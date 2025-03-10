帳戶資料管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
帳戶資料管理軟體在整個基於帳戶的行銷 (ABM) 流程中有效管理潛在客戶資料方面發揮著至關重要的作用。它確保銷售和行銷團隊能夠即時了解目標客戶，使他們能夠做出明智的決策並採取適當的行動。 為了使 ABM 策略成功，銷售人員需要清楚了解每個潛在客戶在通路中的位置以及他們轉換為客戶的可能性。帳戶資料管理系統作為一個集中平台，用於在銷售和行銷團隊之間記錄和交流所有相關帳戶資訊。這有助於無縫協作並確保兩個團隊的工作保持一致。 透過部署帳戶資料管理軟體，行銷和銷售部門可以最大限度地提高行銷活動的效率。它簡化了資訊流，增強了溝通，並最終導致更有效的行銷活動。該軟體是優化行銷和銷售團隊之間的協調和協同作用的重要工具，最終為組織帶來更好的結果。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
People.ai
people.ai
People.ai 是一個企業收入情報平台，透過 AI 技術整合到 CRM 系統，幫助銷售團隊提升銷售效率及管理管道。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly是一款帳戶為基礎的行銷與銷售軟體，幫助用戶識別目標帳戶、提高銷售效率、管理客戶關係並進行市場推廣。
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel是一個B2B潛在客戶管理平台，提供潛在客戶路由和匹配功能，幫助企業提高銷售效率，快速關閉交易。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Folloze
folloze.com
Folloze是一個B2B行銷平台，幫助使用者創建個性化內容，以增強用戶參與和分析行為數據。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是一款企業對企業的聯絡數據平台，提供即時郵件驗證、高品質聯絡資料，適合銷售、市場行銷和開發人員使用。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 應用程式可協助用戶找到具潛在購買意圖的目標客戶，透過多渠道數位廣告激活，並將合適客戶交給銷售團隊。
Owler
owler.com
Owler是一個商業情報平台，提供超過1400萬家企業的實時數據和公司見解，幫助用戶分析市場和競爭對手。
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor是一個銷售智能平台，提供網站訪問者識別、潛在客戶數據和電子郵件跟踪等功能，以支持銷售和營銷團隊。
xiQ
xiqinc.com
xiQ應用程式結合神經科學、心理學與AI，提供個性化銷售與行銷平台，幫助了解消費者心態及影響購買決策的因素。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
Keyplay
keyplay.io
Keyplay 是一個 AI 驅動的工具，幫助 B2B 團隊精確選擇、跟踪及管理目標帳戶，並與 CRM 系統如 Salesforce 和 HubSpot 整合。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Influ2
influ2.com
Influ2是一個基於人的廣告平台，針對特定決策者發送廣告，追踪互動，幫助B2B銷售團隊提高參與度和轉換率。
Groove
groove.co
Groove是一款先進的銷售參與平台，幫助銷售領導者有效執行策略並提高業務效率，服務超過75,000名用戶。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft幫助B2B銷售和行銷團隊透過人工智慧和專有數據找出最有可能購買的公司，優化客戶開發流程。
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io 是一個智慧的潛在客戶數據平台，為 B2B 銷售及行銷團隊提供正確公司相關人員的電子郵件和電話號碼。
Propensity
propensity.com
Propensity是一個專為小型B2B成長團隊設計的帳戶基礎行銷平台，方便使用意圖數據創建目標客戶清單並進行多渠道行銷。
UpLead
uplead.com
UpLead是一個B2B潛在客戶開發平台，提供高品質的聯繫人與公司數據，包括實時電子郵件驗證和多種搜尋條件。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder是一款B2B的潛在客戶生成和數據增強平台，幫助企業高效查找業務聯繫和管理客戶數據。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 幫助銷售團隊自動化管道管理，提供合適買家，從而增加會議預約與收入。也支援行銷自動化高效 ABM 活動。
Bombora
bombora.com
Bombora是一個B2B意圖數據平台，幫助企業分析潛在客戶研究的主題及其程度，優化銷售和行銷策略。
Koncert
koncert.com
Koncert是一個AI驅動的銷售平台，提供多種工具以提升銷售效率，包括撥號器和多通道銷售流程管理。
6sense
6sense.com
6sense是一個基於帳戶的營銷平台，利用AI和數據分析幫助企業識別、參與目標客戶，提高營收與營銷效率。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 RevTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 的收入自動化智慧透過預測正確的創收行動並確定優先級，讓收入團隊集中精力。透過自動化關鍵工作流程、優先考慮可操作的訊號以及在您的團隊現有的地方工作，您可以讓您的收入團隊完全專注於推動和關閉管道。
CaliberMind
calibermind.com
身為 B2B 策略領導者，您需要把握市場脈動。但是，使用您的團隊使用的所有工具，很難將各個點聯繫起來並確定您的訊息是否在完美的時間與正確的受眾產生了共鳴。 CaliberMind 平台可組織並理解您的數據，讓您的見解更加清晰。當然，我們會進行歸因、參與度評分、漏斗分析等。但我們給予營收領導者的真正禮物是能夠搶在其他人之前發現問題和趨勢。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 透過尋找採購委員會中最具影響力的成員並在整個客戶旅程中與他們互動，幫助最大和發展最快的公司更快地轉換其最佳客戶。 ML 平台是一個全球多通路ABM 媒體啟動和衡量平台，使企業組織內的行銷人員能夠利用獨特的專有資料來識別最有可能購買的帳戶，最大限度地提高跨多個管道的參與度，並加快銷售週期，進而對投資報酬率產生正面影響。