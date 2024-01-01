人工智慧聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴林

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
AI 聊天機器人代表了人機互動的重大進步，利用尖端的人工智慧 (AI) 技術讓用戶參與與人類互動非常相似的對話。與依賴預先定義腳本的傳統聊天機器人不同，人工智慧聊天機器人採用自然語言理解 (NLU) 和機器學習 (ML) 演算法，以動態且情境相關的方式理解和回應使用者輸入。 人工智慧聊天機器人的核心在於大型語言模型 (LLM)，這是在大量資料集上訓練的複雜機器學習模型。這些模型使聊天機器人能夠產生模仿人類語言模式和細微差別的回應，透過提供個人化和情境適當的互動來增強使用者體驗。透過分析大量數據，法學碩士使聊天機器人能夠理解上下文、預測用戶需求並自主產生有意義的回應。 人工智慧聊天機器人的顯著特徵之一是它們能夠作為獨立產品獨立運行，無需整合到現有應用程式或網站中。雖然一些解決方案提供與專有業務系統的整合功能，但人工智慧聊天機器人被設計為自主運行，為用戶提供無縫、直觀的對話體驗。 人工智慧聊天機器人的多功能性使它們能夠執行廣泛的任務，包括提供資訊、提供建議，甚至產生內容。此外，這些聊天機器人不斷從使用者互動中學習和改進，隨著時間的推移增強其回應能力和功能。透過分析用戶回饋和行為，人工智慧聊天機器人可以適應個人偏好並完善其對話能力，從而提供越來越人性化的體驗。 人工智慧聊天機器人在各個領域都有應用，包括客戶服務、內容生成、個人協助等。它們徹底改變使用者與技術互動的潛力在於它們能夠提供滿足個人需求和偏好的直覺和自適應介面。 要被歸類為人工智慧聊天機器人，產品必須利用NLU 和ML 等先進的人工智慧技術，作為獨立解決方案獨立運行，根據用戶輸入提供個人化回應，從用戶互動中不斷學習和改進，並促進用戶回饋以增強性能。這些標準確保人工智慧聊天機器人能夠提供反映人類互動的複雜對話體驗，同時在不同領域提供實用性。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增強功能，如聊天歷史搜尋、資料夾、整合、提示庫等。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一個答案引擎，可使用大型語言模型為複雜問題提供準確答案
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Andi
andisearch.com
Andi 是下一代搜尋 - 對話式、匿名且無廣告。它的表現要好得多，因為它可以對抗垃圾郵件並保護您免受廣告技術的侵害。
Team-GPT
team-gpt.com
適合整個公司的直覺 GPT 聊天 Team-GPT 保證 2 到 2,000 人的團隊採用 ChatGPT。在一個共享工作空間中組織知識、協作並掌握 AI。
AfforAI
afforai.com
最大限度提高生產力的第二大腦。 Afforai 是一個人工智慧聊天機器人，可以搜尋、總結和翻譯多個來源的訊息，以產生值得信賴的研究。將冗長的研究文件提供給一堆乾巴巴的合規性要求，並提取您需要的關鍵發現。
Magai
magai.co
您的 ChatGPT 支援的超級助手。 利用 Magai 革命性的 AI 工具和由 ChatGPT + GPT-4 提供支援的直覺聊天介面，改變您產生和完善內容的方式。
Relevance AI
relevanceai.com
建置和部署人工智慧驅動的自動化。 將 GPT 提升到新的水平，並透過鍊和代理實現更多內部工作流程的自動化。完全託管的部署、低程式碼且對開發人員友好。
Cognosys
cognosys.ai
徹底改變人工智慧代理空間。 隆重介紹 Cognosys，您強大的基於 Web 的 AI 代理，旨在徹底改變生產力並簡化複雜的任務。利用最先進的人工智慧技術提升您的日常生活。
ODIN
getodin.ai
Get Odin AI 是一款終極工具，旨在提高專業人士和企業的生產力並釋放您的潛力。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便...
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT 是一個自主 AI 代理平台，使用戶能夠直接在瀏覽器中建立和部署可自訂的自主 AI 代理程式。只需為您的人工智慧代理分配一個名稱和目標，然後觀察它踏上激動人心的旅程來實現指定的目標。 AgentGPT 透過連結對大型語言模型（例如 GPT-4）的調用來實現目標，旨在理解目標、實施策略並在無需人工幹預的情況下交付結果。
Salebot
salebot.ai
SaleBot 是一款多功能聊天機器人建構器，旨在簡化 Vkontakte、Telegram、Facebook、Viber、Talk-me、WhatsApp 和 Instagram 等各種訊息平台上的客戶互動。該平台為企業提供了一個全面的工具包，可實現通訊自動化、管理客戶關係並增強用戶參與度，而無需任何程式設計知識。 主要特徵： * 多訊息傳遞支援：在單一介面中跨多個訊息傳遞平台整合和管理聊天機器人。 * CRM 整合：利用內建的 CRM 功能有效地組織您的銷售團隊和客戶互動。 * 業務自動化：利用各種工具自動執行重複性任務、管理客戶資料並簡化業務流程。 * 教育平台：創建和管理具有獨特設計...
Twig
twig.so
Twig AI 從說明文件、私人資料來源和過去的支援票中讀取、分析和寫入對客戶查詢的回應
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai 是一個無程式碼人工智慧應用程式建構器，可讓使用者建立客製化的人工智慧應用程式來自動執行任務、產生內容、回答問題等。它包括數千個預先建置的人工智慧應用程序，適用於文字生成、聊天機器人、圖像生成、工作流程管理和批次等各種用例。該平台還包括訓練 ChatGPT 功能，允許用戶根據自己的資料訓練聊天機器人，以及自動代理構建器，以創建自動解決複雜挑戰的人工智慧助理。此外，用戶可以將他們的人工智慧應用程式連接到任何外部服務，並將智慧技術嵌入現有軟體中。
Swimm
swimm.io
Swimm 是一款程式碼知識管理工具，專為致力於有效知識共享的開發團隊而建置。借助 Swimm，每個開發人員都可以快速理解程式碼並為其做出貢獻。
Gleen AI
gleen.ai
建立針對您的文件進行訓練的自訂 AI 聊天機器人 無論您是尋求簡化客戶服務營運的企業，還是尋求快速高效幫助的個人，我們的人工智慧機器人都可以提供您所需的支援。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款 AI 驅動的報告工具，可協助您建立自訂報告和儀表板、視覺化見解，並將數據分析嵌入到您喜愛的應用程式中，利用人工智慧的力量自動產生報告。
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI是一個集ChatGPT、Gemini、Claude於一體的平台，也是全球數千種AI產品的領航者。 * AI商店：ChatGate AI的最大賣點是AI商店，在這裡你可以找到數千種AI工具和平台來嘗試，涵蓋所有類型的生成式AI。雖然如果您可以對這些工具進行細分以更快地找到您要查找的內容會很方便，但您不能否認所提供的各種選擇。 * GPT：ChatGate AI 還提供針對特定需求客製化的聊天機器人，例如程式碼顧問、激勵助手等。這些工具本質上與 ChatGPT 相同，但進行了全新的繪製，使它們更適合特定需求。雖然這些不同的應用程式目前差異不大，但隨著技術的進步，它們還有很大...
Arconar
arconar.com
Arconar是一個人工智慧模組市場，可以讓我們透過基於人工智慧模型的各種模組來獲得準確的內容結果。該市場包括根據用戶需求量身定制的模組，例如創建 Google 廣告、創建 Instagram 廣告、撰寫部落格文章、為電子商務網站創建產品標題以及許多其他不同的工具。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
Hebbia
hebbia.ai
通用人工智慧 (AGI) 使用者介面的開發人員。 Hebbia 的 Matrix 產品是金融、法律、政府和製藥公司使用的知識工作的副駕駛。 Matrix 透過將最複雜的任務分解為可理解的 LLM 操作，準確地處理最複雜的任務。使用者可以與 Matrix 協作，大規模提取、建構和分析數百萬份文檔，從而實現法學碩士的完整工作流程自動化。該平台經過安全構建，可以處理高度敏感的文件，並支援完整的端對端加密。
Persana AI
persana.ai
Surface 領導者最有可能購買並利用強大的數據驅動人工智慧見解和工作流程來大規模尋找、豐富、研究並向潛在客戶發送個人化訊息。立即免費開始
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - WhatsApp 上的 ChatGPT Plus 直接在 WhatsApp 上提供強大的 AI 聊天機器人體驗。透過 PocketAI，您可以使用先進的 AI 模型（包括 OpenAI 的 GPT-4 Turbo 和 ChatGPT Enterprise）來提高生產力和創造力。以下是 PocketAI 的一些主要功能： * PocketDoc：與文件互動、提出問題、取得摘要和查找資訊。 * 聊天：進行類似人類的對話，以獲取任務協助、快速研究和回答問題。 * PocketMed：存取基於 Microsoft BioGPT 的生物醫學訓練人工智慧模型。 * PocketAr...
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai 的建立是為了解決企業在聊天機器人方面面臨的所有現有問題。它提供的不僅僅是基於文字的回應，速度快、價格實惠，並且與任何網站或行業（包括 Shopify、Wordpress）相容。透過 Voxal.ai，您可以輕鬆推動成長並提高客戶參與度、提升品牌知名度並最大限度地提高轉換率。
iSenseHUB
isensehub.ai
來認識 iSenseHUB：終極人工智慧驅動平台，旨在徹底改變您的創建、設計和優化方式。我們配備了超過 65 種尖端人工智慧工具，我們的使命是幫助個人和企業簡化流程並以閃電般的速度製作高品質的內容。將 iSenseHUB 視為您的個人人工智慧助手，隨時準備好處理各種任務。從生成程式碼、製作 SEO 優化的文章、設計圖形到管理社交媒體貼文 - 我們都涵蓋了。我們的工具旨在簡化複雜的任務，讓您專注於最重要的事情：發展業務並激發創造力。 iSenseHUB不只是一個工具；更是一個工具。它是一整套由人工智慧驅動的解決方案。這就像擁有一整套專家團隊觸手可及，但沒有高昂的價格標籤。無論您是尋求規模擴張的新...
Ebi.Ai
ebi.ai
受惠於更滿意的客戶、增加的產能和更低的成本。 創建您公司的第一個高效能人工智慧助手，並在 15 分鐘內開始取悅客戶 - 需要零編碼或技術知識。是時候升級聊天機器人了
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me 是一個為各行業提供人工智慧驅動的聊天機器人服務的網站，包括客戶服務、電子商務、銀行、教育等。 Jaweb 提供由人工智慧驅動的聊天機器人平台，以實現自動化和增強客戶支援體驗。聊天機器人旨在處理高達 80% 的客戶查詢和問題，從而縮短解決時間。該平台聲稱可以透過智慧、個人化的互動來提高銷售轉換率並提高客戶參與度。
AiryChat
airychat.com
AiryChat 是一個由人工智慧驅動的虛擬助理聊天平台，可幫助使用者在工作、學習和生活中取得更多成就。它利用生成式人工智慧等先進的人工智慧功能，透過對話式聊天提供客製化幫助。 用戶可以與行銷、軟體開發、設計等不同領域的人工智慧助理聊天。助理可以幫助完成任務、提供建議、產生內容和回答問題。 AiryChat 使用 GPT-3 等大型語言模型來為其 AI 助理提供支援。用戶可以透過 AiryChat 網路應用程式或行動應用程式與助理聊天。助手能夠理解自然語言對話，並根據訓練做出智慧回應。 AiryChat 運作原理的一些主要特點： * 人工智慧助理使用大型資料集在特定領域進行了預訓練。這使...
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer 是一個由人工智慧驅動的客戶參與平台，旨在提高客戶服務效率和個人化。它提供 24/7 的可用性、對查詢的快速回應，並透過減少對人類客戶服務代表的需求來顯著節省成本。該平台支援一系列功能，包括自動化支援、潛在客戶收集、會議安排和高級分析。 GPT-Trainer 受到超過 25,000 家企業的信賴，並與各種 CRM 和訊息傳遞管道無縫整合。
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark 提供由人工智慧驅動的聊天機器人，旨在增強客戶服務和參與度。這些聊天機器人跨多個管道運行，包括網站、社交媒體和訊息應用程序，提供 24/7 支援。主要功能包括自動化客戶服務、銷售協助、預約安排以及與 Square Booking 和 Calendly 等平台的整合。 ChatSpark 的聊天機器人是可自訂的、多語言的，能夠處理大量查詢，適合各種規模的企業。該服務旨在降低成本、提高效率並提供個人化的客戶體驗。
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI 是一個人類等級的文字、語音和視訊對話人工智慧平台。我們幫助企業將語音和文字對話功能嵌入任何環境中。透過一次集成，它可以創建針對特定行業流程和用戶行為的多渠道智慧對話。
DenserAI
denser.ai
Denser 是一款專為企業客戶打造的開創性雲端應用程序，使他們能夠利用自己的企業資料來利用 genAI 功能。 Denser 使用戶能夠提出全面的對話式查詢，並從資料集中獲得精確的回應。
Octocom
octocom.ai
Octocom 是一個適用於電子商務商店的人工智慧客戶支援平台，可自動執行日常任務的客戶支持，並讓您的團隊只處理特殊情況。與主要電子商務平台和幫助台一鍵集成、售前和售後人工智能支持以及屢獲殊榮的 24/7/365 實時客戶支持，幫助任何規模的品牌設置和集成我們的人工智能 - 所有沒有誇大的成本。
SmythOS
smythos.com
SmythOS 正在徹底改變企業使用人工智慧的方式。我們開創性的人工智慧作業系統是同類產品中的第一個，它連接了專門的人工智慧代理網絡，使它們能夠完美和諧地協同工作。與整體人工智慧不同，這種協調方法可以實現更複雜、更具適應性的解決方案，從而推動超高性能，並使企業能夠在競爭格局中實現前所未有的效率和創新。 協調AI是SmythOS的核心。它將孤立的人工智慧工具轉變為一個有凝聚力的網絡，自動化各個業務領域的複雜工作流程。這種協同作用放大了成果，使人工智慧不僅是一種工具，而且是一種策略合作夥伴。 借助 SmythOS，我們讓這個未來變得簡單、便利且強大，為企業提供在競爭激烈的世界中蓬勃發展所需的工...
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
Stunning
stunning.so
Stunning.so 是一個創新平台，旨在簡化網站創建和內容生成的過程。透過利用人工智慧，它為用戶提供了一種無縫的方式來建立定製網站並為社交媒體製作引人入勝的內容，所有這些都透過簡單直觀的介面進行。 該工具非常適合尋求高效解決方案以快速輕鬆地建立強大線上形象的企業。 Stunning.so 非常適合企業家和小型企業，強調用戶友好的技術來增強數位行銷策略。
sitenote
sitenote.ai
sitenote 是用於網站通知、模式和人工智慧聊天機器人的 CMS（內容管理系統）。它可以幫助行銷人員發起活動來提高網站轉換率，而無需任何技術專業知識。
Chat Data
chat-data.com
聊天資料是一個多功能平台，旨在創建人工智慧聊天機器人並將其整合到網站上。這些可自訂的聊天機器人可以使用使用者提供的資料進行訓練，這些資料可以是文件或相關網站內容的連結。 聊天機器人旨在回答與其所教導內容相關的問題，從而協助提供 24/7 客戶支援。除了創建通用聊天機器人之外，聊天資料還提供用於創建醫療聊天機器人的專用模型。 這些醫療聊天模型還可用於開發具有特定語言和個性特徵的聊天機器人。使用者可以選擇 GPT-3.5 Turbo 和 GPT-4 作為其聊天機器人的模型。 該平台支援多種語言，從而確保全球受眾的可用性。聊天資料使用戶能夠與其他人分享他們的聊天機器人作品。 它還強調資料隱私...
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat：對話式人工智慧的革命 歡迎來到 AI4Chat，這是您獲取尖端對話式 AI 解決方案的首選目的地。在 AI4Chat，我們運用人工智慧的力量來改變企業與客戶互動的方式、簡化營運並增強使用者體驗。 透過 AI4Chat 改變您的客戶參與度和營運效率。
STAN AI
stan.ai
STAN是第一位數位物業經理助理。它使用人工智慧為物業經理 24/7 回覆簡訊和電子郵件。 STAN 於 2019 年由兩位前物業管理高管創立，他們在該行業工作了 20 多年，並曾在北美最大的管理公司工作。 STAN 是一個屢獲殊榮的平台，已獲得羅傑斯、聯邦快遞、國家研究顧問、喬治布朗學院、加拿大新創公司、滑鐵盧加速器中心等機構的認可！
Seam AI
getseam.ai
Seam AI 是一個專注於智慧型裝置和 IoT（物聯網）技術無縫整合的尖端平台。 GetSeam 旨在增強連接性和簡化操作，提供的工具和服務使企業和個人能夠更輕鬆地透過單一、統一的介面管理和控制各種智慧型裝置。 GetSeam 專注於互通性、安全性和易用性，旨在簡化現代智慧技術的複雜性，使用戶更容易使用且高效。
KaraboAI
karabo.ai
使用您自己的資料建立自訂 AI 聊天機器人，這些機器人不僅響應用戶請求，而且還執行操作。
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot 是一款先進的人工智慧代理，旨在與 Gorgias 服務台無縫整合。它提供自動化、類人的對話支持，可立即解決客戶問題，從而顯著減少回應時間和營運成本。 主要特徵： * 即時人工智慧解決方案：PerfectBot 在 Gorgias 應用程式中工作，為客戶的詢問提供即時答案。 * 多源培訓：人工智慧從您的幫助中心、過去的客戶票證、Shopify 產品詳細資訊、政策和部落格內容中學習。 * 高自動化率：自動化超過 60% 的客戶工單，使人工代理商能夠專注於更複雜的問題。 * 智慧移交場景：PerfectBot 可以將複雜的問題重新指派給人工代理，確保無縫的客戶支援。 * 自訂...
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax 是一個先進的人工智慧聊天機器人平台，旨在利用您獨特的業務數據提供高度準確和高效的客戶服務解決方案。 ChatMax 由專有的大語言模型提供支持，提供安全、隱私優先的環境，可與您的企業需求無縫整合。
InsertChat
insertchat.com
InsertChat 是一款先進的人工智慧聊天小部件，旨在增強用戶參與度並簡化網站上的客戶支援。透過與您現有的網站無縫集成，InsertChat 提供了一種與訪客聯繫的動態互動方式，提供即時幫助和個人化互動。 * 人工智慧驅動的回應：利用先進的人工智慧對使用者查詢提供準確、及時的回應，確保高水準的參與度和滿意度。 * 無縫整合：輕鬆與各種網站平台和技術集成，使實施簡單、無憂。 * 可自訂的小工具：讓您自訂聊天小工具的外觀和行為，以配合您網站的品牌和風格。 * 24/7 可用性：提供全天候支持，確保您的用戶可以在需要時隨時獲得幫助，而無需人工幹預。 * 多語言支援：提供多種語言支援，使其可供全...
Zoi
askzoi.ai
Zoi 是一個由 ChatGPT 技術提供支援的對話式人工智慧平台，專門用於將網站訪客轉換為潛在客戶。透過分析現有的網站內容、手冊和其他文檔，Zoi 可以對訪客的查詢提供客製化回應，並在此過程中產生潛在客戶。 Zoi 的獨特之處在於它能夠收集訪客/潛在客戶的人口統計和意圖數據，使其能夠根據訪客角色自訂對話並修復會議/演示。