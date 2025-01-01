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基於帳戶的編排平台
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基於帳戶的編排平台 - 最受歡迎的應用程式

以帳戶為基礎的編排平台為企業提供了集中式解決方案，以簡化帳戶為基礎的行銷工作，促進銷售和行銷團隊之間的協調。這些平台在幫助公司瞄準特定客戶、實施有效的基於客戶的行銷 (ABM) 活動以及評估和完善策略方面發揮著至關重要的作用。其功能的核心是提供統一的帳戶清單管理，從而可以對公司的目標帳戶進行優先劃分和細分。 透過利用這些平台的功能，行銷和銷售團隊可以專注於識別和培養最有前途的業務客戶。此外，基於帳戶的編排平台有助於執行多通路活動。它們通常屬於以下一類或多類：基於帳戶的直郵軟體、基於帳戶的廣告軟體以及基於帳戶的網路和內容體驗軟體。值得注意的是，雖然軟體可以提供基於帳戶的執行能力，但它不一定構成一個全面的ABM平台。

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。

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ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。

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getsignals.ai

Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。

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Octane11

octane11.com

Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze是一個B2B行銷平台，幫助使用者創建個性化內容，以增強用戶參與和分析行為數據。

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft幫助B2B銷售和行銷團隊透過人工智慧和專有數據找出最有可能購買的公司，優化客戶開發流程。

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence 提供帳戶為基礎的行銷和B2B智能，通過大數據分析幫助行銷人員精確觸達理想客戶。

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity是一個專為小型B2B成長團隊設計的帳戶基礎行銷平台，方便使用意圖數據創建目標客戶清單並進行多渠道行銷。

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox協助增長營銷團隊推動收入，透過數據分析、AI評分、最佳行動建議及智能分群來提升營運效率。

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。

6sense

6sense

6sense.com

6sense是一個基於帳戶的營銷平台，利用AI和數據分析幫助企業識別、參與目標客戶，提高營收與營銷效率。

Maestro ABM

Maestro ABM

maestroabm.com

Maestro ABM 是一個基於帳戶的營銷平台，幫助企業個性化地與目標帳戶互動，優化營銷流程並提升銷售效率。

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap是一個基於AI的ABM平台，幫助B2B市場營銷人員針對目標賬戶運行個性化的推廣活動，適合成長型初創企業和企業使用。

Madison Logic

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madisonlogic.com

麥迪遜邏輯幫助企業識別及互動潛在客戶，優化營銷策略，增強客戶關係並提高銷售效率。

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