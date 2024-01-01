會計師事務所 - 最受歡迎的應用程式
會計師事務所為企業提供廣泛的財務管理解決方案。透過對財務數據的細緻監控，這些公司確保合規性並提供財務事務指導。通常，企業全年都會與會計師事務所接觸，並在季度或月度報告期間以及稅務準備期間加強互動。稅務服務是一種常見的服務，有些公司專門從事這一領域。此外，會計師事務所也進行徹底的檢查（稱為會計審計），以仔細檢查組織的會計實務是否有效率低下、不一致或違規的情況。與簿記服務類似，許多會計師事務所也為企業的日常財務交易提供記錄保存服務。
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Wolters Kluwer
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作為全球專家解決方案的領導者，我們幫助專業人士在健康、稅務、會計、財務和法律領域最重要的時候發揮深遠的影響。
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KPMG Spark
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KPMG Spark 提供線上會計，其中包含自動會計和專用客戶團隊，以簡化稅務準備、發票、付款、費用追蹤等
inDinero
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inDinero 是一家提供會計和財務軟體的會計軟體和服務公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 於 2009 年創立，於 2010 年從創業孵化器 Y Combinator 畢業。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收購了總部位於聖荷西的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收購了第二家公司 mAccounting，這是一家位於印第安納波利斯的會計和稅務公司。
Paro.ai
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Paro 是一個成長平台，它將專家人才社群和企業聚集在一起，以應對眼前的挑戰並制定長期成功的計劃。憑藉專有的人工智慧技術和深入的行業專業知識，Paro 為企業匹配最合適的專家和解決方案，以解決問題並推動成長。我們的精英財務和會計專家群體為客戶提供一系列服務，從簿記和會計到高度專業化的企業發展和策略諮詢。透過利用人力和技術的力量，帕羅使企業和專業人士能夠追求有意義的工作，甚至超越他們最崇高的目標。