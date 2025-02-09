會計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞內加爾

AccountEdge

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AccountEdge Pro 是一款功能強大、易於使用的小型企業會計軟體，適用於 Mac 和 Windows 桌面。提供 30 天免費試用。借助 AccountEdge Pro，企業主可以組織、處理和報告其財務訊息，以便他們可以專注於自己的業務。其功能集旨在讓用戶能夠處理業務的各個方面，包括會計、綜合工資、銷售和採購、聯絡人管理、庫存追蹤、線上訂單、時間計費等。 AccountEdge 旨在與所有類型的中小型企業合作。它供銷售、建造和管理庫存項目、提供專業服務或按項目時間計費的公司使用。主要功能 發票銷售是您業務的重要組成部分。建立並發送產品、服務或時間的客戶發票，並追蹤未結帳銷售的付款狀態。費用 管理採購和費用可協助您追蹤庫存和間接費用。 AccountEdge 使您能夠管理供應商、付款和經常性交易。 銀行業務 銀行業務可協助您根據需要詳細管理資金進出。借助整合的銀行資訊和自動匹配，核對您的帳戶變得輕而易舉。 薪資 您的員工是您最重要的資產，透過追蹤他們的薪資、應計費用和費用來維持合規性對於您的業務至關重要。透過我們可選的工資服務，您將始終使用最新的工資稅表進行準確處理。 庫存 庫存追蹤可協助您管理商品和服務並按位置追蹤其庫存，以確保您手邊或訂單中有足夠的產品來幫助滿足客戶需求。 會計 您的會計科目表是財務報告的核心。維護您的總帳和預算，建立財務報告以幫助您監控業務並做出明智的決策。 聯絡人管理 聯絡人管理可協助您與潛在客戶、客戶、供應商和員工保持良好的關係。將所有詳細資訊保存在一處，以便在銷售、採購和行銷活動中更輕鬆地使用。 時間追蹤 如果您的工作是基於專案或工作的，那麼銷售時間和追蹤正在進行的工作至關重要。使用考勤表或活動單建立自訂計費費率並追蹤員工的時間。 資料管理 透過輕鬆匯入和匯出、螢幕分析、數百個軟體報告和 PowerBI 匯出來輕鬆管理您的數據，以進一步了解您的營運情況。