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會計軟體 - 最受歡迎的應用程式

會計軟體使個人和企業能夠有效地處理他們的財務交易、記錄和營運。在大型企業中，它的效用擴展到優化人力資源和工資職能、管理法律流程、促進發票創建、維護分類帳和起草文件。 它的出現大大減少了對 Excel 電子表格和手動現金簿條目儲存財務資訊的依賴。此外，它還與人力資源管理軟體、薪資系統、預算和預測工具、銀行對帳平台、應付帳款自動化解決方案和發票軟體等各種其他工具無縫集成，使用戶能夠全面了解其財務績效。

提議新的應用程式


QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。

Asana

Asana

asana.com

Asana是一個專為團隊設計的工作管理應用，幫助組織、追蹤和管理任務和項目。提供協作及自動化功能。

Wave

Wave

waveapps.com

Wave是一款雲端會計和財務管理工具，專為小型企業和自由職業者設計，提供收入、費用跟蹤及發票管理等功能。

Xero

Xero

xero.com

Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。

myBillBook

myBillBook

mybillbook.in

My BillBook是一款專為小型企業設計的會計和計費軟體，支持GST發票、費用追蹤和庫存管理，並可離線使用。

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks是一款線上會計和發票管理平台，幫助用戶簡化財務管理、追蹤支出並創建發票。

FreeAgent

FreeAgent

freeagent.com

FreeAgent是一款專為小型企業和自由職業者設計的線上會計軟體，幫助管理日常行政工作、費用、薪資及稅務申報等。

sevDesk

sevDesk

sevdesk.de

sevDesk是一款雲端會計和發票應用，幫助中小企業簡化財務管理和會計任務，支持發票生成和實時數據管理。

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite是一個雲端ERP平台，提供財務、人力資源、庫存管理和CRM等業務運營管理工具，適用於各種規模的企業。

Vyapar

Vyapar

vyaparapp.in

Vyapar是一款綜合業務管理應用，提供計費、會計和庫存管理功能，幫助中小型企業簡化運營。

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera是一個綜合平台，幫助中小企業簡化會計、庫存、薪資和銷售等業務流程，提升工作效率和決策能力。

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct 是一個靈活的財務平台，提供全面的會計功能，適用於多個行業，包括報表、現金管理及專案會計等。

Holded

Holded

holded.com

Holded是一個綜合業務管理軟件，提供財務、發票、庫存和項目管理等工具，幫助企業簡化管理流程，提高效率。

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

Pennylane 幫助 CEO 獲取即時準確的數據，簡化財務管理、智能發票生成及費用管理。

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo 是一款易於使用的工具，讓您記錄工作、費用和旅行，並生成會計報告，使用內建的日曆管理功能。

Zybra

Zybra

zybra.in

Zybra 是一款快速簡便的 GST 會計軟體，專為中小企業設計，幫助用戶進行會計管理。

AccountEdge

AccountEdge

accountedge.com

AccountEdge是一款針對小型企業的桌面會計軟件，幫助管理財務、庫存、薪資等多項業務運作。

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks是一款友好的會計軟體，幫助小型企業和自由工作者簡化帳單及財務管理，提供自定義發票範本和在線付款收款功能。

Wafeq

Wafeq

wafeq.com

WAFEQ是一款全面的會計軟件，提供發票、購買訂單、庫存管理、薪資處理及各類財務報表，適合各種企業使用。

Akounto

Akounto

akounto.com

Akounto是一款雲端會計和記帳軟件，幫助用戶管理財務數據，追蹤收入和費用，並支持帳戶管理與報告生成。

Akaunting

Akaunting

akaunting.com

Akaunting 是一款免費且開源的線上會計軟體，適用於中小企業和自由工作者，提供發票、支出追蹤及會計管理工具。

TopNotepad

TopNotepad

topnotepad.com

TopNotepad是一款針對自由職業者和小型企業的簡單雲端發票、會計和客戶關係管理軟體，功能全面且價格實惠。

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。

Crunch

Crunch

crunch.co.uk

Crunch app 提供簡易記帳軟體、專業建議與特許會計師服務，適合自由工作者、承包商及小型企業使用。

KolayBi

KolayBi

kolaybi.com

KolayBi 是一款簡單易用的預算會計軟體，專為初創企業、中小企業及個人公司設計，幫助加快財務流程，使業務成長。

Enerpize

Enerpize

enerpize.com

Enerpize是一款專為中小企業設計的ERP軟體，提供數據管理、自動化及分析功能，以幫助企業提升運營效率與決策能力。

Dailybiz

Dailybiz

dailybiz.com

Dailybiz 是一款線上管理軟體，專為小型企業設計，提供發票、銷售、會計、客戶關係、專案及庫存管理等功能。

Striven

Striven

striven.com

Striven 是一款全方位商業管理軟體，結合會計、銷售、計畫管理和報告功能，讓您在任何設備上簡化業務運作。

Cashflow

Cashflow

cashflow.do

現金流應用程序是一款雲端會計軟體，幫助小型企業有效管理財務流入和流出。

Tripletex

Tripletex

tripletex.no

Tripletex是一款網絡會計軟體，提供財務管理、發票、費用追蹤及報表生成等功能，幫助企業簡化財務流程。

Giddh

Giddh

giddh.com

Giddh是一款雲端會計軟體，提供記帳、開票、報表生成等功能，易於使用且可自訂，以滿足各種業務需求。

Vic.ai

Vic.ai

vic.ai

Vic.ai是一款AI軟件，專注於自動化會計和應付賬款流程，提高效率和數據準確性，並提供實時財務見解。

e-conomic

e-conomic

e-conomic.com

一款多語言的線上會計軟體，幫助中小企業有效管理財務數據、發票及會計流程，支持外部會計安全訪問。

TaxBit

TaxBit

taxbit.com

TaxBit 是一款加密稅務管理軟件，提供自動交易導入及報告工具，幫助用戶計算和提交加密貨幣稅務申報。

Patriot

Patriot

patriotsoftware.com

Patriot應用程式幫助美國企業和會計師在線管理帳目，提供基本與高級兩種會計選擇，包含開具發票、支付供應商和自動導入銀行交易等功能。

Aliaddo

Aliaddo

aliaddo.com

Aliaddo是一個多功能工具，通過集成多個應用和服務來簡化工作流程，並幫助用戶有效管理和自動化任務。

QuickFile

QuickFile

quickfile.co.uk

QuickFile是一款免費的雲端會計和簿記軟體，適用於英國中小企業，簡化財務管理和稅務合規。

Vencru

Vencru

vencru.com

Vencru是一款免費的會計軟件，簡化財務管理，提供發票、庫存跟蹤和業務報告的功能，支持多平台使用。

InformerOnline

InformerOnline

informer.eu

InformerOnline是一款適用於奧地利的智能會計軟體，提供E/A發票、開立發票及數位化憑證功能，可免費試用。

AccountsIQ

AccountsIQ

accountsiq.com

AccountsIQ是一款基於雲的會計軟件，簡化財務管理流程，支持自動化會計任務和集團會計。

Dappr

Dappr

dappr.com

Dappr 是一個綜合平台，幫助用戶在一個地方創建和管理企業，包括設立 LLC 或 C-corp、開立支票帳戶、會計管理和薪資處理等功能。

Moneypex

Moneypex

moneypex.com

Moneypex是一款雲端會計軟件，提供發票、報告生成、銀行對帳等功能，幫助企業管理財務和合規流程。

Munim

Munim

themunim.com

Munim應用程序旨在簡化企業主的財務管理，支援各類型企業，並可設置不同用戶和權限。

Xledger

Xledger

xledger.net

Xledger是一種基於雲的財務ERP解決方案，提供全面的會計和財務管理功能，幫助企業自動化和簡化業務流程。

Myaccountant

Myaccountant

myaccountant.co

MyAccountant是一款綜合財務管理應用，提供會計、自動化計費、費用追蹤及財務報告功能，旨在簡化個人和企業的會計流程。

Zahir Software

Zahir Software

zahiraccounting.com

Zahir Software是一款財務管理解決方案，提供會計、發票、稅收管理及財務報告功能，適合中小型企業使用。

Pandle

Pandle

pandle.com

Pandle是一款雲端會計軟件，專為英國小型企業設計，提供費用跟蹤、財務報告、發票及付款跟蹤功能，便於管理財務。

CashCtrl

CashCtrl

cashctrl.com

CashCtrl是一款雲端會計軟件，為中小企業、會計師和自由職業者提供發票、薪資和費用管理等功能。

SoftLedger

SoftLedger

softledger.com

SoftLedger是一款雲端會計軟體，提供實時財務數據，支持多實體、多貨幣的會計管理和自動化功能。

Leapfin

Leapfin

leapfin.com

Leapfin是一個自動化收入會計平台，幫助企業快速關閉財務報告並準確記錄交易數據，提高會計部門的效率。

Crunched

Crunched

crunched.io

Crunched是一款雲端會計軟體，幫助企業主節省時間，管理發票、收款、追蹤開支、定制報表，並可與會計師合作。

Enterpryze

Enterpryze

enterpryze.com

Enterpryze是一款雲端業務管理解決方案，幫助中小企業整合會計、庫存和客戶管理，簡化各部門操作，並可離線存取。

Rillet

Rillet

rillet.com

Rillet是一款針對中型市場軟體公司的會計系統，提供發票，收入確認及SaaS報表整合，並與多種平台無縫連接。

Kiwili

Kiwili

kiwili.com

Kiwili是一款在線管理軟體，提供安全的客戶空間，實時協作及項目管理，簡化財務跟蹤和團隊協調。

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

MYOB新西蘭是一款全面的業務管理應用，涵蓋財務管理、工資處理和銀行整合，以簡化企業運營並增強報告能力。

TrulySmall

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trulysmall.com

TrulySmall是一款簡化會計流程的應用，為小企業提供自動記帳、發票管理及報告功能，並支援收據匹配。

Bearbook

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bearbook.com

Bearbook 是一款線上會計軟體應用，它協助企業管理銷售、庫存和會計。

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