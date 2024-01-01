年齡驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴林

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
年齡驗證軟體用於確認一個人的年齡，通常在兩種情況下使用：在線進行電子商務交易或親自在零售商店的銷售點 (POS) 資訊亭進行交易。這些解決方案對於驗證購買有年齡限制的商品或服務（包括能量飲料、酒精、菸草產品、大麻產品、武器、成人內容、賭博產品和其他受管制物品）的客戶的年齡至關重要。
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球領先的法律、監管和商業資訊與分析提供商，幫助客戶提高生產力、改善決策和結果，並推進全球法治。 LexisNexis 幫助律師贏得案件、更有效地管理他們的工作、更好地服務客戶並發展他們的業務。 LexisNexis 幫助企業更了解市場、監控品牌和競爭以及降低業務風險。 LexisNexiss 與大學合作教育學生，LexisNexis 透過提供法律和加強法律基礎設施來支持政府和法院的國家建設。 LexisNexis 與全球領先的協會和客戶合作，收集針對戰爭罪犯的證據並提供打擊人口販運的工具。 LexisNexis Legal...
Ondato
ondato.com
Ondato 是一家科技公司，它使用尖端的人工智慧解決方案工具簡化 KYC 和 AML 相關流程，這些工具涵蓋了從新客戶入職到用於持續客戶監控的綜合資料庫等各種合規挑戰。
Onfido
onfido.com
數位身分變得簡單。 透過人工智慧驅動的完整數位身分解決方案在入職及其他過程中建立信任，旨在幫助您在線上了解客戶。自動化使您能夠獲得新客戶並降低成本，同時滿足全球 KYC 和 AML 合規性。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是領先的 SaaS 平台，用於線上身份驗證、AML 和 KYC 解決方案。在幾秒鐘內驗證您的客戶身份。今天就來試試我們吧！
Veriff
veriff.com
Veriff 是一家全球身分驗證服務公司，成立於愛沙尼亞塔林，總部位於愛沙尼亞。該公司為線上企業提供服務，以減少詐欺企圖並協助監管合規。 Veriff 使用人工智慧分析多種技術和行為指標（包括臉部辨識），自動驗證客戶的身份，從而防止身份詐欺和身分盜竊。該服務以 API 的形式提供給公司，類似於 Stripe。
Persona
withpersona.com
線上身分驗證服務可協助任何產業的任何企業在整個客戶生命週期中收集、驗證和管理使用者身分。
Luxand.cloud
luxand.cloud
使用我們的雲端 API 將臉部辨識整合到您的網站、應用程式或軟體中。準確辨識和比對人臉。辨識影像中先前標記的人物。檢測照片中的年齡、性別和情緒。
Yoti
yoti.com
Yoti 年齡驗證結合了人工智慧技術、活性反欺騙和文件真實性檢查，因此您可以對客戶的年齡充滿信心。
Intellicheck
intellicheck.com
唯一在零售、金融服務、執法和有年齡限制的行業中有效率超過 99% 的反詐騙解決方案。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® 消費者聲譽報告是消費者向企業和其他人證明其身分的最簡單方法。企業可以使用 Token of Trust 的身份平台在帳戶註冊、結帳時或根據請求隨時篩選消費者。您的企業需要驗證客戶的年齡嗎？地點？身份？別擔心——這是我們的專長。借助 Token of Trust 的可設定工作流程，企業可以定義對於擷取和驗證非常重要的消費者身分特徵，然後設定如何自動處理審批流程的規則。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一個確保整個使用者旅程安全的驗證平台。透過 Sumsub 的可自訂 KYC/AML、KYB、交易監控和詐欺預防解決方案，您可以編排驗證流程、歡迎全球更多客戶、滿足合規性要求、降低成本並保護您的業務。 Sumsub 在金融科技、加密貨幣、交通、交易和遊戲產業擁有超過 2,000 家客戶，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
Socure
socure.com
身份從這裡開始。透過領先的數位身份驗證和詐欺解決方案提供商 Socure 準確驗證並吸引更多新客戶。