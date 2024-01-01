會計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒲隆地

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
會計軟體使個人和企業能夠有效地處理他們的財務交易、記錄和營運。在大型企業中，它的效用擴展到優化人力資源和工資職能、管理法律流程、促進發票創建、維護分類帳和起草文件。 它的出現大大減少了對 Excel 電子表格和手動現金簿條目儲存財務資訊的依賴。此外，它還與人力資源管理軟體、薪資系統、預算和預測工具、銀行對帳平台、應付帳款自動化解決方案和發票軟體等各種其他工具無縫集成，使用戶能夠全面了解其財務績效。
提議新的應用程式
Asana
asana.com
Asana 是一款網路和行動應用程序，旨在幫助團隊組織、追蹤和管理他們的工作。 Forrester, Inc. 報告稱“Asana 簡化了基於團隊的工作管理。”它是由同名公司生產的。 （體式公司） 它由 Facebook 聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程師賈斯汀·羅森斯坦 (Justin Rosenstein) 於 2008 年創立，兩人都致力於提高 Facebook 員工的生產力。該產品於 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，該公司估值為 15 億美元。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 開發和銷售的會計軟體包。 QuickBooks 產品主要針對中小型企業，提供本地會計應用程式以及接受企業付款、管理和支付帳單以及薪資功能的基於雲端的版本。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家為小型企業提供金融服務和軟體的公司。 Wave 總部位於加拿大多倫多萊斯利維爾社區。 該公司的第一個產品是一款免費的線上會計軟體，專為擁有 1-9 名員工的企業而設計，隨後是發票、個人財務和收據掃描軟體 (OCR)。 2012 年，Wave 開始涉足金融服務領域，最初推出 Payments by Wave（信用卡處理）和 Payroll by Wave，隨後於 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，該服務現已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。在美國（丹佛、舊金山和紐約）設有辦事處，在加拿大、新加坡、香港和南非設有辦事處。Xero 的產品是基於軟體即服務(SaaS) 模式並透過訂閱方式銷售，基於關於訂戶管理的公司實體的類型和數量。其產品應用於 180 多個國家。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 經營的會計軟體，主要針對中小型企業。它是一種基於 Web 的軟體即服務 (SaaS) 模型，可透過桌面或行動裝置存取。 該公司成立於 2003 年，總部位於加拿大多倫多。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite業務部門由執行副總裁Evan Goldberg管理，作為甲骨文面向中小企業的雲端ERP。
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent 是一家基於雲端的會計軟體公司，總部位於蘇格蘭愛丁堡。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
sevDesk
sevdesk.de
使用 sevDesk，您可以輕鬆、清晰地以數位方式歸檔文件。我們的會計軟體會自動為您建立收入盈餘發票。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
Crunch
crunch.co.uk
簡單的會計軟體、專家建議以及特許註冊會計師為自由工作者、承包商和小型企業提供的優質服務的完美結合。
Holded
holded.com
Holded是一款適合現代企業的企業管理軟體。當您從單一平台管理業務的每個要素時，可以增加銷售額、減少開支並節省時間。 Holded 為您提供做出更好業務決策所需的所有工具。發票、會計、CRM、團隊、項目和庫存，您所需的一切都集中在一處。透過 Holded 無縫控制並同步您的所有業務功能。立即開始使用這個世界級的雲端 ERP！
Pennylane
pennylane.tech
感謝 Pennylane，執行長能夠做出更明智的決策並促進財務管理。無需離開平台，他們就可以獲得即時且準確的數據、智慧發票工具以及高效的費用管理。
Wafeq
wafeq.com
適用於具有前瞻性思維的企業的強大會計軟體。發送發票和採購訂單，管理您的庫存和薪資單，獲取數十份財務報告，邀請無限的用戶。多合一軟體。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款易於使用的會計軟體，專為企業主及其銷售團隊設計。
Zybra
zybra.in
快速簡單，適合您企業的 GST 會計軟體。印度成長最快的中小微型企業會計軟體和應用程式。
TopNotepad
topnotepad.com
簡單的線上報價、小型企業進銷存會計軟體。建立明確的報價、發票、記錄費用、追蹤納稅義務。
Vyapar
vyaparapp.in
透過 Vyapar 專業管理您的業務。使用最好的軟體來滿足您的計費、庫存和會計需求。成為信任 Vyapar 的印度 1 Cr+ 中小企業的一部分。
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul 是一個易於使用的線上 ERP，供您與您的會計師一起工作。在一處組織銷售、更快地接收付款、開立發票並控制您的公司。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。
Momenteo
momenteo.com
使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。
Akaunting
akaunting.com
開源會計平台，幫助小型企業管理發票、存款、客戶互動等。
QuickFile
quickfile.co.uk
適合英國自由工作者和中小企業的簡單、直觀的基於雲端的會計軟體。
AccountEdge
accountedge.com
適用於 Mac 和 Windows 的小型企業桌面會計軟體。 AccountEdge 非常靈活，可以被各行業使用。
Akounto
akounto.com
線上行動會計軟體可管理您的帳簿、帳戶和稅務，並有效擴展您的業務。使用 Akounto 簡化您的會計和帳簿
Munim
themunim.com
印度最好的會計軟體。使用印度最佳會計軟體體驗最安全的會計版本。它不僅僅是 GST 帳單、庫存和會計。只需單擊即可節省時間和金錢。
Pandle
pandle.com
Pandle 是一款免費、簡單且有效率的雲端會計服務，專為小型企業而設計。
Vencru
vencru.com
無需複雜的電子表格即可計算您的利潤。 Vencru 是一款免費的發票和會計軟體，讓您可以在一個地方輕鬆查看您的銷售、客戶、庫存和業務報告。
Clear Books
clearbooks.co.uk
線上會計軟體為英國的小型企業帶來冷靜、平靜和掌控的感覺。 Clear Books 提供了一種更簡單的方式來管理您的企業財務。它是一款易於使用的線上會計軟體，專為英國小型企業、承包商、自由工作者和個體商人而設計。
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook 是一款適用於小型企業的印度簡單 GST 計費、發票和庫存管理軟體和應用程式。該軟體是完全可自訂的，其功能可滿足任何企業的不同需求。
Cashflow
cashflow.do
適合小型企業的雲端一體化會計軟體。非常適合零售、批發、庫存、服務或基於項目的業務。免費試用！
Striven
striven.com
Striven 是一款一體化業務管理軟體套件，包含您的組織成功所需的一切。
TaxBit
taxbit.com
為個人提供免費的加密稅表。機構 1099 表格解決方案。首個大四數位資產會計ERP解決方案。我們支持並確保合規性。
e-conomic
e-conomic.com
多語言線上會計軟體，可供中小型公司的外部會計師安全存取。
MYOB New Zealand
myob.com
與 MYOB 一起忙碌起來。單一系統可自動執行您的日常任務，並透過最新資源了解影響您業務的因素。
TrulySmall
trulysmall.com
一款節省時間的會計應用程序，可為小型企業主自動執行記帳任務。 Kashoo 使用機器學習對銀行和信用卡交易的費用進行分類和核對，並一鍵提供準確、完整和即時的報告。除了自動對帳之外，Kashoo 還提供 OCR 和收據匹配功能。只需將收據圖像放入收件箱，Kashoo 就會自動將其與交易進行匹配。
CashCtrl
cashctrl.com
中小企業、會計師和自由工作者的會計、訂單處理、地址管理等雲端解決方案。
Bearbook
bearbook.com
線上會計軟體應用程式可協助您的企業管理銷售、庫存和會計。
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta 是一款針對法國企業的線上會計工具。它包括稅務管理、銀行對帳和專家模擬。
Vic.ai
vic.ai
自動化您的會計以節省時間和金錢。我們的人工智慧解決方案為您的團隊提供即時、自主的會計與規範性智能，以優化財務決策和投資回報率。
Xledger
xledger.net
Xledgers 新一代基於雲端的 ERP 系統透過 AP、AR 和出納流程的自動化簡化了會計流程。它專注於自動化和智慧數據捕獲，可實現即時報告、出色的管理監督和更快的決策。 Xledger 是一個真正的雲端 SaaS 解決方案。作為多租用戶解決方案，我們的所有客戶都託管在一個底層軟體實例上，從而受益於即時升級和較低的總擁有成本。
Enerpize
enerpize.com
Enerpize 提供業界客製化 ERP 軟體解決方案，以解決中小型企業問題並協助他們有效管理企業。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
Tripletex
tripletex.no
體驗智能、完整的線上會計程序的好處。 ✓ 無縫整合模組 ✓ 包含支援 ✓ 立即免費試用！
iplicit
iplicit.com
iplicit 是一款基於雲端的會計軟體，專為沮喪的本地遺留軟體使用者量身定制。 iplicit 提供更大的靈活性和增強的報告級別，與其他雲端應用程式集成，並提供從現有系統的無縫遷移路徑。對於尋求「升級」下一代財務軟體的組織來說，這是自然的選擇。 iplicit 也專為那些入門級解決方案已經無法滿足需求的組織而建置。
SoftLedger
softledger.com
我們的雲端原生 ERP 易於學習、適應您的業務並連接到其他應用程式。
Patriot
patriotsoftware.com
適合小型企業和會計師的經濟實惠且易於使用的線上會計和薪資軟體。立即免費試用，無任何義務！
Myaccountant
myaccountant.co
Myaccountant 是一個業務管理、財務聚合和會計自動化平台 - 全部集中在一個地方。
Crunched
crunched.io
雲端會計軟體旨在幫助企業主節省時間並做出更明智的業務決策。開發票並收款、追蹤費用、客製化報告並與您的會計師合作。今天免費試用！
Aliaddo
aliaddo.com
Aliaddo 會計軟體，具有電子發票、電子薪資單和銷售點。免費試用 15 天
AccountsIQ
accountsiq.com
智慧雲端會計和整合軟體，具有業務分析、現金流量預測、管理和預算功能
Dappr
dappr.com
使用 Dappr 在一個地方開始和經營您的業務。組成您的 LLC 或 C 型企業、取得支票帳戶、設定會計、運行薪資單、發送發票等等。 Dappr 是您唯一需要的平台！
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline：奧地利智慧會計軟體 - I/O 發票 ✓ 開立發票 ✓ 收據數位化 ✓ 免費試用！
KolayBi
kolaybi.com
透過會計預科課程可以輕鬆擴展您的業務！您的新創公司、中小企業或獨資企業的預會計流程比以往更容易。基於網路的會計程式 KolayBi 提供了許多可以加快您的財務操作的功能！只要讓您的工作變得更輕鬆，您的時間就會花在發展您的業務上。 使用 KolayBi 會計軟體拓展您的業務！對於您的新創公司、中小企業或私人公司來說，會計比以往任何時候都更容易。 KolayBi' 是新一代 SaaS 技術，提供許多功能來加速您的財務營運！為自己節省一些寶貴的時間，並用它來發展您的業務。
Leapfin
leapfin.com
一個收入平台。一地一模式。 Leapfin 的財務資料平台和收入分類帳為您的財務、IT 和系統團隊提供準確且可存取的財務資料。
Kiwili
kiwili.com
集中管理。在一個平台上管理您的業務或團隊。
AccountBerry
accountberry.com
我們希望企業主和會計師能夠放心，公司會計的完整性得到了維護。這就是為什麼我們改善業務流程，幫助使用者節省完成任務的時間，同時掌握業務的基本見解。我們非常自豪能夠成為市場上最貼心的會計軟體。