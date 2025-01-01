廣告網路軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
廣告網路將廣告主與網路和應用程式發布商聯繫起來，整合這些平台的廣告庫存，並使其與廣告商的需求保持一致，以簡化數位廣告購買流程。這為廣告主提供了潛在廣告展示位置的單一來源，並為發布商提供了其網站的貨幣化選項。對於廣告商來說，廣告網路會顯示可供購買的庫存。對於發布商來說，他們打包庫存以最大限度地提高其對廣告商的吸引力和盈利能力。作為中介，廣告網路將廣告主活動管理與發布商廣告管理軟體連接起來，確保這兩個系統都與廣告網路整合。
提議新的應用程式
Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv是一個為創作者和出版商設計的新聞通訊管理平台，提供創建、發佈和收益的工具。
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty是一個基於績效的CPA網絡，幫助廣告客戶與分支機構聯繫，管理和優化會員營銷活動。
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking是一個廣告服務平台，提供創意個性化、廣告系列管理及數據驅動分析，幫助企業在多渠道上優化廣告效果。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個全球領先的內容體驗平台，幫助出版商和品牌透過個性化互動提升與觀眾的參與度，無需開發資源即可輕鬆創建網站經驗。
PubScale
pubscale.com
PubScale是為行動出版商設計的統一儀表板，幫助擴大應用或遊戲的用戶獲取和廣告收益，包括多個功能產品。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Performcb
performcb.com
PerformCB是一個會員營銷平台，連接發布者和廣告商，提供基於成果的營銷策略，並支持多種收入模型。
Adapex
adapex.io
Adapex是一個綜合平台，幫助出版商管理和優化廣告收入，同時保障用戶體驗，並遵守數據隱私規範。
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD是一個廣告網絡，提供針對亞洲及全球市場的高轉化流量，支持多種廣告格式和靈活的定位選項。
AdPushup
adpushup.com
AdPushup是一個廣告收入優化平台，幫助網絡出版商提高廣告收入，提供AI優化工具和數據分析功能。
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla是一個自助廣告平台，提供多種廣告格式和高質量流量，具有反欺詐技術，支持廣告客戶和發布者管理廣告活動。
Publift
publift.com
Publift是一個程序化廣告平台，幫助發布者通過自定義廣告策略優化收入，提供工具以管理廣告空間及分析表現。
Viztrade
viztrade.com
Viztrade 是一個自助式廣告平台，簡化數位廣告銷售，自動創建廣告訂單，協助媒體所有者提高效率，專注於收益增長。