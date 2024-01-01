廣告網路軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
廣告網路將廣告主與網路和應用程式發布商聯繫起來，整合這些平台的廣告庫存，並使其與廣告商的需求保持一致，以簡化數位廣告購買流程。這為廣告主提供了潛在廣告展示位置的單一來源，並為發布商提供了其網站的貨幣化選項。對於廣告商來說，廣告網路會顯示可供購買的庫存。對於發布商來說，他們打包庫存以最大限度地提高其對廣告商的吸引力和盈利能力。作為中介，廣告網路將廣告主活動管理與發布商廣告管理軟體連接起來，確保這兩個系統都與廣告網路整合。
提議新的應用程式
beehiiv
beehiiv.com
存取電子郵件中可用的最佳工具，幫助您的新聞通訊以前所未有的方式擴大規模並實現盈利。
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - 業界領先的績效行銷網絡。
Flashtalking
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Flashtalking 是針對成熟廣告主的領先獨立廣告伺服器。我們使用數據即時個人化廣告，獨立分析其有效性並進行最佳化，以提高全球品牌的參與度和支出回報。
EX.CO
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EX.CO 是世界領先的發布商優先的視訊技術平台，使發布商能夠擁有自己的視訊策略以實現最大收益。
Performcb
performcb.com
Perform[cb] 使品牌能夠透過增量數位管道以按結果付費的模式獲取新客戶。我們的專有技術和精心策劃的合作夥伴市場使「成本單位」定價與客戶終身價值保持一致。無論您是尋求增加流量的企業家，還是需要全面績效行銷策略的財富 500 強品牌，Perform[cb] 都是在線績效行銷領域公認的領導者，擁有全球排名第一的市場。我們專注於垂直特定的績效行銷策略，以便您吸引您想要的客戶 - 並且只需為您獲得的客戶付費。
Foundry
foundryco.com
透過 Foundry 的意圖驅動的 ABM 編排轉換您的頂級客戶 - 從而形成更大、更好的管道。
Adapex
adapex.io
我們與世界頂級發行商合作，在保護用戶體驗的同時最大限度地提高他們的收入。我們的統一專有工具和服務平台可協助發布商增加廣告收入。
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla 是一個高科技自助廣告網路平台，透過反詐騙和反垃圾郵件系統提供優質流量。該網絡向廣告商和出版商提供服務。建立廣告活動只需點擊幾下 - 用戶友好的介面非常直觀，活動審核最多需要 10 分鐘，支援團隊 24/7 全天候工作以解決任何問題。 ClickAdilla 每天為其用戶帶來超過 4.5 BLN 的展示次數，涵蓋 240 多個地理區域（包括第 1 級）。 Traffic DSP是一項允許廣告主整合第三方流量來源並透過ClickAdilla的介面管理其廣告帳號的服務。 ClickAdilla 的使用者友善介面可讓您查看透明的統計資料、最佳化並接收有關行銷活動績效的所有資訊。...
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AdPushup 透過使用尖端技術和優質需求合作夥伴關係，幫助網路發布商增加廣告收入。
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您的網站是獨一無二的。您的廣告策略和技術也應該如此。透過 Publift，您可以將千篇一律的方法換成專為您的網站量身定制的深入且個人化的廣告策略。 您的網站是獨一無二的。您的廣告策略和技術也應該如此。採用千篇一律的方法和自我管理來實現深入且個人化的廣告策略。根據您的用戶、管道、成長和計劃量身定制。
Viztrade
viztrade.com
Viztrade 讓複雜的數位廣告變得簡單。我們完全可自訂的白標自助廣告平台使銷售廣告庫存變得容易。我們與世界各地的媒體所有者合作，簡化廣告銷售流程。我們在媒體所有者的廣告伺服器中自動建立廣告訂單，使廣告主能夠建立自己的創意資產，為每個活動提供詳細的分析，並減少廣告營運所需的資源量。 Viztrade 消除了與創建數位行銷活動相關的所有繁瑣任務，因此媒體所有者可以專注於創造收入。
ADxAD.COM
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ADxAD 是亞洲和全球流量排名第一的廣告網路。 Pops、Native、Display、Push 正在透過靈活的定位提供高度轉換的流量。大規模的性能和精度。現在就開始享受免費的全方位服務：做廣告以獲取利潤。 ADxAD 致力於提高您的線上成功率。透過易於使用的直覺式平台即時啟動。由行業頂級專家提供的免費全方位服務和24/7 支援將幫助您從每一美元投資中獲得最大收益。的線上形象。靈活的定位為您的企業提供最大規模的精確度：在正確的時間、正確的地點接觸您的客戶。當涉及業務需求時，快速擴展至關重要。透過多種定位來促進您的行銷活動，從而受益匪淺。地理位置、語言、裝置類型、作業系統等等 - 一切都可以透...
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PubScale 是一個統一的儀表板，專為行動發行商擴展其應用程式或遊戲而設計。它可以幫助行動發布商為其應用程式或遊戲獲取用戶，並透過這些用戶獲利以增加廣告收入。 PubScale 包含五種功能強大的產品： 1. PubScale 沉浸式廣告：將原生廣告無縫整合到行動遊戲中，打造引人入勝的非侵入式廣告。 2. PubScale Offerwall：透過完成任務來取得應用程式內貨幣來使應用程式貨幣化，從而提高收入和用戶參與度。 3. PubScale AdX：透過 Google AdMob 或 AdSense 獲利，並由 PubScale 作為 Google 認證發布合作夥伴的專業知識提供支援。...