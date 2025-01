會計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

Wave

Wave 是一家為小型企業提供金融服務和軟體的公司。 Wave 總部位於加拿大多倫多萊斯利維爾社區。 該公司的第一個產品是一款免費的線上會計軟體,專為擁有 1-9 名員工的企業而設計,隨後是發票、個人財務和收據掃描軟體 (OCR)。 2012 年,Wave 開始涉足金融服務領域,最初推出 Payments by Wave(信用卡處理)和 Payroll by Wave,隨後於 2017 年 2 月推出 Lending by Wave,該服務現已停止。