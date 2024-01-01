基於帳戶的編排平台 - 最受歡迎的應用程式 - 阿富汗 最受歡迎 最近新增

以帳戶為基礎的編排平台為企業提供了集中式解決方案，以簡化帳戶為基礎的行銷工作，促進銷售和行銷團隊之間的協調。這些平台在幫助公司瞄準特定客戶、實施有效的基於客戶的行銷 (ABM) 活動以及評估和完善策略方面發揮著至關重要的作用。其功能的核心是提供統一的帳戶清單管理，從而可以對公司的目標帳戶進行優先劃分和細分。 透過利用這些平台的功能，行銷和銷售團隊可以專注於識別和培養最有前途的業務客戶。此外，基於帳戶的編排平台有助於多通路活動的執行。它們通常屬於以下一個或多個類別：基於帳戶的直郵軟體、基於帳戶的廣告軟體以及基於帳戶的網路和內容體驗軟體。值得注意的是，雖然軟體可以提供基於帳戶的執行能力，但它不一定構成一個全面的ABM平台。