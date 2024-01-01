會計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 白俄羅斯

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
會計軟體使個人和企業能夠有效地處理他們的財務交易、記錄和營運。在大型企業中，它的效用擴展到優化人力資源和工資職能、管理法律流程、促進發票創建、維護分類帳和起草文件。 它的出現大大減少了對 Excel 電子表格和手動現金簿條目儲存財務資訊的依賴。此外，它還與人力資源管理軟體、薪資系統、預算和預測工具、銀行對帳平台、應付帳款自動化解決方案和發票軟體等各種其他工具無縫集成，使用戶能夠全面了解其財務績效。
提議新的應用程式
Asana
asana.com
Asana 是一款網路和行動應用程序，旨在幫助團隊組織、追蹤和管理他們的工作。 Forrester, Inc. 報告稱“Asana 簡化了基於團隊的工作管理。”它是由同名公司生產的。 （體式公司） 它由 Facebook 聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程師賈斯汀·羅森斯坦 (Justin Rosenstein) 於 2008 年創立，兩人都致力於提高 Facebook 員工的生產力。該產品於 2012 年 4 月上市。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 開發和銷售的會計軟體包。 QuickBooks 產品主要針對中小型企業，提供本地會計應用程式以及接受企業付款、管理和支付帳單以及薪資功能的基於雲端的版本。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家為小型企業提供金融服務和軟體的公司。 Wave 總部位於加拿大多倫多萊斯利維爾社區。 該公司的第一個產品是一款免費的線上會計軟體，專為擁有 1-9 名員工的企業而設計，隨後是發票、個人財務和收據掃描軟體 (OCR)。 2012 年，Wave 開始涉足金融服務領域，最初推出 Payments by Wave（信用卡處理）和 Payroll by Wave，隨後於 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，該服務現已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。新加坡、香港和南非設有辦事處。其產品應用於 180 多個國家。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent 是一款屢獲殊榮的線上會計軟體，專為滿足小型企業、自由工作者及其會計師的需求而設計。 FreeAgent 協助企業管理日常管理，從管理費用和運作完全符合 RTI 要求的薪資單，到建立和發送具有專業外觀的估算和發票。它還允許企業追蹤他們的現金流和盈利能力，顯示誰欠他們錢 - 以及多少錢！ FreeAgent 還具有個性化的“納稅時間表”，其中包含即將到來的截止日期和應付金額，以及輕鬆提交增值稅、RTI 工資單的功能，以及直接向HMRC 提交自我評估納稅申報表（對於個體經營者和有限公司董事）。目前，大約有 10 萬名客戶使用 FreeAgent 來簡單地管理他們的企業帳戶，沒有令...
Deskera
deskera.com
Deskera 是一個屢獲殊榮的整合平台，讓中小型企業能夠使用更少的工具更快地擴展規模。從便利商店到製造工廠，數十萬中小企業使用 Deskera 來管理會計、庫存、薪資、銷售和行銷自動化。
sevDesk
sevdesk.de
使用 sevDesk，您可以輕鬆、清晰地以數位方式歸檔文件。我們的會計軟體會自動為您建立收入盈餘發票。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，以使您的專案按計劃並...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
Crunch
crunch.co.uk
簡單的會計軟體、專家建議以及特許註冊會計師為自由工作者、承包商和小型企業提供的優質服務的完美結合。
Holded
holded.com
Holded是一款適合現代企業的企業管理軟體。當您從單一平台管理業務的每個要素時，可以增加銷售額、減少開支並節省時間。 Holded 為您提供做出更好業務決策所需的所有工具。發票、會計、CRM、團隊、項目和庫存，您所需的一切都集中在一處。透過 Holded 無縫控制並同步您的所有業務功能。立即開始使用這個世界級的雲端 ERP！
Pennylane
pennylane.tech
感謝 Pennylane，執行長能夠做出更明智的決策並促進財務管理。無需離開平台，他們就可以獲得即時且準確的數據、智慧發票工具以及高效的費用管理。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款易於使用的會計軟體，專為企業主及其銷售團隊設計。
Wafeq
wafeq.com
適用於具有前瞻性思維的企業的強大會計軟體。發送發票和採購訂單，管理您的庫存和薪資單，獲取數十份財務報告，邀請無限的用戶。多合一軟體。
Zybra
zybra.in
快速簡單，適合您企業的 GST 會計軟體。印度成長最快的中小微型企業會計軟體和應用程式。
TopNotepad
topnotepad.com
TopNotepad 是一款超級簡單的雲端發票、會計和 CRM 軟體，適合自由工作者和小型企業。一款功能豐富、價格實惠的一體化軟體。
Vyapar
vyaparapp.in
透過 Vyapar 專業管理您的業務。使用最好的軟體來滿足您的計費、庫存和會計需求。成為信任 Vyapar 的印度 1 Cr+ 中小企業的一部分。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。 Acumatica Cloud ERP 為中小型企業在數位經濟中蓬勃發展提供一流的功能。其工作流程涵蓋全套業務管理應用程序，並採用開放 API 構建，可與其他關鍵軟體快速整合。其基於使用的資源許可收費，而不是按用戶收費，其面向未來的平台可推動價值並提供靈活性、效率和遠端協作。
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul 是一個易於使用的線上 ERP，供您與您的會計師一起工作。在一處組織銷售、更快地接收付款、開立發票並控制您的公司。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是專為您設計的使用者友善解決方案。只需在我們精美的日曆中追蹤您完成的工作、費用和旅行，並讓我們的免費軟體產生您的會計。
Akaunting
akaunting.com
Akaunting 是一款針對小型企業和自由工作者的免費開源線上會計軟體。從發票到費用追蹤再到會計，Akaunting 免費提供您在線上管理資金所需的所有工具。由於其模組化結構，Akaunting 為用戶和開發人員提供了一個很棒的應用程式商店。功能- 客戶管理- 供應商管理- 庫存管理- 輕鬆開立發票- 可計費費用- 庫存管理- 銀行帳戶- 多幣種- 多公司- 強大的報告- 客戶端- 無限附件- 交易類別- 稅率- App Store - 多語言面板 - 細粒度權限
QuickFile
quickfile.co.uk
適合英國企業的免費會計和簿記軟體。 QuickFile 在雲端運行，使用簡單且免費，適合中小型帳戶。
AccountEdge
accountedge.com
AccountEdge Pro 是一款功能強大、易於使用的小型企業會計軟體，適用於 Mac 和 Windows 桌面。提供 30 天免費試用。借助 AccountEdge Pro，企業主可以組織、處理和報告其財務訊息，以便他們可以專注於自己的業務。其功能集旨在讓用戶能夠處理業務的各個方面，包括會計、綜合工資、銷售和採購、聯絡人管理、庫存追蹤、線上訂單、時間計費等。 AccountEdge 旨在與所有類型的中小型企業合作。它供銷售、建造和管理庫存項目、提供專業服務或按項目時間計費的公司使用。主要功能 發票銷售是您業務的重要組成部分。建立並發送產品、服務或時間的客戶發票，並追蹤未結帳銷售的付款狀態...
Akounto
akounto.com
Akounto 是一款基於雲端的會計和簿記軟體，旨在幫助和管理企業財務資料。管理您的財務可能確實令人難以承受 - 為此，Akounto 會為您提供支援！透過 Akounto，您可以在旅途中掌握您的現金流，只需將您的銀行帳戶連結到 Akounto 儀表板即可享受與您的業務的無縫連接。 Akounto 是您可靠的合作夥伴，可滿足您所有的會計和簿記需求和解決方案。
Munim
themunim.com
Munim 的目標是透過文書工作擺脫繁忙的財務管理，讓商人的生活變得更輕鬆。 Munim 具有簡單易用的介面，適合所有類型的企業，包括中小型企業 (SME)、大型企業，甚至新創公司。您可以在同一帳戶中建立不同的用戶，並根據他們在業務組織中的角色為他們指派不同的權限。
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook 是一款適用於小型企業的印度簡單 GST 計費、發票和庫存管理軟體和應用程式。該軟體是完全可自訂的，其功能可滿足任何企業的不同需求。
Vencru
vencru.com
無需複雜的電子表格即可計算您的利潤。 Vencru 是一款免費的發票和會計軟體，讓您可以在一個地方輕鬆查看您的銷售、客戶、庫存和業務報告。
Pandle
pandle.com
Pandle 是基於雲端的簿記軟體，以真實的人為中心而設計。使用簡單但功能全面，專為英國小型企業設計。
Clear Books
clearbooks.co.uk
線上會計軟體為英國的小型企業帶來冷靜、平靜和掌控的感覺。 Clear Books 提供了一種更簡單的方式來管理您的企業財務。它是一款易於使用的線上會計軟體，專為英國小型企業、承包商、自由工作者和個體商人而設計。
Cashflow
cashflow.do
適合小型企業的雲端一體化會計軟體。非常適合零售、批發、庫存、服務或基於項目的業務。免費試用！
Striven
striven.com
您的業務處於最佳狀態。 Striven 是一款一體化業務管理軟體，提供您增加收入、高效工作和改善營運所需的一切。 Striven 是一個完整的軟體解決方案 - 我們將會計、銷售、專案、管理和報告所需的所有核心功能組合到一個簡單的系統中。簡化、統一、繁榮。有了 Striven，您將不再需要單獨且未連接的軟體應用程式。最後，您可以在任何地方、任何裝置上運行整個業務。
TaxBit
taxbit.com
為個人提供免費的加密貨幣稅表。機構 1099 表格解決方案。首個大四數位資產會計ERP解決方案。我們支持並確保合規性。
e-conomic
e-conomic.com
多語言線上會計軟體，可供中小型公司的外部會計師安全存取。
MYOB New Zealand
myob.com
無論您是剛起步，還是經營一家老牌企業，您都可以使用 MYOB 管理您的整個業務。 一個業務管理平台，包含您所有的關鍵工作流程——從財務和供應鏈到員工和專案管理——MYOB 可以為您節省時間和金錢。 無論您的業務發展方向如何，MYOB 都會適應您不斷變化的需求。同時提供您做出更好、更明智的決策所需的可見度和信心。 透過 MYOB 釋放您的業務潛力。
TrulySmall
trulysmall.com
一款節省時間的會計應用程序，可為小型企業主自動執行記帳任務。 Kashoo 使用機器學習對銀行和信用卡交易的費用進行分類和核對，並一鍵提供準確、完整和即時的報告。除了自動對帳之外，Kashoo 還提供 OCR 和收據匹配功能。只需將收據圖像放入收件箱，Kashoo 就會自動將其與交易進行匹配。
CashCtrl
cashctrl.com
中小企業、會計師和自由工作者的會計、訂單處理、地址管理等雲端解決方案。
Bearbook
bearbook.com
線上會計軟體應用程式可協助您的企業管理銷售、庫存和會計。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta 是一款針對法國企業的線上會計工具。它包括稅務管理、銀行對帳和專家模擬。
Vic.ai
vic.ai
Vic.ai 是一款人工智慧軟體，旨在簡化會計和應付帳款作業。其主要功能包括自主發票處理，利用人工智慧將應付帳款處理提升到一個新的水平，從而大幅提高生產力。 該軟體還具有審批流程和採購訂單 (PO) 匹配功能，可透過偵測多行發票和 PO 之間的差異來提高效率。 Vic.ai 還提供支付功能，可將應付帳款部門轉變為利潤中心，從而節省時間、提供折扣並降低詐欺風險。 該軟體提供 ERP 集成，允許透過開放 API 和通用資料模型從任何 ERP 系統獲取主資料和其他資訊。 這使財務領導者能夠靈活地將 Vic.ai 整合到他們現有的工作流程中。 Vic.ai 配備處理洞察力，提供應付帳款流程...
Xledger
xledger.net
Xledger 是市場上自動化程度最高的財務 ERP 解決方案 - 被 60 個國家的 10,000 多家公司使用。 Xledger 100% 基於雲端 - 專為希望利用最佳實踐和自動化來改進業務流程的雄心勃勃的組織而設計。 Xledger 在自動化、可擴展性和業務洞察力方面脫穎而出。 Xledger 的創辦人致力於透過提供開箱即用的解決方案來簡化業務管理並降低複雜性，該解決方案可根據每個客戶的需求進行配置並圍繞最佳實踐構建。 Xledger基於配置而不是定制，這意味著每個客戶都可以無縫升級到系統的最新版本。 Xledger 提供核心會計（GL、AP、AR）、付款處理（支票列印、ACH、...
Enerpize
enerpize.com
Enerpize 提供業界客製化 ERP 軟體解決方案，以解決中小型企業問題並協助他們有效管理企業。
Aliaddo
aliaddo.com
我們提供的雲端軟體服務為許多不同行業和規模的公司提供了差異化的競爭優勢。 Aliaddo 一直致力於在我們的軟體的所有設計和建造過程中保持最佳品質水平，以便提供世界一流的服務，它還在所有實施和售後服務過程中製定了支持和配合的品質政策。客戶得到科技公司的必要支持，支持他們日復一日的成長。
Tripletex
tripletex.no
體驗智能、完整的線上會計程序的好處。 ✓ 無縫整合模組 ✓ 包含支援 ✓ 立即免費試用！
KolayBi
kolaybi.com
透過會計預科課程可以輕鬆擴展您的業務！您的新創公司、中小企業或獨資企業的預會計流程比以往更容易。基於網路的會計程式 KolayBi 提供了許多可以加快您的財務操作的功能！只要讓您的工作變得更輕鬆，您的時間就會花在發展您的業務上。 使用 KolayBi 會計軟體拓展您的業務！對於您的新創公司、中小企業或私人公司來說，會計比以往任何時候都更容易。 KolayBi' 是新一代 SaaS 技術，提供許多功能來加速您的財務營運！為自己節省一些寶貴的時間，並用它來發展您的業務。
iplicit
iplicit.com
iplicit 是一款基於雲端的會計軟體，專為沮喪的本地遺留軟體使用者量身定制。 iplicit 提供更大的靈活性和增強的報告級別，與其他雲端應用程式集成，並提供從現有系統的無縫遷移路徑。對於尋求「升級」下一代財務軟體的組織來說，這是自然的選擇。 iplicit 也專為那些入門級解決方案已經無法滿足需求的組織而建置。
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger 提供關鍵財務資料的即時可見性。 我們的雲端原生會計軟體和 API 可協助組織管理其分散式營運和資產。這包括功能齊全的總帳、應收帳款、應付帳款、庫存管理、加密資產管理等。
Patriot
patriotsoftware.com
愛國者的會計軟體可以讓美國企業及其會計師在線上管理他們的帳簿。 Patriot 有兩種會計選項可供選擇： 1. 基本會計：20 美元/月2. 高級會計：30 美元/月使用這兩種選項，您可以向無限客戶開立發票、向1099 供應商和承包商付款、接受信用卡付款、自動匯入您的銀行交易，等等！而且，只需單擊按鈕即可存取易於使用的財務報告，包括公司的損益表和資產負債表。
Myaccountant
myaccountant.co
Myaccountant 是一個業務管理、財務聚合和會計自動化平台 - 全部集中在一個地方。
Crunched
crunched.io
雲端會計軟體旨在幫助企業主節省時間並做出更明智的業務決策。開發票並收款、追蹤費用、客製化報告並與您的會計師合作。今天免費試用！
AccountsIQ
accountsiq.com
AccountsIQ 屢獲殊榮的中階市場雲端會計軟體被全球 4,000 家公司和普華永道 (PwC)、BDO 和致同會計師事務所 (Grant Thornton) 等會計事務所使用。 AccountsIQ 簡化了財務部門捕獲、處理和報告多個地點業務結果的方式。 AccountsIQ 專為雲端而構建，非常適合透過子公司、收購或特許經營模式在本地或國際上發展的動態企業，支援隨時隨地處理，同時允許輕鬆集中控制和合併結果報告。其獨特的整合引擎以及與其他應用程式整合的能力使其易於擴展。功能一覽： - 強大的3 級總帳結構- 多維分析（報告多達6 個維度，例如部門、部門、項目等） - 深入到交易級別- 功...
Dappr
dappr.com
使用 Dappr 在一個地方開始並經營您的業務。組成您的 LLC 或 C 型企業、取得支票帳戶、設定會計、運行薪資單、發送發票等等。 Dappr 是您唯一需要的平台！
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline：奧地利智慧會計軟體 - I/O 發票 ✓ 開立發票 ✓ 收據數位化 ✓ 免費試用！
Leapfin
leapfin.com
每個公司都會根據收入數據和財務表現做出決策；然而，許多會計和財務部門需要手動、耗時的流程方面的幫助，才能準確、及時地關閉和報告這些數字。 Leapfin 的持續收入會計自動化平台可協助 Canva、SeatGeek、Reddit、Sports Illustrated 和 Flexport 等公司更快結帳、報告準確的財務數據，並獲得前所未有的業務視覺性。它是唯一一個為會計團隊提供業務中所有交易數據的單一事實來源、自動化收入確認並報告準確、可審計、及時的收入摘要的平台。欲了解更多信息，請訪問 www.leapfin.com。
Kiwili
kiwili.com
使用最簡單的線上管理軟體。為您的客戶提供專用的安全空間。與您的團隊即時協作。與您的客戶一起管理您的專案。集中與您的聯絡人的通信。透過 Kiwili 在您的商業社區中建立忠誠度。
AccountBerry
accountberry.com
我們希望企業主和會計師能夠放心，公司會計的完整性得到了維護。這就是為什麼我們改善業務流程，幫助使用者節省完成任務的時間，同時掌握業務的基本見解。我們非常自豪能夠成為市場上最貼心的會計軟體。