換和操作以及許多其他任務。人工智慧程式碼產生器對於學習非常有用，因為它們可以很好地掌握如何用程式碼編寫手邊的任務。
AI2sql
ai2sql.io
借助 AI2sql，任何人（從工程師到初學者）都可以編寫高效且準確的 SQL 查詢。告別語法錯誤和長時間編碼。
CodeSquire.ai
codesquire.ai
資料科學家、工程師和分析師的人工智慧程式碼編寫助手。在您鍵入時取得程式碼補全和建議。 *根據您的程式碼風格和用例編寫程式碼 *透過指定多個步驟編寫複雜的函數 *解釋程式碼 *將語言翻譯成 SQL 查詢 *使用知名函式庫編寫函數 *將您的評論轉化為程式碼
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai 是一款人工智慧工具，旨在透過提供生產品質的程式碼產生功能來加速軟體開發。它提供了 AI Autocomplete 等功能，允許用戶透過最大限度地減少花在樣板程式碼上的時間以及在 Stack Overflow 上搜尋解決方案來有效地建立程式碼原型。 只需按一下，該工具就可以將原型轉換為生產品質的程式碼，從而輕鬆進行重構、文件記錄和類型新增。 mutable.ai 的顯著特點之一是其提示驅動開發，使用戶能夠直接指示 AI 修改其程式碼。此功能使開發人員能夠有效地與該工具交互，並快速對其程式碼庫進行必要的更改。 此外，該工具還提供測試生成功能，使用AI 和元編程技術自動生...
Bito
bito.ai
Bito 建構了深受世界各地開發人員信賴的易於存取、準確的 AI 工具。 Bito 旨在幫助軟體工程師交付更快、更好的程式碼，提供一系列工具，包括：AI 程式碼審查代理程式、IDE 或 CLI 中的 AI 聊天、AI 程式碼完成以及理解程式碼的 AI。 Bito 的最新產品 AI 代碼審查代理可以實現高品質的 AI 程式碼審查，將拉取請求中的人類工程時間減少 50%。
Refact.ai
refact.ai
Refact 是一款開源 AI 編碼助手，具有極快的程式碼完成速度、強大的程式碼改進工具和聊天功能。 經過微調的 AI 編碼助理可將開發人員團隊的工作效率提高 45%。
Programming Helper
programming-helper.com
不僅僅是一個程式碼產生器。一個可以幫助您完成各種任務的工具。全部集中在一處。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一個 Native Gen AI 平台。我們很自豪地為全球 107 個國家/地區的超過 50 萬名用戶提供服務，其中包括 400 多家付費大中型企業。 我們的創新突破是世界上第一位人工智慧 (AI) 行銷助理 Tess 的推出。透過端到端自動化巧妙地整合資料和系統，Tess 在加速人類成就方面發揮了重要作用。 透過帕累托，行銷人員可以重新獲得寶貴的時間，使他們能夠專注於更具策略性和高影響力的活動。我們透過減少重複性任務的參與來確保取得更好的成果。
iSenseHUB
isensehub.ai
來認識 iSenseHUB：終極人工智慧驅動平台，旨在徹底改變您的創建、設計和優化方式。我們配備了超過 65 種尖端人工智慧工具，我們的使命是幫助個人和企業簡化流程並以閃電般的速度製作高品質的內容。將 iSenseHUB 視為您的個人人工智慧助手，隨時準備好處理各種任務。從生成程式碼、製作 SEO 優化的文章、設計圖形到管理社交媒體貼文 - 我們都涵蓋了。我們的工具旨在簡化複雜的任務，讓您專注於最重要的事情：發展業務並激發創造力。 iSenseHUB不只是一個工具；更是一個工具。它是一整套由人工智慧驅動的解決方案。這就像擁有一整套專家團隊觸手可及，但沒有高昂的價格標籤。無論您是尋求規模擴張的新...
Moderne
moderne.io
Moderne 是一個用於自動程式碼重構和分析的開發人員協作平台，可以快速、準確地大規模遷移、維護和保護原始碼。 需要數月手動工作的程式碼修復、更新和遷移現在可以在幾分鐘內完成。 我們獨特的 IP 可讓您一次準確地轉換多個儲存庫，並安全地利用人工智慧 (AI) 來改進您的程式碼。