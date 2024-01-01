AI程式碼產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 百慕達

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
AI程式碼產生軟體利用人工智慧（AI）和機器學習（ML）的功能，根據自然語言輸入自動產生一行或多行程式碼。這些工具利用大量資料集來產生符合編碼最佳實踐的高效、實用的程式碼。使用者用自然語言描述所需的功能，提示人工智慧程式碼產生器建立或建議滿足特定任務的程式碼。 開發人員利用人工智慧程式碼產生軟體來簡化重複的編碼任務，從而節省時間和精力。透過將人工智慧程式碼完成無縫整合到他們的工作流程中，開發人員可以增強程式碼一致性並提高生產力。雖然這個領域相對較新，但有各種各樣的人工智慧程式碼產生器可供使用，提供各種功能和整合選項。一些人工智慧程式碼產生器可以透過線上聊天介面存取，而另一些則作為全面的人工智慧程式碼助理無縫整合到現有的整合開發環境中。 要納入人工智慧程式碼產生類別，產品必須符合以下標準： * 利用AI自動產生程式碼 * 支援多種程式語言 * 根據自然語言使用者輸入產生代碼 * 允許使用者自訂AI產生的程式碼 總之，人工智慧程式碼產生軟體使開發人員能夠更有效地編碼，從而提高生產力並塑造軟體開發的未來。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。Repl.it 允許用戶使用瀏覽器編寫程式碼並建立應用程式和網站。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門編碼法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Build AI
buildai.space
將人工智慧融入您的業務。幾分鐘後。 建立適合您業務的、由人工智慧驅動的網路應用程式。無需任何技術技能。
Krater AI
krater.ai
借助 Krater AI，將您的企業提升到新的水平。我們的一體化超級應用程式釋放了人工智慧技術的力量，實現了從內容創建到文字到語音轉換功能的一切。透過 Krater，您將獲得無限的可能性和真正的創新。體驗無與倫比的功能和易用性 - 立即註冊並獲得 AI 優勢。
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI代碼導師。 立即使用終極解釋器工具開始更聰明地編碼。 基於人工智慧來優化、重構和審查程式碼！
Autocode
autocode.com
新用戶通知。購買提醒。預定的工作。社區機器人。 SQL 查詢。內部工裝。使用 JavaScript 和 API 建立您想要的任何內容。
AIWRITER
aiwriter.fi
希望透過 Chat GPT 賺錢？ AI Writer 是您的最佳選擇——它是在幾秒鐘內產生高品質、引人入勝的內容的終極工具。 透過我們先進的人工智慧演算法和直覺的介面，您可以輕鬆建立部落格文章、文章等。透過我們內建的聯盟計劃，您只需將其他人推薦到我們的平台即可賺錢。 立即開始使用 AI Writer，了解使用 Chat GPT 創建精彩內容和賺錢是多麼容易
Refraction
refraction.dev
重構程式碼、產生文件、建立單元測試等等。 只需貼上一段程式碼，選擇您的語言或框架，然後點擊「生成」即可見證魔法。
Sourcegraph
sourcegraph.com
使用 Sourcegraph 的程式碼智慧平台來了解、修復和自動化整個程式碼庫。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine 是人工智慧編碼助手，可加速和簡化軟體開發，同時保持程式碼的隱私、安全性和合規性。 透過 Tabnine AI 實現編碼工作流程自動化，提高工程速度、程式碼品質和開發人員的幸福感，並更快進入市場。
WPCode
wpcode.com
自動化您的 WordPress 網站和應用程式。在幾分鐘內創建高級自動化，連接到您最喜歡的外掛程式、其他 WordPress 網站和非 WordPress 應用程式。 它既簡單又強大！
AskCodi
askcodi.com
人工智慧編碼助理。結對程式設計師以滿足開發人員的需求。
Codeium
codeium.com
Codeium 是現代編碼的超級力量，是一個基於尖端人工智慧技術構建的程式碼加速工具包。 透過輕鬆整合到編輯器中，您可以專注於成為最好的軟體開發人員，而不是最好的程式碼猴子。
AI2sql
ai2sql.io
透過 AI2sql，工程師和非工程師無需了解 SQL 即可輕鬆編寫高效、無錯誤的 SQL 查詢。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
CodePal
codepal.ai
CodePal 是終極編碼伴侶。它是一個綜合平台，提供一系列編碼助理和工具來幫助開發人員。它非常適合學生、初學者、經驗豐富的開發人員以及想要改進開發流程的公司。 AI 程式碼產生器可以執行各種任務，例如程式設計、對程式碼應用轉換和操作以及許多其他任務。人工智慧程式碼產生器對於學習非常有用，因為它們可以很好地掌握如何用程式碼編寫手邊的任務。
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate，編寫無錯誤程式碼最快的方法。 CodeMate 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在幫助開發人員在不離開環境的情況下自動修正錯誤，從而將程式設計速度提高 10 倍。這就像有一個結對程式設計師隨時幫助您調試和優化程式碼。 主要特徵 * CodeMateGPT：此功能可自動執行偵錯程式碼、修復錯誤、審查和最佳化等任務。它可以在幾秒鐘內為您提供編寫程式碼的最佳版本。 * 即時偵錯：CodeMate 可以根據您的方法在多個測試案例上分析您的程式碼，並產生詳細的修復程式以及錯誤描述。 * CodeMate - 報告：獲取有關程式碼效能和品質的詳細報告以及程式設計分數，幫助您提高編碼技能，...
CodeSquire.ai
codesquire.ai
資料科學家、工程師和分析師的人工智慧程式碼編寫助手。在您鍵入時取得程式碼補全和建議。 *根據您的程式碼風格和用例編寫程式碼 *透過指定多個步驟編寫複雜的函數 *解釋程式碼 *將語言翻譯成 SQL 查詢 *使用知名函式庫編寫函數 *將您的評論轉化為程式碼
Refact.ai
refact.ai
Refact 是一款開源 AI 編碼助手，具有極快的程式碼完成速度、強大的程式碼改進工具和聊天功能。 經過微調的 AI 編碼助理可將開發人員團隊的工作效率提高 45%。
Bito
bito.ai
Bito 建構了深受世界各地開發人員信賴的易於存取、準確的 AI 工具。 Bito 旨在幫助軟體工程師交付更快、更好的程式碼，提供一系列工具，包括：AI 程式碼審查代理程式、IDE 或 CLI 中的 AI 聊天、AI 程式碼完成以及理解程式碼的 AI。 Bito 的最新產品 AI 代碼審查代理可以實現高品質的 AI 程式碼審查，將拉取請求中的人類工程時間減少 50%。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
Programming Helper
programming-helper.com
不僅僅是一個程式碼產生器。一個可以幫助您完成各種任務的工具。全部集中在一處。
mutable.ai
mutable.ai
Mutable.ai 很高興推出 Auto Wiki v2，我們的技術可將您的程式碼庫轉換為維基百科風格的文章。現在具有程式碼圖和使用 AI 修改 wiki 的能力，這是我們最喜歡的了解新程式碼庫和維護最新文件的方式。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一個 Native Gen AI 平台。我們很自豪地為全球 107 個國家/地區的超過 50 萬名用戶提供服務，其中包括 400 多家付費大中型企業。 我們的創新突破是世界上第一位人工智慧 (AI) 行銷助理 Tess 的推出。透過端到端自動化巧妙地整合資料和系統，Tess 在加速人類成就方面發揮了重要作用。 透過帕累托，行銷人員可以重新獲得寶貴的時間，使他們能夠專注於更具策略性和高影響力的活動。我們透過減少重複性任務的參與來確保取得更好的成果。
iSenseHUB
isensehub.ai
來認識 iSenseHUB：終極人工智慧驅動平台，旨在徹底改變您的創建、設計和優化方式。我們配備了超過 65 種尖端人工智慧工具，我們的使命是幫助個人和企業簡化流程並以閃電般的速度製作高品質的內容。將 iSenseHUB 視為您的個人人工智慧助手，隨時準備好處理各種任務。從生成程式碼、製作 SEO 優化的文章、設計圖形到管理社交媒體貼文 - 我們都涵蓋了。我們的工具旨在簡化複雜的任務，讓您專注於最重要的事情：發展業務並激發創造力。 iSenseHUB不只是一個工具；更是一個工具。它是一整套由人工智慧驅動的解決方案。這就像擁有一整套專家團隊觸手可及，但沒有高昂的價格標籤。無論您是尋求規模擴張的新...
Moderne
moderne.io
Moderne 是一個用於自動程式碼重構和分析的開發人員協作平台，可以快速、準確地大規模遷移、維護和保護原始碼。 需要數月手動工作的程式碼修復、更新和遷移現在可以在幾分鐘內完成。 我們獨特的 IP 可讓您一次準確地轉換多個儲存庫，並安全地利用人工智慧 (AI) 來改進您的程式碼。