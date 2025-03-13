聯盟行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聯盟行銷計劃提供了一種非常有效的方法來促進銷售和推廣產品和服務。它為附屬機構提供了賺取可觀收入的機會，特別是如果他們擁有相當大的網路或受眾。部落客、影響者和網路名人等內容創作者經常利用聯盟行銷作為其獲利策略之一。 從廣告主的角度來看，聯盟行銷計畫是推動銷售和提高品牌知名度的額外管道。透過與附屬公司合作，廣告商可以利用現有受眾並利用他們的影響力來產生更多銷售額並提高品牌知名度。 總體而言，聯盟行銷計劃創造了一種互惠互利的關係，使聯盟和廣告商都能蓬勃發展。附屬機構有可能賺取可觀的收入，而廣告商可以透過這種協作方式擴大影響範圍並實現其行銷目標。
提議新的應用程式
ClickBank
clickbank.com
ClickBank是一個聯盟營銷平台，連接產品創建者與會員，幫助用戶推廣數字產品並獲取佣金。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款雲端會員管理軟體，幫助企業建立和管理會員及推薦計劃，並提供多種整合和績效追蹤工具。
Impact
impact.com
impact.com是一個全球合作夥伴管理平台，幫助企業發現和管理各類型的合作夥伴關係，包括聯盟、市場營銷者及內容發布者。
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro是一款會員管理軟體，幫助企業管理會員計劃、追蹤績效、處理付款並生成報告，支持多種自定義功能。
Simplero
simplero.com
Simplero是一個全面的線上課程管理平台，幫助教練和知識創作者創建、銷售課程及管理客戶關係。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一個幫助企業管理品牌大使計劃的應用，提供影響者追蹤、內容管理和數據分析工具。
Rewardful
rewardful.com
Rewardful 是一個供SaaS公司設置會員和推薦計劃的工具，支持Stripe和Paddle，幫助管理佣金和追蹤轉介。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack是一個全方位的合作夥伴管理平台，支持會員營銷、推薦和經銷等活動，並提供性能跟踪、資源訪問和付款管理等功能。
Affiliatics
affiliatics.com
Affiliatics 是一款會員營銷和跟踪軟件，幫助在線及離線企業啟動會員計劃並提升銷售，提供30天免費試用。
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI是一款營銷工具，利用人工智能幫助企業簡化營銷策略和提升效率，支持個性化和適應性經驗。
GrowthHero
growthhero.io
Growthero是一款提供會員、影響者和推薦營銷的綜合平台，適合各種企業，有助於管理和優化推廣計劃。
Marketcall
marketcall.com
Marketcall 是一個按通話付費的合作網絡，提供超過兩百個按通話付費的優惠選項。
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart是一個電子商務平台，提供訂閱計費和會員管理功能，幫助企業簡化銷售流程和提高客戶留存率。
Get4views
get4views.com
Get4views 是一個針對 YouTube 頻道和影片的法律推廣服務，幫助博主增長觀看次數及訂閱，並協助企業提高銷售與吸引訪客。
Admitad
admitad.com
Admitad是一個會員營銷平台，連接廣告商、出版商和影響者，提供數據分析和報告工具，幫助他們在全球增長業務。
Offer18
offer18.com
Offer18 是一個聯盟行銷平台，提供客製化功能及全面的廣告系列跟踪工具，幫助用戶優化廣告效果和提高轉換率。
Awin
awin.com
Awin是一個全球會員營銷平台，幫助企業與出版商和合作夥伴協作以增強品牌知名度和銷售。
LeadDyno
leaddyno.com
Leaddyno是一個會員管理平台，幫助企業有效管理其會員計劃，提供跟踪、報告和自動化工具，並與多個平台整合。
Referrizer
referrizer.com
推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia是一款會員營銷應用，幫助用戶管理多個品牌合作，跟踪分析表現，簡化支付系統，優化營銷收入。
Roster
getroster.com
Roster 是一款幫助公司將熱心顧客轉換為品牌大使的應用，提升品牌知名度並增加銷售收入。
Attribution
attributionapp.com
歸因是一款多點觸摸歸因工具，用於追蹤廣告支出、轉化等數據，幫助企業優化營銷策略及ROI。
CJ
cj.com
CJ應用程式是全球最大的聯盟行銷網路，提供工具和數據支持，幫助客戶提升銷售和效益。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是一個幫助品牌在自己條件下透過影響者商店增加收入的應用程式，允許創作者DIY產品組合並賺取佣金。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack是一個數據跟踪與分析平台，協助數位行銷人員即時獲取轉換數據，優化廣告活動並增進投資回報率。
UpPromote
uppromote.com
UpPromote是一款適用於Shopify的會員及推薦管理應用，提供簡單的上手流程和靈活的功能，支援多商店管理。
Evolup
evolup.com
Evolup 是一個由 AI 驅動的平台，使用戶輕鬆建立和管理自己的會員營銷網站，支持多個會員計劃與 SEO 優化工具。
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一個會員和推薦追踪平台，幫助企業輕鬆管理其會員計劃及佣金，並分析營銷活動成效。
Voluum
voluum.com
Voluum是一款專為廣告跟踪和分析設計的軟體，可協助用戶實時管理及優化數位廣告活動，並提供多種數據分析工具。
LinkMink
linkmink.com
LinkMink 是一款讓企業透過 Stripe 的支付連結來追蹤推薦的應用程式，無需伺服器或程式碼，5 分鐘即可完成設置。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是一個合作夥伴自動化平台，提供管理會員計劃和促進品牌與合作夥伴關係的工具，包括實時跟踪和績效分析。
BeMob
bemob.com
BeMob是一個雲端廣告追蹤平台，提供廣告系列管理、即時重定向、高級目標定位和詳細分析功能，適合新手和專業人士。
LinkTrust
linktrust.com
LinkTrust是一個專注於績效行銷的平台，擁有超過二十年的經驗，幫助企業、聯盟及機構提升成長和回報率。
C3PA
c3pa.net
C3PA是一個會員平台，連接成人和約會行業的發布者和廣告商，提供收入機會和可靠的跟踪工具。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一個夥伴行銷平台，協助 DTC 品牌在各渠道吸引新客戶並增加銷售。提供完整的數位行銷解決方案，並按銷售付費。
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf是一個推薦軟體，幫助企業管理和優化推薦計劃，以促進用戶增長和提高客戶參與度。
FMTC Affiliates
fmtc.co
FMTC分支機構應用程序幫助用戶通過單一API訪問和管理多個會員營銷計劃，簡化業務運作和廣告活動追蹤。
Ambassador
getambassador.com
大使是一款自動化推薦營銷平台，簡化了管理、追蹤和獎勵客戶及聯盟的過程。
Tolt
tolt.io
Tolt 提供夥伴行銷軟體，幫助 SaaS 新創公司建立與運營自己的夥伴計畫，支持免費方案，並與 Stripe 和 Paddle 無縫對接。
RefMonkey
refmonkey.com
RefMonkey 是一款幫助您透過推薦、聯盟、傳銷與忠誠計劃，提升業務的應用程式，可與網站或行動應用整合。
Performcb
performcb.com
PerformCB是一個會員營銷平台，連接發布者和廣告商，提供基於成果的營銷策略，並支持多種收入模型。
Reditus
getreditus.com
Reditus是一款為B2B SaaS公司提供的會員管理工具，幫助招募新會員並簡化佣金跟踪。
Social Snowball
socialsnowball.io
社交雪球是一款為Shopify商店提供的會員營銷解決方案，自動化會員招募和佣金派發，簡化客戶分享過程。
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle 是一款夥伴行銷軟體，用於構建、管理和優化聯盟計畫，並提供精準的受眾定位及自動結算功能。
Metricks
metricks.io
Metricks 應用程式提供解決方案，幫助用戶成長及擴展其聯盟行銷業務。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一款推薦與忠誠行銷軟體，幫助企業獎勵用戶，建立忠誠社群，並提升收入，支持多種自訂化的獎勵計劃。
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten廣告是一個連接廣告客戶與發布商的平台，利用AI技術優化廣告策略和提高轉化率，支持靈活的付款方式和個性化內容。
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect是一個專為金融科技和銀行設計的聯盟行銷平臺，提供合作夥伴管理及影響者行銷功能，幫助品牌擴大客戶基礎。
MGID
mgid.com
MGID是一個本地廣告平台，幫助廣告商和出版商有效達到目標受眾，提供廣告創建、管理及分析工具以提升品牌曝光與流量。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder是一個品牌大使管理平台，幫助企業整合和激勵品牌大使，提高參與度並增強市場影響力。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge是一款廣告跟踪軟體，幫助用戶優化營銷活動，提高廣告效率並防止廣告欺詐，提供詳細分析與報告工具。
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 是一個簡化會員營銷和訂閱管理的工具，提供跟踪、報告及分析功能，幫助用戶優化廣告系列和提高營銷效率。
wecantrack
wecantrack.com
Wecantrack是一款會員營銷解決方案，能整合350多個聯盟網絡的銷售與轉換數據，並提供與多個行銷工具的無縫整合功能。
HOQU
hoqu.com
HOQU是一個SaaS性能營銷平台，用於創建網絡和管理、跟踪及優化在線廣告活動，按轉換計費，幫助企業節省成本。
Circlewise
circlewise.io
Circlewise是一個工具平台，幫助企業管理和優化其合作夥伴計劃，包括績效追蹤和分析功能。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa是一款企業級跟蹤軟件，專門用於性能和聯盟營銷，幫助企業管理潛在客戶與呼叫生命周期，優化行銷效果。
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media是一個全球聯盟網絡，幫助出版商利用數字內容獲利，提供廣告優化工具及高級分析以增強收入。
2Performant
2performant.com
2Performant是一個促進性能營銷和會員營銷的平台，提供工具以管理營銷活動和追蹤指標，協助企業提高廣告效率及投資回報率。
Monetate
monetate.com
Monetate是一個電子商務個性化平臺，幫助品牌為消費者提供量身定制的實時體驗，增強參與度和轉化率。