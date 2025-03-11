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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
基於帳戶的網路和內容體驗軟體使企業能夠大規模產生客製化的品牌在線上和內容交互，從而增強基於帳戶的行銷計劃的成果。該軟體使行銷人員能夠製作和傳播針對個人帳戶量身定制的內容，從而加快銷售流程。它透過定製文字、品牌元素、號召性用語、圖像等來實現這一目標，並在公司網站上為每個目標帳戶顯示獨特的內容。此外，該軟體還可以幫助行銷人員追蹤每個帳戶的頁面瀏覽量和轉換次數，在他們與網站和內容互動時提供有價值的見解。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Folloze
folloze.com
Folloze是一個B2B行銷平台，幫助使用者創建個性化內容，以增強用戶參與和分析行為數據。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
xiQ
xiqinc.com
xiQ應用程式結合神經科學、心理學與AI，提供個性化銷售與行銷平台，幫助了解消費者心態及影響購買決策的因素。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款內容管理和銷售增強軟體，幫助團隊存儲、組織、發佈及追蹤內容，並提供用戶互動分析。
Propensity
propensity.com
Propensity是一個專為小型B2B成長團隊設計的帳戶基礎行銷平台，方便使用意圖數據創建目標客戶清單並進行多渠道行銷。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow是一個互動內容創建平台，幫助企業輕鬆製作測驗、計算器、調查等，無需技術背景，支持移動和桌面設備。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory是一個內容智能平台，幫助B2B企業提供個性化內容體驗，優化客戶互動並加速銷售流程。
Recotap
recotap.com
Recotap是一個基於AI的ABM平台，幫助B2B市場營銷人員針對目標賬戶運行個性化的推廣活動，適合成長型初創企業和企業使用。
Proof
useproof.com
Proof 應用程式可增強訪客信任感、創造緊迫感，並提升每頁轉換率 10-15%。
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