人工智慧聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖赫勒拿島

Chat Data

chat-data.com

聊天資料是一個多功能平台,旨在創建人工智慧聊天機器人並將其整合到網站上。這些可自訂的聊天機器人可以使用使用者提供的資料進行訓練,這些資料可以是文件或相關網站內容的連結。 聊天機器人旨在回答與其所教導內容相關的問題,從而協助提供 24/7 客戶支援。除了創建通用聊天機器人之外,聊天資料還提供用於創建醫療聊天機器人的專用模型。 這些醫療聊天模型還可用於開發具有特定語言和個性特徵的聊天機器人。使用者可以選擇 GPT-3.5 Turbo 和 GPT-4 作為其聊天機器人的模型。 該平台支援多種語言,從而確保全球受眾的可用性。聊天數據使用戶能夠與其他人分享他們的聊天機器人創作。 它還強調資料隱私,確保對話歷史記錄不會儲存在其伺服器上,而是保留在使用者的瀏覽器中。該平台允許用戶個性化他們的聊天機器人訓練流程,並將聊天機器人小部件直接與自訂模型端點整合。 該介面可以根據用戶的品牌個性進行定制,並可以使用不同類型的資料格式來訓練聊天機器人。還提供高級功能,例如整合常見問題解答連結、自訂聊天機器人的外觀、整合第三方工具以及對公共聊天機器人實施速率限制。 該平台整合了分析工具,使用戶能夠從聊天機器人對話中獲得洞察,了解用戶群的地理位置,並為未來的互動收集線索。 The usage of medical chat models also complies with HIPAA, using industry-standard data encryption methods.Overall, Chat Data is designed to give users wide-ranging control over their chatbot creations, from their training process and appearance to their end-use and analytical回饋.