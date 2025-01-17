會計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴拉圭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
會計軟體使個人和企業能夠有效地處理他們的財務交易、記錄和營運。在大型企業中，它的效用擴展到優化人力資源和工資職能、管理法律流程、促進發票創建、維護分類帳和起草文件。 它的出現大大減少了對 Excel 電子表格和手動現金簿條目儲存財務資訊的依賴。此外，它還與人力資源管理軟體、薪資系統、預算和預測工具、銀行對帳平台、應付帳款自動化解決方案和發票軟體等各種其他工具無縫集成，使用戶能夠全面了解其財務績效。
提議新的應用程式
Wave
waveapps.com
Wave 是一家為小型企業提供金融服務和軟體的公司。 Wave 總部位於加拿大多倫多萊斯利維爾社區。 該公司的第一個產品是一款免費的線上會計軟體，專為擁有 1-9 名員工的企業而設計，隨後是發票、個人財務和收據掃描軟體 (OCR)。 2012 年，Wave 開始涉足金融服務領域，最初推出 Payments by Wave（信用卡處理）和 Payroll by Wave，隨後於 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，該服務現已停止。
Wafeq
wafeq.com
適用於具有前瞻性思維的企業的強大會計軟體。發送發票和採購訂單，管理您的庫存和薪資單，獲取數十份財務報告，邀請無限的用戶。多合一軟體。
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline：奧地利智慧會計軟體 - I/O 發票 ✓ 開立發票 ✓ 收據數位化 ✓ 免費試用！
TopNotepad
topnotepad.com
TopNotepad 是一款超級簡單的雲端發票、會計和 CRM 軟體，適合自由工作者和小型企業。一款功能豐富、價格實惠的一體化軟體。
KolayBi
kolaybi.com
透過會計預科課程可以輕鬆擴展您的業務！您的新創公司、中小企業或獨資企業的預會計流程比以往更容易。基於網路的會計程式 KolayBi 提供了許多可以加快您的財務操作的功能！只要讓您的工作變得更輕鬆，您的時間就會花在發展您的業務上。 使用 KolayBi 會計軟體拓展您的業務！對於您的新創公司、中小企業或私人公司來說，會計比以往任何時候都更容易。 KolayBi' 是新一代 SaaS 技術，提供許多功能來加速您的財務營運！為自己節省一些寶貴的時間，並用它來發展您的業務。
TaxBit
taxbit.com
為個人提供免費的加密稅表。機構 1099 表格解決方案。首個大四數位資產會計ERP解決方案。我們支持並確保合規性。
Munim
themunim.com
Munim 的目標是透過文書工作擺脫繁忙的財務管理，讓商人的生活變得更輕鬆。 Munim 具有簡單易用的介面，適合所有類型的企業，包括中小型企業 (SME)、大型企業，甚至新創公司。您可以在同一帳戶中建立不同的用戶，並根據他們在業務組織中的角色為他們指派不同的權限。
Zybra
zybra.in
快速簡單，適合您企業的 GST 會計軟體。印度成長最快的中小微型企業會計軟體和應用程式。
Xledger
xledger.net
Xledger 是市場上自動化程度最高的財務 ERP 解決方案 - 被 60 個國家的 10,000 多家公司使用。 Xledger 100% 基於雲端 - 專為希望利用最佳實踐和自動化來改進業務流程的雄心勃勃的組織而設計。 Xledger 在自動化、可擴展性和業務洞察力方面脫穎而出。 Xledger 的創辦人致力於透過提供開箱即用的解決方案來簡化業務管理並降低複雜性，該解決方案可根據每個客戶的需求進行配置並圍繞最佳實踐構建。 Xledger基於配置而不是定制，這意味著每個客戶都可以無縫升級到系統的最新版本。 Xledger 提供核心會計（GL、AP、AR）、付款處理（支票列印、ACH、電匯）、現金管理、計費和發票、時間表、費用報告、預算和預測、收入確認、固定資產會計、庫存管理、採購、捐贈管理、專案會計、基金會計、CRM、薪資、文件管理和財務報告功能。使用者可以存取 GL 分析、深入分析功能、即時資訊報告、圖表、儀表板、KPI 以及各種商業智慧和分析工具。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。新加坡、香港和南非設有辦事處。其產品應用於 180 多個國家。
Finaloop
finaloop.com
Finaloop 完全自動化電子商務品牌的記帳。我們是唯一專為電子商務量身打造的、即時且 100% 準確的簿記解決方案，讓您可以永遠告別簿記員。
Vic.ai
vic.ai
Vic.ai 是一款人工智慧軟體，旨在簡化會計和應付帳款作業。其主要功能包括自主發票處理，利用人工智慧將應付帳款處理提升到一個新的水平，從而大幅提高生產力。 該軟體還具有審批流程和採購訂單 (PO) 匹配功能，可透過偵測多行發票和 PO 之間的差異來提高效率。 Vic.ai 還提供支付功能，可將應付帳款部門轉變為利潤中心，從而節省時間、提供折扣並降低詐欺風險。 該軟體提供 ERP 集成，允許透過開放 API 和通用資料模型從任何 ERP 系統獲取主資料和其他資訊。 這使財務領導者能夠靈活地將 Vic.ai 整合到他們現有的工作流程中。 Vic.ai 配備處理洞察力，提供應付帳款流程、業務趨勢和團隊績效的即時分析洞察力，從而實現明智的決策。 它對商業、保險、酒店、房地產和教育等各個行業的企業和中端市場企業都有吸引力。 這種適應性說明了工具的多功能性。
Vencru
vencru.com
無需複雜的電子表格即可計算您的利潤。 Vencru 是一款免費的發票和會計軟體，讓您可以在一個地方輕鬆查看您的銷售、客戶、庫存和業務報告。
TrulySmall
trulysmall.com
一款節省時間的會計應用程序，可為小型企業主自動執行記帳任務。 Kashoo 使用機器學習對銀行和信用卡交易的費用進行分類和核對，並一鍵提供準確、完整和即時的報告。除了自動對帳之外，Kashoo 還提供 OCR 和收據匹配功能。只需將收據圖像放入收件箱，Kashoo 就會自動將其與交易進行匹配。
Striven
striven.com
您的業務處於最佳狀態。 Striven 是一款一體化業務管理軟體，提供您增加收入、高效工作和改善營運所需的一切。 Striven 是一個完整的軟體解決方案 - 我們將會計、銷售、專案、管理和報告所需的所有核心功能組合到一個簡單的系統中。簡化、統一、繁榮。有了 Striven，您將不再需要單獨且未連接的軟體應用程式。最後，您可以在任何地方、任何裝置上運行整個業務。
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger 提供關鍵財務資料的即時可見性。 我們的雲端原生會計軟體和 API 可協助組織管理其分散式營運和資產。這包括功能齊全的總帳、應收帳款、應付帳款、庫存管理、加密資產管理等。
sevDesk
sevdesk.de
使用 sevDesk，您可以輕鬆、清晰地以數位方式歸檔文件。我們的會計軟體會自動為您建立收入盈餘發票。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
QuickFile
quickfile.co.uk
適合英國企業的免費會計和簿記軟體。 QuickFile 在雲端運行，使用簡單且免費，適合中小型帳戶。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 開發和銷售的會計軟體包。 QuickBooks 產品主要針對中小型企業，提供本地會計應用程式以及接受企業付款、管理和支付帳單以及薪資功能的基於雲端的版本。
LedgerSync
ledgersync.com
會計師和簿記員的 LEDGERSYNC 連接到客戶的信用卡和銀行資訊來源，允許在一個儀表板中完整收集交易、支票影像、存款、收據和報表。
Zahir Software
zahiraccounting.com
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Nubooks
nubooks.io
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Dappr
dappr.com
使用 Dappr 在一個地方開始並經營您的業務。組成您的 LLC 或 C 型企業、取得支票帳戶、設定會計、運行薪資單、發送發票等等。 Dappr 是您唯一需要的平台！
bluesheets
bluesheets.ai
Bluesheets 位於您的業務系統之上，將它們與您的會計工具連接起來，並自動化現有的工作流程。你不需要改變任何事情。
Binery
binery.co
BINERY 是新創公司和中小企業的技術支援會計解決方案，提供無憂且經濟實惠的體驗。透過 BINERY 的記帳服務，我們將為您提供損益表以及每個月末的資產負債表。 BINERY 也將從分析您的銀行對帳單到核對您的帳戶，為您提供最新的財務記錄。
Tripletex
tripletex.no
體驗智能、完整的線上會計程序的好處。 ✓ 無縫整合模組 ✓ 包含支援 ✓ 立即免費試用！
Reviso
reviso.com
Reviso 是一款針對小型企業和簿記員的雲端會計軟體。進行線上發票、銀行對帳和簿記。立即免費試用。
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze 是一家面向中小企業的商業管理解決方案的全球開發商、創新者和供應商。 實現業務盈利所需的所有工具： * Enterprise 讓您可以從一處運行會計、庫存、CRM、服務管理等 * 在一處管理庫存、客戶和供應商 * 整合和自動化會計以提供準確的報告 * 設定簡單。註冊並開始使用
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook 是一款適用於小型企業的印度簡單 GST 計費、發票和庫存管理軟體和應用程式。該軟體是完全可自訂的，其功能可滿足任何企業的不同需求。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款使用者友善的會計軟體，旨在簡化小型企業和自由工作者的計費和財務管理。 ProfitBooks 提供可自訂的發票範本、線上收款以及輕鬆追蹤應付帳款和應收帳款等功能，幫助用戶簡化會計流程並改善現金流量——所有這些都是免費的。
Moneypex
moneypex.com
Moneypex 是基於雲端的會計軟體，專為滿足您的所有業務需求而設計。它先進的費用管理功能可幫助您像專業人士一樣管理您的公司。 ✓ 無限制免費發票 ✓ 產生報告 ✓ 銀行對帳 ✓ 發送付款提醒 ✓ 符合 MTD 的增值稅申報表 ✓ 清晰的損益表 ✓ 掃描和上傳批量發票 ✓ 管理項目融資 ✓ 發送經常性賬單和發票 ✓ 專業發票模板
CheckMark
checkmark.com
CheckMark Multiledger 是一款適用於 Mac 和 Windows 的多用戶、跨平台會計軟體。它使用簡單且適合小型企業負擔得起。透過 CheckMark Multiledger，您可以減少記帳時間，而將更多時間用於經營業務。憑藉其全方位的會計功能，包括應收帳款、應付帳款和庫存，CheckMark Multiledger 使企業能夠減少簿記時間，而將更多時間專注於業務運營。 CheckMark Multiledger 維護過去一年的完整交易歷史記錄，並允許對當年任何月份的交易進行修改和調整。它還包括一組財務報告，例如會計科目表、試算表、資產負債表、損益表等。 CheckMark Multiledger 的多用戶功能允許最多 10 個用戶存取共享磁碟區上的公司檔案。 CheckMark MultiLedger 是一款適用於小型企業的綜合會計軟體，提供您高效率管理營運所需的一切。是時候透過 MultiLedger 升級您的業務並使其更上一層樓了。
Cryptoworth
cryptoworth.com
Cryptoworth 協助各種規模的企業自動化其後台加密會計任務。同步 130 多個區塊鏈和 1,000 多個來源。解鎖可靠的數位資產財務控制。輕鬆優化加密資產管理。 Cryptoworth 提供： - 加密會計解決方案 - 數位資產資金管理解決方案 - DeFi 解決方案 - NFT 解決方案 - 質押解決方案 - AR/AP 解決方案 - GameFi 解決方案 - API 解決方案
Vyapar
vyaparapp.in
透過 Vyapar 專業管理您的業務。使用最好的軟體來滿足您的計費、庫存和會計需求。成為信任 Vyapar 的印度 1 Cr+ 中小企業的一部分。
Rillet
rillet.com
Rillet 是一款針對中階市場軟體公司的會計系統。它具有發票、收入確認（固定和使用）以及關鍵的 SaaS 報告，例如 ARR、NRR 或內建的 SaaS P&L。薪資和稅務方面。
FloQast
floqast.com
FloQast 是一家由會計師為會計師創建的財務和會計營運平台提供商，使組織能夠實現卓越的會計營運。 FloQast 受到 2,600 多個會計團隊（包括 Twilio、洛杉磯湖人隊、Zoom 和 Snowflake）的信賴，它增強了會計團隊的工作方式，使客戶能夠簡化和管理財務結算、財務和會計營運以及合規計畫。借助 FloQast，團隊可以利用 AI 技術的最新進展來管理月末結算的各個方面，減輕合規負擔，做好審計準備，並提高整個財務職能的準確性、可見性和協作。 FloQast 在所有使用者評論網站上始終被評為第一名。請造訪 FloQast.com 以了解更多資訊。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一個基於雲端的、強大的、可擴展的、敏捷的、經濟實惠且功能齊全的FaaS 解決方案，包含CRM、ERP、HCM、專案管理、幫助台和您公司所需的其他SaaS，以自由和開源軟體的價格實現指數級增長和發展。我們決心為全球 95% 的中小企業提供智慧、經濟實惠、敏捷且安全的 CRM 解決方案，以確保永續成長。世界一流的服務和實惠的價格是我們的獨特賣點，我們恪守我們的承諾。
Bearbook
bearbook.com
線上會計軟體應用程式可協助您的企業管理銷售、庫存和會計。
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enerpize.com
Enerpize 提供業界客製化 ERP 軟體解決方案，以解決中小型企業問題並協助他們有效管理企業。
e-conomic
e-conomic.com
多語言線上會計軟體，可供中小型公司的外部會計師安全存取。
Deskera
deskera.com
Deskera是一個屢獲殊榮的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地擴展。從便利店到製造工廠，成千上萬的中小型企業使用Deskera來管理會計，庫存，工資單，銷售和營銷自動化。
Crunched
crunched.io
雲端會計軟體旨在幫助企業主節省時間並做出更明智的業務決策。開發票並收款、追蹤費用、客製化報告並與您的會計師合作。今天免費試用！
Crunch
crunch.co.uk
簡單的會計軟體、專家建議以及特許註冊會計師為自由工作者、承包商和小型企業提供的優質服務的完美結合。
Clear Books
clearbooks.co.uk
線上會計軟體為英國的小型企業帶來冷靜、平靜和掌控的感覺。 Clear Books 提供了一種更簡單的方式來管理您的企業財務。它是一款易於使用的線上會計軟體，專為英國小型企業、承包商、自由工作者和個體商人而設計。
Cashflow
cashflow.do
適合小型企業的雲端一體化會計軟體。非常適合零售、批發、庫存、服務或基於項目的業務。免費試用！
CashCtrl
cashctrl.com
中小企業、會計師和自由工作者的會計、訂單處理、地址管理等雲端解決方案。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行並符合預算。 CRM 在一處管理您的客戶及其專案。使用您的所有註釋、聯絡人、費率和標籤建立獨特的客戶檔案。邀請您的客戶訪問您的品牌客戶門戶，他們可以存取您與他們共享的項目、文件和連結。
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent 是一款屢獲殊榮的線上會計軟體，專為滿足小型企業、自由工作者及其會計師的需求而設計。 FreeAgent 協助企業管理日常管理，從管理費用和運作完全符合 RTI 要求的薪資單，到建立和發送具有專業外觀的估算和發票。它還允許企業追蹤他們的現金流和盈利能力，顯示誰欠他們錢 - 以及多少錢！ FreeAgent 還具有個性化的“納稅時間表”，其中包含即將到來的截止日期和應付金額，以及輕鬆提交增值稅、RTI 工資單的功能，以及直接向HMRC 提交自我評估納稅申報表（對於個體經營者和有限公司董事）。目前，大約有 10 萬名客戶使用 FreeAgent 來簡單地管理他們的企業帳戶，沒有令人困惑的會計術語，並且有友好的支援會計師團隊隨時幫助他們保持正軌。
Bean Cruncher
beancruncher.com
Bean Cruncher 線上會計軟體價格實惠、易於使用，可在 PC、Mac、iPad、Android 和 Blackberry 上運行，並包括記帳和報稅支援。專為建築公司、貿易、專業人士、科學和高科技公司以及醫療保健服務而設計。無限成長。是的，確實無限。包括無限的用戶、公司等等！完全安全：256位元SSL加密，不使用開源，我們有24/7現場安全。
Asana
asana.com
Asana 是一款網路和行動應用程序，旨在幫助團隊組織、追蹤和管理他們的工作。 Forrester, Inc. 報告稱“Asana 簡化了基於團隊的工作管理。”它是由同名公司生產的。 （體式公司） 它由 Facebook 聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程師賈斯汀·羅森斯坦 (Justin Rosenstein) 於 2008 年創立，兩人都致力於提高 Facebook 員工的生產力。該產品於 2012 年 4 月投入商用。
Aliaddo
aliaddo.com
我們提供的雲端軟體服務為許多不同行業和規模的公司提供了差異化的競爭優勢。 Aliaddo 一直致力於在我們的軟體的所有設計和建造過程中保持最佳品質水平，以便提供世界一流的服務，它還在所有實施和售後服務過程中製定了支持和配合的品質政策。客戶得到科技公司的必要支持，支持他們日復一日的成長。
Akounto
akounto.com
Akounto 是一款基於雲端的會計和簿記軟體，旨在幫助和管理企業財務資料。管理您的財務可能確實令人難以承受 - 為此，Akounto 會為您提供支援！透過 Akounto，您可以在旅途中掌握您的現金流，只需將您的銀行帳戶連結到 Akounto 儀表板即可享受與您的業務的無縫連接。 Akounto 是您可靠的合作夥伴，可滿足您所有的會計和簿記需求和解決方案。
Akaunting
akaunting.com
Akaunting 是一款針對小型企業和自由工作者的免費開源線上會計軟體。從發票到費用追蹤再到會計，Akaunting 免費提供您在線上管理資金所需的所有工具。由於其模組化結構，Akaunting 為用戶和開發人員提供了一個很棒的應用程式商店。功能- 客戶管理- 供應商管理- 庫存管理- 輕鬆開立發票- 可計費費用- 庫存管理- 銀行帳戶- 多幣種- 多公司- 強大的報告- 客戶端- 無限附件- 交易類別- 稅率- App Store - 多語言面板 - 細粒度權限
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。 Acumatica Cloud ERP 為中小型企業在數位經濟中蓬勃發展提供一流的功能。其工作流程涵蓋全套業務管理應用程序，並採用開放 API 構建，可與其他關鍵軟體快速整合。其基於使用的資源許可收費，而不是按用戶收費，其面向未來的平台可推動價值並提供靈活性、效率和遠端協作。
AccountsIQ
accountsiq.com
AccountsIQ 屢獲殊榮的中階市場雲端會計軟體被全球 4,000 家公司和普華永道 (PwC)、BDO 和致同會計師事務所 (Grant Thornton) 等會計事務所使用。 AccountsIQ 簡化了財務部門捕獲、處理和報告多個地點業務結果的方式。 AccountsIQ 專為雲端而構建，非常適合透過子公司、收購或特許經營模式在本地或國際上發展的動態企業，支援隨時隨地處理，同時允許輕鬆集中控制和合併結果報告。其獨特的整合引擎以及與其他應用程式整合的能力使其易於擴展。功能一覽： - 強大的3 級總帳結構- 多維分析（報告多達6 個維度，例如部門、部門、項目等） - 深入到交易級別- 功能豐富的日記帳管理器、應收帳款和應付帳款 -集團和實體的全面整合- 完整的應收帳款和應付帳款合併銷售和採購- 固定資產登記- 應付帳款自動化- 公司間交易、充值和多幣種會計- 使用行動應用程式進行數位工作流程審批- 包含250 份可編輯參數的報告套件- 管理報告包和儀表板合規性- 使稅務數字化：包括集團增值稅申報- 完整的用戶分析和用戶審計跟踪- 安全支付- 期間管理數位化連接- 報表來源和自動對帳- 開放API - 經批准後自動批量付款- Excel 添加 -用於定制分析的 In 和 Power BI 連接
AccountEdge
accountedge.com
AccountEdge Pro 是一款功能強大、易於使用的小型企業會計軟體，適用於 Mac 和 Windows 桌面。提供 30 天免費試用。借助 AccountEdge Pro，企業主可以組織、處理和報告其財務訊息，以便他們可以專注於自己的業務。其功能集旨在讓用戶能夠處理業務的各個方面，包括會計、綜合工資、銷售和採購、聯絡人管理、庫存追蹤、線上訂單、時間計費等。 AccountEdge 旨在與所有類型的中小型企業合作。它供銷售、建造和管理庫存項目、提供專業服務或按項目時間計費的公司使用。主要功能 發票銷售是您業務的重要組成部分。建立並發送產品、服務或時間的客戶發票，並追蹤未結帳銷售的付款狀態。費用 管理採購和費用可協助您追蹤庫存和間接費用。 AccountEdge 使您能夠管理供應商、付款和經常性交易。 銀行業務 銀行業務可協助您根據需要詳細管理資金進出。借助整合的銀行資訊和自動匹配，核對您的帳戶變得輕而易舉。 薪資 您的員工是您最重要的資產，透過追蹤他們的薪資、應計費用和費用來維持合規性對於您的業務至關重要。透過我們可選的工資服務，您將始終使用最新的工資稅表進行準確處理。 庫存 庫存追蹤可協助您管理商品和服務並按位置追蹤其庫存，以確保您手邊或訂單中有足夠的產品來幫助滿足客戶需求。 會計 您的會計科目表是財務報告的核心。維護您的總帳和預算，建立財務報告以幫助您監控業務並做出明智的決策。 聯絡人管理 聯絡人管理可協助您與潛在客戶、客戶、供應商和員工保持良好的關係。將所有詳細資訊保存在一處，以便在銷售、採購和行銷活動中更輕鬆地使用。 時間追蹤 如果您的工作是基於專案或工作的，那麼銷售時間和追蹤正在進行的工作至關重要。使用考勤表或活動單建立自訂計費費率並追蹤員工的時間。 資料管理 透過輕鬆匯入和匯出、螢幕分析、數百個軟體報告和 PowerBI 匯出來輕鬆管理您的數據，以進一步了解您的營運情況。
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta 是一款針對法國企業的線上會計工具。它包括稅務管理、銀行對帳和專家模擬。