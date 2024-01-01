聯盟行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安道爾

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聯盟行銷計劃提供了一種非常有效的方法來促進銷售並推廣產品和服務。它為附屬機構提供了賺取可觀收入的機會，特別是如果他們擁有龐大的網路或受眾。部落客、影響者和網路名人等內容創作者經常利用聯盟行銷作為其獲利策略之一。 從廣告主的角度來看，聯盟行銷計畫是推動銷售和提高品牌知名度的額外管道。透過與附屬公司合作，廣告商可以利用現有受眾並利用他們的影響力來產生更多銷售額並提高品牌知名度。 總體而言，聯盟行銷計劃創造了一種互惠互利的關係，使聯盟和廣告商都能蓬勃發展。附屬機構有可能賺取可觀的收入，而廣告商可以透過這種協作方式擴大影響範圍並實現其行銷目標。
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ClickBank
clickbank.com
ClickBank 是一家擁有自己市場的全球領導零售商。我們幫助賣家和企業家透過我們的全球聯盟增加銷售額。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
Simplero
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您的線上業務變得簡單 Simplero 為您提供建立和發展成功的線上教育業務所需的所有工具，這些工俱全部集中在一個地方。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Digital First AI
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利用人工智慧在幾秒鐘內創建並執行行銷計劃。 利用人工智慧為您的企業找到最佳的成長駭客策略。 將行銷轉向自動駕駛並實現成長。
BrandChamp
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蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
Marketcall
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按次付費聯盟網路 Marketcall 是市場上的最佳選擇。超過兩百項按通話付費優惠
Awin
awin.com
透過全球聯盟行銷網路拓展您的業務，該網路為世界各地的廣告商、代理商和發布商提供行銷解決方案。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro 聯盟軟體的領導者 使用 Post Affiliate Pro 管理多個聯盟計畫並提升您的聯盟夥伴績效。
Rewardful
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將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
Admitad
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新一代績效行銷。 適合各種規模的廣告商、出版商和影響者的一套解決方案。
Affiliatics
affiliatics.com
適用於線上和線下業務的聯盟行銷和聯盟追蹤軟體。啟動您的聯盟行銷計劃並促進銷售。嘗試 30 天免費試用。
Get4views
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Get4views - YouTube 頻道和影片的合法推廣服務。它可以幫助部落客獲得瀏覽量和訂閱者，並幫助企業增加銷售額並吸引網站訪客。
Involve Asia
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Involve 是領先的聯盟行銷平台，可協助合作夥伴和廣告商增加馬來西亞的線上收入。立即加入我們的聯盟網絡！
PayKickstart
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營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Evolup
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Evolup 是唯一一個 100% 致力於創建聯盟商店、由人工智慧提供支援的解決方案。免費試用 7 天，無需信用卡！
Offer18
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績效行銷平台。 為聯營公司、廣告商和廣告網路提供協助，幫助他們追蹤、優化和衡量其網路的效能。
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每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
Attribution
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歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
BeMob
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適用於媒體買家和聯盟行銷人員的廣告追蹤軟體。 線上廣告挑戰的一站式解決方案。
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SaaS 的聯盟行銷和推薦追蹤。 在幾分鐘內啟動您自己的聯盟行銷和推薦計劃。與 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我們的 API 快速整合。
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voluum.com
Voluum 是領先的廣告追蹤軟體。憑藉先進的分析功能以及內建的優化和自動化工具，Voluum 廣告追蹤器將幫助您擴大線上行銷活動規模並從中獲利。
LoudCrowd
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行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...
Referrizer
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全球最先進的行銷自動化平台，為您的本地企業提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
Roster
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每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising 是一家數位廣告公司，提供一套客戶獲取解決方案。了解如何吸引目標受眾！
LeadDyno
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發展和管理您的會員、影響者或推薦計劃。與 Shopify、Stripe 和 25+ 整合同步。免費試用我們的聯盟軟體 30 天。
Target Circle
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Target Circle 是一款功能強大的合作夥伴行銷軟體，適用於廣告主、代理商和網路。它允許您的團隊建立、追蹤、管理、分析和優化您的聯盟計劃。該平台旨在有效地經營您的所有合作夥伴，包括附屬機構、影響者、行動應用程式、客戶和媒體買家。其精確的受眾群體定位以及自動合作夥伴計費和付款意味著您的合作夥伴管理變得輕鬆而聰明。此外，您可以從第一天起就透過連接數以萬計的預先整合的 Marketplace 合作夥伴來提升您的計劃。
Social Snowball
socialsnowball.io
為您的客戶和創作者提供順暢的聯盟計劃 激勵、自動化和分析客戶、創作者和社群之間的口碑行銷。
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – 聯盟行銷與推薦行銷 使用最受歡迎的聯盟行銷軟體，在您的銷售漏斗中創建以影響者、品牌大使和現有客戶為中心的循環。
Tolt
tolt.io
啟動您自己的聯盟行銷計劃的經濟實惠的解決方案。 Tolt 幫助 SaaS 新創公司建立和運作自己的聯盟計畫。與 Stripe 和 Paddle 配合使用。
FMTC Affiliates
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簡化您的業務。透過聚合您的貨幣化連結的單一 API 產品流，利用數千個聯盟計畫。
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect 是領先的一體聯屬行銷平台、網路和代理商，專為金融科技公司和銀行打造。借助Fintel，金融品牌擁有了透過聯盟行銷和影響者行銷擴大客戶獲取規模所需的一切，包括專門的合作夥伴平台（+合規引擎）、由數千名專注於金融的聯屬公司和影響者組成的精心策劃的網絡，以及負責管理和影響力的專家團隊。擴大通路規模。目前，我們為北美 90 多家金融科技公司、銀行和信用合作社的合作夥伴計劃提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。若要了解 Fintel Connect 如何為您的品牌實現可擴展的成長，請造訪 www.fintelconnect.com。
Phonexa
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Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者引導和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發流程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
SaaSquatch
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SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行...
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在全球最大、最成熟的基於合作夥伴關係的效果行銷生態系統中蓬勃發展，並透過品牌、出版商和創作者等的可擴展和可持續成長超越您的商業成長目標。
RefMonkey
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透過口碑行銷拓展您的業務！ 透過我們的整合（Zapier、Shopify 等）或 API，為任何網站或行動應用程式設定推薦、聯盟行銷、傳銷、忠誠度計畫。
LinkTrust
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在不斷變化的效果行銷世界中的一塊穩定的岩石。 LinkTrust 總部位於猶他州矽谷中心，擁有二十多年的行業經驗，是數千家公司、附屬機構、網路和代理商的首選平台，使用基於績效的行銷來推動成長和積極的投資回報率。
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今天就開始發展您的品牌。 您發展並擴大聯盟行銷所需的解決方案。
LinkMink
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增加您的 SaaS 收入 無需伺服器或代碼。使用 Stripe 付款連結的公司可以透過我們的複製貼上整合在 5 分鐘內開始追蹤推薦！
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Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
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我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
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wecantrack.com
wecantrack 是一個全面的聯盟行銷解決方案，旨在簡化聯盟發布商的營運。借助 wecantrack，聯盟發布商可以輕鬆地將來自 350 多個聯盟的銷售和轉換數據整合到一個用戶友好的單一平台中。這個集中式平台簡化了監控和分析聯屬網絡效能的過程。此外，wecantrack 還提供與各種行銷工具的無縫集成，包括 Google Analytics、Google Ads、Facebook Pixel、Microsoft Ads、TikTok Ads、Snapchat Ads、Taboola、Outbrain 等。這種整合使用戶能夠將他們的聯盟行銷數據與這些流行的行銷平台連接起來，從而全面了解他們的...
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getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
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HOQU 是一個 SaaS 績效行銷平台，用於建立網路以及管理、追蹤和優化線上廣告活動。 HOQU 用戶可以完全存取有關定價計劃的所有核心功能。定價政策基於轉換次數，而不是點擊次數 - 它可以讓企業節省高達 90% 的成本。
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Perform[cb] 使品牌能夠透過增量數位管道以按結果付費的模式獲取新客戶。我們的專有技術和精心策劃的合作夥伴市場使「成本單位」定價與客戶終身價值保持一致。無論您是尋求增加流量的企業家，還是需要全面績效行銷策略的財富 500 強品牌，Perform[cb] 都是在線績效行銷領域公認的領導者，擁有全球排名第一的市場。我們專注於垂直特定的績效行銷策略，以便您吸引您想要的客戶 - 並且只需為您獲得的客戶付費。
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Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
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Circlewise 的合作夥伴中心是一個完整的工具包，可用於在所有國家/地區、裝置和垂直行業（包括電子商務、金融科技、旅遊和服務）建立和管理您的內部合作夥伴計畫。我們的旗艦產品為我們的廣告主提供了以下可能性： • 設定其完全品牌化和客製化的介面、分析、報價管理和合作夥伴註冊頁面。 • 追蹤、監控和優化合作夥伴在其內部聯盟行銷計畫中的表現。 • 受惠於 Circlewise 的 Marketplace 和廣泛的合作夥伴招募和管理服務，包括合作夥伴研究和審查、貨幣化和付款。 • 媒體購買、內容行銷和程序化活動的附加服務。要了解更多信息，請訪問 www.circlewise.io
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透過 Foxoffers，您可以獲得加密貨幣和法定貨幣的每日付款、自訂登陸頁面以及內部媒體購買團隊的全程指導。透過 Foxoffers 對您的效果行銷說「是」！
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C3PA — 是一個由附屬按操作付費計畫組成的高科技網路。透過向我們的附屬公司提供具有個人化條件的獨家優惠，我們正在快速發展。我們專注於的垂直領域：約會、抽獎和賭博。您可以收到約會和賭博類別的每週付款，所有其他類別的淨額為 15。我們擁有的一些工具將有助於使您的工作更有利可圖：Smartlink、API、追蹤連結。我們欣賞高品質的流量，並透過大幅提高支付率來鼓勵流量。您可以確信，您將與有能力的經理合作，他們真正關心您的行銷活動是否成功。
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我們是一家快速成長的成長型技術公司，開發並經營 2Performant.com 聯盟網路。 13 年來，我們的平台一直在民主、透明的基礎上幫助線上商店與數千名數位行銷人才進行遠端協作。我們相信行銷民主和績效行銷。這意味著任何具有適當技能的人都可以進行線上行銷，並且付出的努力總是會得到相應的回報。我們支持新一類獨立的高技能專業人士和開放思想的企業家。這兩個類別可以協同工作，徹底改變當今的線上商業環境。