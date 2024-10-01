年齡驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印尼

Persona

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Persona 的可信任身分基礎設施可協助企業自動化任何與身分相關的用例—從安全性收集和驗證使用者資訊到做出決策和執行手動審查。在一處管理完全合規的 KYC/AML 計劃、打擊詐欺和自動化操作。無論是否進行工程設計，只需不到 10 行程式碼即可在一個下午內完成整合。 - 我們的團隊由 Square、Uber、Coursera、Dropbox 和 Slack 的前工程師和設計師組成。我們很榮幸能夠獲得一些最好的創投公司的資助，包括 First Round Capital 和 Coatue。我們的天使投資人包括 Perret 和 William Hockey（Plaid 聯合創始人）、Tony X...