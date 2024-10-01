主動學習工具軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬丁尼克

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主動學習工具是一種專門的軟體解決方案，旨在增強機器學習 (ML) 模型的開發。他們在監督框架內運作，策略性地優化資料註釋、標籤和模型訓練。與更廣泛的 ML 或 MLOps 平台不同，這些工具經過專門設計，旨在建立迭代反饋循環，直接通知模型訓練過程、找出邊緣情況並減少標籤要求。這種有針對性的回饋利用模型的不確定性來識別最有價值的註釋數據，從而透過更小但更相關的數據集來增強模型效能。 與傳統的資料標記軟體不同，主動學習工具主要強調註釋過程，以及管理和選擇最合適的標記資料。此外，它們超越了資料科學和機器學習平台的功能，不僅透過部署模型，而且透過持續的學習週期積極完善模型。這些工具具有獨特的功能，可自動識別錯誤和異常值，為模型增強提供可操作的見解，並支援智慧資料選擇——這對於微調現有模型以適應特定用例至關重要。 隨著人工智慧組織提供的開源模型的出現，主動學習工具的重要性日益凸顯，因為它們迎合了更廣泛的用戶，尋求根據自己的獨特需求自訂這些模型。這些工具為人工智慧團隊、電腦視覺專家、機器學習工程師和資料科學家等提供服務，幫助創建高效的主動學習循環，這與MLOps 平台提供的更廣泛的機器學習框架或資料儲存和互連服務明顯不同。 對於要考慮納入主動學習工具類別的產品，它必須： 1.有利於建立資料標註和模型訓練之間的迭代循環。 2. 具備自動辨識模型錯誤、異常值、邊緣情況的能力。 3. 提供模型效能的見解並指導註釋過程以增強模型效能。 4. 支援訓練資料的選擇和管理，以實現有效的模型最佳化。
提議新的應用程式
Labelbox
labelbox.com
Labelbox 是一個以資料為中心的人工智慧平台，可讓使用者建立和利用人工智慧應用程式。該平台提供了訓練和微調模型的能力，以及使用 LLM（Labelbox 機器學習模型）自動執行任務的能力。 在功能方面，Labelbox 利用 cookie 來增強使用者體驗、分析網站流量、協助行銷工作以及了解使用者如何與平台互動。 必要的 cookie 用於基本功能，例如頁面導航和存取安全區域。首選項 cookie 使平台能夠記住使用者特定的訊息，例如首選語言或區域。 Labelbox 還採用統計 cookie，幫助網站所有者收集有關訪客如何與平台互動的資訊。這些統計數據是匿名收集和報告的。 此外...
Galileo AI
usegalileo.ai
Galileo AI 是人工智慧驅動的介面設計副駕駛，可協助設計師瞬間創造令人愉悅的 UI 設計。透過利用大型語言模型，它能夠理解複雜的上下文並根據自然語言提示產生高保真設計。 經過數千個優秀設計的訓練，Galileo AI 可以使用 AI 生成的插圖和圖像生成複雜的 UI 設計，以匹配所需的風格，並準確填充產品文案。 這種機器學習實作使設計人員能夠節省重複 UI 模式和小的視覺調整的時間，而不是專注於創建更具創意的解決方案。 該工具還可用於為圖書閱讀應用程式生成個人資料頁面，其中包含特定作者及其書籍列表，以及供用戶編輯姓名、電話號碼和密碼的設定頁面。
V7
v7labs.com
V7 是一款專為電腦視覺和生成式人工智慧應用而設計的人工智慧資料引擎。該平台為企業培訓資料提供基礎設施，包括標籤、工作流程、資料集，並具有人機互動培訓功能。 它提供多種註釋屬性來提高人工智慧模型的資料品質。憑藉自動註釋、醫學成像 DICOM 註釋、資料集管理和模型管理等功能，V7 可以自動化並簡化各種任務。 其影像和視訊標註工具旨在提高資料標註的精度。此外，它還支援自訂資料管道的建置和自動化，並具有用於自動化光學字元辨識 (OCR) 和智慧型文件處理 (IDP) 工作流程的工具。 它可用於農業、汽車、建築、能源、食品飲料、醫療保健等各個行業。它提供即時團隊註釋的協作功能，並提供貼標機和模...
Modal
modal.com
Modal 幫助人們在雲端中運行程式碼。我們認為這是開發人員存取容器化、無伺服器運算的最簡單方法，而無需管理自己的基礎架構。
Lightly AI
lightly.ai
Lightly 幫助機器學習團隊透過更好的數據建立更好的模型。它允許公司透過主動學習選擇正確的資料進行模型訓練。透過進階過濾和主動學習演算法，智慧選擇模型訓練的最佳樣本。 * 平衡班級分佈，消除冗餘和資料集偏差。僅標記模型訓練的最佳數據，直到達到目標準確度。 * 分析資料集的品質和多樣性。透過 Lightly 的整體視圖，從資料的大局到最小的細微差別，更了解您的資料。在標記之前發現類別分佈、資料集差距和表示偏差，以節省時間和金錢。 * 監控生產中的模型效能。發現異常值和失敗案例。 * 直接在邊緣或雲端選擇分佈外的資料。發回資料以重新訓練和更新模型。 * 管理您的資料集。追蹤不同的版本，一旦您...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一個尖端的人工智慧開發平台，它正在改變組織建立人工智慧應用程式的方式。 Dataloop 的平台經過精心設計，旨在滿足處於 AI 開發流程核心的開發人員的需求，使資料和 AI 模型的使用更加簡單、直觀。 Dataloop 的綜合解決方案涵蓋整個人工智慧開發生命週期，提供簡化資料管理、註解、模型選擇和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以協作為重點，允許開發人員、資料科學家和工程師無縫協作，打破傳統孤島並促進創新。 主要功能包括用於建立資料管道的直覺拖放介面、龐大的預先建置 AI 元素和模型庫以及強大的資料管理和註釋功能。這些功能旨在幫助開發人員快速建立原型、迭...
Encord
encord.com
Encord 是從資料中解鎖人工智慧的端到端平台。大規模安全地開發、測試和部署預測性和生成式人工智慧系統，以釋放機器學習的價值。創建高品質的訓練資料、利用主動學習管道、評估模型品質、微調模型等等，全部集中在一個易於使用的平台上。 * 註釋 - 透過可自訂的工作流程和品質控制工具，有效地標記任何視覺模式並管理大規模註釋團隊。 * 主動 - 測試、驗證和評估您的模型，並展示、整理和優先考慮最有價值的數據進行標記，以增強模型性能。 * Apollo - 大規模訓練、微調和管理專有模型和基礎模型，用於生產人工智慧應用。 * 加速 - 按需、專業的標籤服務可協助您擴大規模。 Encord 受到 Rap...
Cleanlab
cleanlab.ai
Cleanlab 由麻省理工學院首創並在財富 500 強公司中得到驗證，提供世界上最受歡迎的以數據為中心的人工智慧軟體。 大多數人工智慧和分析都會受到資料問題的影響（資料輸入錯誤、標籤錯誤、異常值、模糊性、接近重複、資料漂移、低品質或不安全的內容等）； Cleanlab 軟體可協助您在任何圖像/文字/表格資料集中自動修復它們。這個無程式碼平台還可以自動標記大數據集並提供強大的機器學習預測（透過自動校正資料自動訓練的模型）。 我可以從 Cleanlab 軟體中獲得什麼？ 1. 自動驗證您的資料來源（為您的資料團隊提供品質保證）。您公司的數據就是您的競爭優勢，不要讓噪音稀釋其價值。 2. 資...