帳戶為基礎的網路和內容體驗軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

RELAYTO

relayto.com

你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容。指標提供有關 360 度數位肢體語言、活動和意圖的見解，總結觀眾花費時間的時間和地點，以便您可以確定外展工作的優先順序……並不斷改進您的內容。從電子書和白皮書到推廣和提案，RELAYTO 是讓您現有內容引人入勝且富有洞察力的最簡單方法。 https://relayto.com/showcase