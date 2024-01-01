聯盟行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 德國

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聯盟行銷計劃提供了一種非常有效的方法來促進銷售和推廣產品和服務。它為附屬機構提供了賺取可觀收入的機會，特別是如果他們擁有相當大的網路或受眾。部落客、影響者和網路名人等內容創作者經常利用聯盟行銷作為其獲利策略之一。 從廣告主的角度來看，聯盟行銷計畫是推動銷售和提高品牌知名度的額外管道。透過與附屬公司合作，廣告商可以利用現有受眾並利用他們的影響力來產生更多銷售額並提高品牌知名度。 總體而言，聯盟行銷計劃創造了一種互惠互利的關係，使聯盟和廣告商都能蓬勃發展。附屬機構有可能賺取可觀的收入，而廣告商可以透過這種協作方式擴大影響範圍並實現其行銷目標。
提議新的應用程式
Evolup
evolup.com
Evolup 是一個尖端平台，使個人能夠利用強大的人工智慧技術輕鬆創建自己的線上附屬商店。無論您是經驗豐富的企業家還是剛起步的企業家，Evolup 都提供簡單、用戶友好的介面，讓您可以立即啟動並運行商店。透過 Evolup，您可以自由地從各種聯盟計畫中選擇您想要推廣的產品。您可以展示您熱衷的產品，並透過商店的每筆銷售賺取佣金。最好的部分是什麼？ Evolup 負責處理從訂單履行到客戶服務的所有事務，因此您可以專注於發展業務並最大化收入。除了簡單性和靈活性之外，Evolup 還配備了創新工具來幫助您成功。從先進的 SEO 功能到亞馬遜同步，再到人工智慧支援的個人化產品推薦，Evolup 擁有將您...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
ClickBank
clickbank.com
ClickBank 是一家擁有自己市場的全球領導零售商。我們幫助賣家和企業家透過我們的全球聯盟增加銷售額。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球領先的合作夥伴關係管理平台，自 2008 年成立以來，一直在改變企業發現和管理所有類型合作夥伴關係的方式，包括附屬機構、影響者、商業內容出版商、B2B 等。的平台可以幫助企業（品牌、出版商和代理商）與出版商和消費者建立真實、持久和有益的關係。透過提供整個消費者旅程的可見性，他們能夠輕鬆、透明地聚合、協調和優化整個合作夥伴組合的總價值，從而推動成長並為消費者創造新價值。若想進一步了解 Impact.com 的技術平台和合作夥伴市場如何推動沃爾瑪、Uber、Shopify、聯想、歐萊雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企業品牌的收入...
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro 聯盟軟體的領導者 使用 Post Affiliate Pro 管理多個聯盟計畫並提升您的聯盟夥伴績效。
Awin
awin.com
透過全球聯盟行銷網路拓展您的業務，該網路為世界各地的廣告商、代理商和發布商提供行銷解決方案。
Attribution
attributionapp.com
歸因是最完整且易於實施的多點觸控歸因解決方案。在簡單的視圖中即可查看您的支出、造訪次數、轉換次數、收入和廣告支出回報率 (ROAS)。整合了大多數主要廣告平台的成本和自動標記，包括 Facebook、Google、Quora、Linkedin 和 Adroll。與 Segment、Stripe、Salesforce、Hubspot、Marketo 等轉換整合！使用者層級歸因和基於帳戶的歸因。基於群組的報告，按天、週或月按管道顯示 ROAS，以獲得可操作的見解。這就是您一直在尋找的系統。
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的聯盟行銷和推薦追蹤。 在幾分鐘內啟動您自己的聯盟行銷和推薦計劃。與 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我們的 API 快速整合。
Tolt
tolt.io
Tolt 向 SaaS 新創公司提供聯盟行銷軟體，幫助他們建立和運作自己的聯盟計畫。與其他解決方案不同，Tolt 有一個免費計劃，並且開箱即用，可以直接與 Stripe 和 Paddle 配合使用。幫助您的 SaaS 透過聯盟行銷發展的一切，包括自動付款、聯盟白標聯盟入口網站、資產頁面、0% 費用等等！
Simplero
simplero.com
Simplero 透過將軟體堆疊簡化為一個有趣且易於使用的平台，幫助教練和知識創造者建立他們喜愛的業務和生活，以便他們能夠與客戶建立有意義的關係。從創建課程、建立網站和發送電子郵件，到銷售產品、管理聯盟計劃和自動化。借助 Simplero，您可以在一個地方（而不是到處）經營您的線上業務。 Simplero 幫助領導者建立改變世界的社群。 - 出色的支援 - 建立網站和登陸頁面 - 會員管理 - 電子郵件行銷和自動化 - 付款和訂閱 - 課程和社群 - 客戶洞察
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Digital First AI
digitalfirst.ai
數位優先人工智慧是一種工具，旨在簡化行銷工作，使個人和企業的流程民主化，無論經驗水平如何。 它根據選定的業務查詢的答案推薦最佳策略，從而為行銷策略的製定提供幫助。 Digital First AI 的一個獨特功能是其策略庫；包含流行品牌和經驗豐富的行銷人員策略的資源。這些策略可以作為開發個人化行銷方案的啟動板。提供永久性的服務。 它的運作超越了暫時的技術或趨勢，並傾向於以人為本的決策過程。 這些策略是透明描述的，有目的且以效果為導向，為實現既定目標提供明確的路徑。此外，該工具還幫助用戶有機地創造新的收入來源。了顯著的成長和改善的結果。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
Marketcall
marketcall.com
按次付費聯盟網路 Marketcall 是市場上的最佳選擇。超過兩百項按通話付費優惠
Affiliatics
affiliatics.com
適用於線上和線下業務的聯盟行銷和聯盟追蹤軟體。啟動您的聯盟行銷計劃並促進銷售。嘗試 30 天免費試用。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
Admitad
admitad.com
Admitad 是一個合作夥伴行銷平台，為各種規模的廣告商、出版商和影響者提供一套高科技解決方案，幫助他們透過策略合作夥伴關係在全球發展業務。 Admitad 將品牌和零售商與全球超過 100,000 家活躍的發布商聯繫起來。內容網站、影響者和創作者、比價網站、子網路、交易和現金回饋服務、電子郵件行銷人員和媒體買家可以利用 Admitad 涵蓋 40 多個類別的頂級品牌組合開闢新的收入來源。
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube 頻道和影片的合法推廣服務。它可以幫助部落客獲得瀏覽量和訂閱者，並幫助企業增加銷售額並吸引網站訪客。
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart 為那些想要更聰明地銷售、更容易銷售、更快銷售和銷售更多的線上企業重新設計了訂閱計費和聯盟行銷管理。利用先進的開箱即用工具（例如可自訂的結帳選項、催款管理、購物車恢復、轉換工具等等）提高您的銷售額、留住更多客戶並增加經常性收入。借助大量第三方整合、強大的 API 和行動應用程序，擁有充分的靈活性和能力來管理您的業務。
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia 是一家全球行銷科技公司，為品牌和廣告商提供平台，管理與內容創作者、附屬機構和開發商的數千個合作夥伴關係。 Involve Asia 成立於 2014 年，獲得了 500 Startups、OSK Technology Ventures 和 Cradle Seed Ventures 等大型創投公司的支持，並在亞洲建立了穩固的業務，在馬來西亞、印尼和泰國設有辦事處。迄今為止，電子商務、旅遊和金融領域的數百個品牌已使用 Involve 平台與 Involve 超過 40 萬名內容創作者、開發者和附屬機構建立和發展合作夥伴關係。為我們的客戶實現超過 10 億美元的交易、20 ...
Offer18
offer18.com
優惠 18 是什麼？ Offer18聯盟行銷平台在短時間內得到了非常有效率的發展，目前在全球頂級聯盟行銷平台中佔有獨特的地位。 Offer18 受到大量聯盟行銷人員/廣告商/代理商/廣告網路的信賴，並且在未來的日子裡仍有許多人會與之建立聯繫，並不斷強調用最好的聯盟行銷工具為客戶提供服務的有效性。為什麼 Offer18 與其他的不同？ Offer18 在提供具有高級功能的客製化功能方面與其他平台不同，無論是與安全相關的功能還是高級功能、API 或智能優惠、獨特點擊或多重轉換、白名單或黑名單IP、允許或阻止特定國家/地區，瀏覽器、設備、ISP 等、動態令牌和參數、用於運行行銷活動的大量模型、印象連...
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
LeadDyno
leaddyno.com
發展和管理您的會員、影響者或推薦計劃。與 Shopify、Stripe 和 25+ 整合同步。免費試用我們的聯盟軟體 30 天。
BeMob
bemob.com
BeMob - 強大的基於雲端的追蹤器，用於管理和最佳化廣告活動。即時重新導向、進階定位、詳細分析、機器人和間諜保護、多用戶存取、共享報告、多語言UI 以及具有競爭力的價格和免費計劃的支援團隊使BeMob 成為新手和專業人士的終極廣告追蹤解決方案。
LinkTrust
linktrust.com
在不斷變化的效果行銷世界中的一塊穩定的岩石。 LinkTrust 總部位於猶他州矽谷中心，擁有二十多年的行業經驗，是數千家公司、附屬機構、網路和代理商的首選平台，使用基於績效的行銷來推動成長和積極的投資回報率。
LoudCrowd
loudcrowd.com
行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
在樂天廣告，我們的使命是讓網路變得更美好。一個為所有參與者（廣告商、出版商和消費者等）帶來相關性、價值和享受的地方。我們該怎麼做呢？永不放慢速度。透過不斷創新。透過將樂天擁有和經營的媒體與我們領先的人工智慧和豐富的消費者洞察相結合。透過將全球品牌與我們行業領先的發布商網路連接起來。透過使用經過數十年學習形成的改變遊戲規則的策略，顛覆我們所知的產業。
Voluum
voluum.com
Voluum 是領先的廣告追蹤軟體。憑藉先進的分析功能以及內建的優化和自動化工具，Voluum 廣告追蹤器將幫助您擴展線上行銷活動並從中獲利。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 無需伺服器或代碼。使用 Stripe 付款連結的公司可以透過我們的複製貼上整合在 5 分鐘內開始追蹤推薦！
UpPromote
uppromote.com
UpPromote：聯盟行銷和推薦是 Shopify 應用程式商店中最受推薦的聯盟行銷/推薦解決方案。該應用程式提供了簡單易懂的入職流程，還提供了強大的選項來幫助 Shopify 商家輕鬆建立和管理聯盟計畫。 UpPromote 適合所有規模的企業，提供靈活的定價選項，從免費到每月 199.99 美元不等。此外，UpPromote 可依企業客戶的要求實施客製化。
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle 是一款功能強大的合作夥伴行銷軟體，適用於廣告主、代理商和網路。它允許您的團隊建立、追蹤、管理、分析和優化您的聯盟計劃。該平台旨在有效地經營您的所有合作夥伴，包括附屬機構、影響者、行動應用程式、客戶和媒體買家。其精確的受眾群體定位以及自動合作夥伴計費和付款意味著您的合作夥伴管理變得輕鬆而聰明。此外，您可以從第一天起就透過連接數以萬計的預先整合的 Marketplace 合作夥伴來提升您的計劃。
Social Snowball
socialsnowball.io
為您的客戶和創作者提供順暢的聯盟計劃 激勵、自動化和分析客戶、創作者和社群之間的口碑行銷。
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect 是領先的一體聯屬行銷平台、網路和代理商，專為金融科技公司和銀行打造。借助Fintel，金融品牌擁有了透過聯盟行銷和影響者行銷擴大客戶獲取規模所需的一切，包括專門的合作夥伴平台（+合規引擎）、由數千名專注於金融的聯屬公司和影響者組成的精心策劃的網絡，以及負責管理和影響力的專家團隊。目前，我們為北美 90 多家金融科技公司、銀行和信用合作社的合作夥伴計劃提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。若要了解 Fintel Connect 如何為您的品牌實現可擴展的成長，請造訪 www.fintelconnect.com。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是合作夥伴自動化的領導者。 Partnerize 平台是同類平台中唯一能夠為行銷人員提供完全整合、全面的發現、招募、優化、支付、品牌安全和詐欺預防功能的套件，幫助他們尋求高透明度、可擴展的補貼，以減輕其單位經濟效益的壓力。透過無與倫比的服務（包括該類別唯一的內部支援計劃）的支持，借助 Partnerize，您可以控制整個合作夥伴行銷生命週期 - 一切都在一個平台上。 Partnerize 已榮獲二十多個獎項，其中包括國際績效行銷獎的最佳技術獎。全球領先的公司，包括63 家頂級零售商、12 家國際航空公司、9 家最大的電信公司和1600 多個其他全球品牌，每年依靠Partn...
RefMonkey
refmonkey.com
透過口碑行銷拓展您的業務！ 透過我們的整合（Zapier、Shopify 等）或 API，為任何網站或行動應用程式設定推薦、聯盟行銷、傳銷、忠誠度計畫。
FMTC Affiliates
fmtc.co
簡化您的業務。透過聚合您的貨幣化連結的單一 API 產品流，利用數千個聯盟計畫。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者線索和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發過程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行...
CJ
cj.com
CJ Affiliate 是全球最大的聯盟。 CJ Affiliate 擁有 20 多年的經驗，是聯盟行銷領域最值得信賴和最知名的品牌，在持續推動客戶智慧成長方面有著良好的記錄。作為陽獅集團的一部分，CJ 與陽獅媒體合作，利用無與倫比的數據來推動真正以客戶為中心的聯盟行銷方法。 CJ 每月涵蓋全球 240 多個國家和地區超過 1B 的數位消費者。 CJ 與最集中的 IR 1000 強零售商合作，CJ 客戶的網路銷售額是排名第二的聯盟提供者的 2 倍。 CJ 透過與 CJ 優質、精心策劃和透明的合作夥伴網絡建立的優質合作夥伴關係，為客戶推動持續成長和獲利。 CJ 提供尖端的工具和技術，可以輕鬆建...
C3PA
c3pa.net
C3PA — 是一個由附屬按操作付費計畫組成的高科技網路。透過向我們的附屬公司提供具有個性化條件的獨家優惠，我們正在快速發展。我們專注於的垂直領域：約會、抽獎和賭博。您可以收到約會和賭博類別的每週付款，所有其他類別的淨額為 15。我們擁有的一些工具將有助於使您的工作更有利可圖：Smartlink、API、追蹤連結。我們欣賞高品質的流量，並透過大幅提高支付率來鼓勵流量。您可以確信，您將與有能力的經理合作，他們真正關心您的活動是否成功。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge 是一款針對聯盟產業巨頭的高階追蹤軟體。它是一款穩定且值得信賴的產品，具有一流的幫助、直覺的介面和全套功能，可讓您優化廣告活動。
Metricks
metricks.io
今天就開始發展您的品牌。 您發展並擴大聯盟行銷所需的解決方案。
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
MGID
mgid.com
我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack 是一個全面的聯盟行銷解決方案，旨在簡化聯盟發布商的營運。借助 wecantrack，聯盟發布商可以輕鬆地將來自 350 多個聯盟的銷售和轉換數據整合到一個用戶友好的單一平台中。這個集中式平台簡化了監控和分析聯屬網絡效能的過程。此外，wecantrack 還提供與各種行銷工具的無縫集成，包括 Google Analytics、Google Ads、Facebook Pixel、Microsoft Ads、TikTok Ads、Snapchat Ads、Taboola、Outbrain 等。這種整合使用戶能夠將他們的聯盟行銷數據與這些流行的行銷平台連接起來，從而全面了解他們的...
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
HOQU
hoqu.com
HOQU 是一個 SaaS 績效行銷平台，用於建立網路以及管理、追蹤和優化線上廣告活動。 HOQU 用戶可以完全存取有關定價計劃的所有核心功能。定價政策基於轉換次數，而不是點擊次數 - 它可以讓企業節省高達 90% 的成本。
Performcb
performcb.com
Perform[cb] 使品牌能夠透過增量數位管道以按結果付費的模式獲取新客戶。我們的專有技術和精心策劃的合作夥伴市場使「成本單位」定價與客戶終身價值保持一致。無論您是尋求增加流量的企業家，還是需要全面績效行銷策略的財富 500 強品牌，Perform[cb] 都是在線績效行銷領域公認的領導者，擁有全球排名第一的市場。我們專注於垂直特定的績效行銷策略，以便您吸引您想要的客戶 - 並且只需為您獲得的客戶付費。
Circlewise
circlewise.io
Circlewise 的合作夥伴中心是一個完整的工具包，可用於在所有國家/地區、裝置和垂直行業（包括電子商務、金融科技、旅遊和服務）建立和管理您的內部合作夥伴計畫。我們的旗艦產品為我們的廣告主提供了以下可能性： • 設定其完全品牌化和客製化的介面、分析、報價管理和合作夥伴註冊頁面。 • 追蹤、監控和優化合作夥伴在其內部聯盟行銷計畫中的表現。 • 受惠於 Circlewise 的 Marketplace 和廣泛的合作夥伴招募和管理服務，包括合作夥伴研究和審查、貨幣化和付款。 • 媒體購買、內容行銷和程序化活動的附加服務。要了解更多信息，請訪問 www.circlewise.io
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的會員管理工具。它幫助公司透過其市場招募新的附屬機構，幫助他們在自己的人脈之外發展。他們的 USP 是乾淨的用戶介面、即時聊天支援以及他們吸收客戶反饋的方式。該公司是由前任客戶成功主管創建的，他們對如何開展業務非常清楚；他們肯定希望人們從他們的產品中獲得價值，並將幫助您實現這一目標。他們提供免費計劃，當您購買高級套餐時，您將根據他們定義的定價方式很快獲得投資回報。這是 SaaS 公司啟動聯盟計畫的好方法，無需高昂的前期成本。公司位於荷蘭烏特勒支（符合GDPR），成立於2020年。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一個端到端的企業創作者管理平台，適用於希望將大使、影響者和附屬機構集中在一個屋簷下的行銷團隊。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消費者為中心的品牌都使用 SocialLadder 透過客戶進行行銷，並將其轉化為成長動力，激活社群來創建內容並提高轉換率。 SocialLadder 技術可讓您簡化溝通、分配數位和現實世界的任務、監控參與度，並獎勵幫助推廣您的品牌的成功大使。您的大使是為成功而準備的，同時讓您專注於整體成長策略，而不是花時間管理日常事務。 SocialLadder 擁有您的品牌所需...
Foxoffers
foxoffers.com
透過 Foxoffers，您可以獲得加密貨幣和法定貨幣的每日付款、自訂登陸頁面以及內部媒體購買團隊的全程指導。透過 Foxoffers 對您的效果行銷說「是」！
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 是一個快速發展的網絡，專注於可信度、效率和終身價值。我們成功地連結了來自世界各地的廣告商和附屬機構。
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media 是一個全球聯盟，幫助各種規模的廣告商和發布商在線上發展業務。我們的網路為我們的合作夥伴提供行銷解決方案，此外，我們還提供一個由人員、技術和商業智慧見解組成的全球社群。無論您的企業需要什麼類型的合作夥伴、服務等級或工具，您的企業都將獲得推動永續成長的各種解決方案。
2Performant
2performant.com
我們是一家快速成長的成長型技術公司，開發並經營 2Performant.com 聯盟網路。 13 年來，我們的平台一直在幫助網路商店在民主和透明的基礎上與數千名數位行銷人才進行遠端協作。我們相信行銷民主和績效行銷。這意味著任何具有適當技能的人都可以進行線上行銷，並且付出的努力總是會得到相應的回報。我們支持新一類獨立的高技能專業人士和開放思想的企業家。這兩個類別可以協同工作，徹底改變當今的線上商業環境。