人工智慧聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 留尼旺

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解您的意圖並產生檢索您所需資訊所需的查詢。 2. 進階資料集建立：將簡單語言描述無縫轉換為 SQL 查詢。我們的人工智慧引擎解釋您的指令，建立 SQL 查詢，並從連接的資料庫中檢索相關數據，從而使數據提取更快、更容易存取。利用動態參數建立響應用戶輸入的可自訂資料集 3. 可自訂的報告：客製化您的報告以滿足您的特定需求。自訂資料視覺化、格式設定和分組，以建立富有洞察力且具有視覺吸引力的報告，從而有效地傳達資料。整合動態參數以啟用互動式過濾和個人化報告視圖。 4. 可自訂的儀表板：使用我們直覺的拖放介面輕鬆建立動態儀表板。排列視覺元素並調整其大小，以製作儀表板，提供數據的全面概述，從而實現快速洞察和決策。 5. 發布和嵌入：使用受密碼保護的發布方式與利害關係人安全地分享您的報告和儀表板。這可確保只有經過授權的個人才能查看您的報告並與之互動。您還可以將報告和儀表板整合到外部平台或網站中。透過在必要時嵌入視覺化來提高可訪問性和覆蓋範圍。 6. 連接最喜歡的資料庫：輕鬆連接到您喜歡的資料庫，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多選項即將推出。透過直接在 Flowtrail AI 中存取您喜歡的來源的資料來簡化您的工作流程，無需手動提取和匯入資料。