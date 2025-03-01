以帳戶為基礎的行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 千里達及托巴哥

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以客戶為基礎的行銷 (ABM) 軟體將重點從廣泛的品牌推廣和潛在客戶開發策略轉移到在部署個人化行銷活動之前確定高價值目標客戶，徹底改變了行銷和銷售營運。借助 ABM 軟體，企業可以簡化潛在客戶識別和資源分配的艱鉅任務，以培養最有前途的客戶。透過利用 ABM 軟體，使用者不僅可以產生經過仔細審查的銷售線索，還可以客製化獨特的購買旅程、擴大客戶終身價值，並在現有管道中培育更多機會。 潛在客戶資料與尖端客戶體驗技術的整合使組織能夠執行基於帳戶的一致行銷策略。行銷和銷售團隊之間的同步確保了與公司整體目標的一致性。 ABM 軟體可實現多種功能，例如取得新帳戶、培養現有帳戶以及擴展企業級關係。 此外，某些 ABM 解決方案還提供與第三方銷售和行銷應用程式的無縫集成，包括行銷自動化平台和客戶關係管理 (CRM) 系統。這種互通性提高了通訊目標和優先順序的精確度，從而優化了與關鍵客戶的互動。
提議新的應用程式
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市場和競爭情報平台以及新聞 API，使企業能夠收集、策劃和分享有關整個組織內競爭對手、客戶、行業和關鍵情報主題的可行見解。
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 廣告商資料庫和數位行銷情報平台為競爭對手的數位廣告策略帶來透明度。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市場研究公司，發明了消費者生命週期情報 (CLI)，這是一種新型市場情報，可協助組織保持關鍵策略和趨勢的前沿。我們的 CLI 平台向品牌展示消費者如何在全球數位經濟中與公司互動，涵蓋應用程式使用、購買、廣告印像等，涵蓋行動應用程式、社群媒體、串流媒體、網站、數位支付等。 Sensor Tower 提供的負責任的見解以「由外而內」的視角補充企業數據，這些觀點來自真實的人，回答了企業數據無法回答的有價值的問題。這些見解有助於制定世界頂尖公司的策略。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作為全面的 SEO 工具集脫穎而出，讓您能夠有效控制線上可見度。對於尋求提升排名和加強線上商業足跡的忠誠企業來說，這是一項關鍵資產。 Serpstat 擁有超過 50 種強大的工具，可以解決以下問題： 🔍 競爭對手洞察：識別和評估市場中的關鍵參與者。 📊 內容策略：評估與產生 - 取得頂級、排名導向的內容。 🚀 全面的 SEO 監督：確保在 Google 上佔據首要位置的包羅萬象的工具。 🌐 市場分析與情報：深入研究您的領域並採用領先者的行業最佳實踐。 💡 廣告和付費搜尋英特爾：從競爭對手那裡獲取見解，以完善您的付費行銷活動。 ✍️ AI 支援的內容製作和分析：輕鬆產生或修改文章、產生元標籤、優化語法和拼寫，以及從文字中提取關鍵字。一個全面的 SEO 平台，包含強勁行銷擴張所需的一切。熱更新：使用 Serpstat ChatGPT 外掛程式解鎖強大的 SEO 見解！ 🔍 發現目標 SEO 關鍵字並進行跨區域比較。 📊 分析關鍵的 SEO 指標和網域反向連結數據。 ✍️ 利用 SEO 數據和 ChatGPT 協同作用來創建有效的內容和優化策略。立即使用 ChatGPT 升級您的 SEO 遊戲！
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
Crayon
crayon.co
Crayon 屢獲殊榮的競爭情報平台可協助您的組織發現並抓住機遇，從而創造可持續的業務優勢。數以萬計的團隊使用 Crayon 的軟體自動捕獲和分析來自數億來源的完整競爭情報 - 外部訊息傳遞和定位、產品和定價變化、招聘計劃、進入市場策略等等。 手動研究不僅耗時，而且還存在風險。當您依賴人力時，您很容易錯失機會和未被發現的威脅。使用 Crayon，您可以自動即時捕捉競爭對手的動作。利用數百萬個競爭情報來源中的一百多種不同資料類型，以掌握產品更新、訊息傳遞樞軸、執行團隊變更等資訊。
Data.ai
data.ai
data.ai 是業界最值得信賴的行動洞察和分析平台。全面了解您取得、保留和吸引客戶所需的行動環境，確定路線圖的優先順序，進入新市場並優化投資報酬率。透過data.ai Intelligence，您可以： • 加快應用程式下載和收入策略• 提高應用程式評級並吸引用戶回頭客• 了解應用程式使用情況在60 多個國家/地區有何不同• 優化您的發布策略和獲取活動• 對您的行動效能進行基準測試對抗競爭對手 data.ai 的使命是幫助客戶打造致勝的行動體驗並實現卓越。該公司成立於2010年，推出了第一個行動市場洞察解決方案。 2020 年，data.ai 推出了廣告分析解決方案 Ascend，成為該領域第一家提供市場洞察和公司自身資料並列視圖以支援關鍵任務業務決策的公司。這些解決方案共同構成了業界最完整的行動效能平台。所有地區和行業的 1,100 多個客戶和 100 萬個連線都依賴 data.ai 來推動他們的行動業務。該公司總部位於舊金山，在全球設有 12 個辦公室。
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® 是一個人工智慧驅動的數位行銷分析平台，可協助行銷團隊做出更好的數據驅動決策。我們易於使用的介面提供了單一的事實來源，使行銷人員能夠即時了解所有行銷活動和管道的績效。利用尖端的機器學習，ASK BOSCO® 發現了透過現有管道和新管道創造更多收入的新機會。我們還提供預測分析功能，使行銷人員能夠創建個人化的報告儀表板並以無與倫比的準確性預測未來的活動。我們獨特的 ASK BOSCO® 指數將您的網域與您所在類別中最接近的競爭對手進行排名。該指數衡量您的線上足跡以及您對有機和付費媒體管道的投資的有效性。 ASK BOSCO® 如何運作？ ASK BOSCO® 的工作原理是從各種來源收集數據，包括您的網站、社群媒體和廣告活動。然後，我們的人工智慧引擎會分析這些數據，以識別趨勢、模式和機會。 ASK BOSCO® 也使用機器學習來預測未來的表現。這使您可以對行銷預算和活動做出更好的決策。使用 ASK BOSCO® 有什麼好處？使用 ASK BOSCO® 有很多好處。以下是一些最重要的內容： - 更好的決策：ASK BOSCO® 為您提供所需的數據和見解，以便您就行銷活動做出更好、更明智的決策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 幫助您發現新的機會，從現有和新管道中獲得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自動執行數位行銷中涉及的許多任務，從而釋放您的時間，以便您可以專注於更具策略性的活動。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以透過優化預算和更有效地定位行銷活動來幫助您節省行銷活動資金。如果您正在尋找提高數位行銷績效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解決方案。請立即聯絡我們，詳細了解我們如何協助您實現行銷目標。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智慧提供市場數據和預測，從而幫助研究、業務開發或行銷團隊更了解和分析某個產業。該公司的平台使用機器學習和自然語言處理 (NLP) 為客戶提供人工智慧驅動的市場情報平台，加快他們獲取全球產業洞察的速度。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競爭對手分析和連結建設建議完成了這個模組。排名追蹤：每日更新您的關鍵字的桌面和行動 Google 排名數據。使用關鍵字標記等高級功能，例如分析類別或本地化結果。透過監控競爭對手的表現來關注他們。 Seobility SEO 軟體的設計明確地關注品質和可用性。 Seobility 適合 SEO 專業人士以及 SEO 初學者。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
Klue
klue.com
Klue 是一個競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員在企業的各個部門收集、組織和傳播競爭情報。 該平台使用人工智慧驅動的分析來匯總和解釋數據，提供對市場趨勢的深入洞察。其主要功能包括能夠集中競爭情報、有效分析數據、創建競爭內容並將其分發到整個組織。 此外，它允許用戶衡量他們在競爭激烈的商業環境中的影響。它還提供了額外的人工智慧功能，旨在節省時間並增強洞察力。 該平台旨在透過提供一系列資源（包括旨在為用戶提供競爭優勢的指南、報告、範本和網路研討會）來協助整個組織的進入市場策略。 除了集中情報和增強洞察力之外，Klue 還專注於資料安全和工具整合。 Klue 使用者體驗的關鍵面向包括將現有工具連接到平台的能力、確保資料保護以及透過人工智慧輔助分析節省時間。 該平台還為用戶提供了將客戶的聲音納入競爭情報的機會，從而更全面地了解市場環境。
VisualPing
visualping.io
視覺化是監控網站變化的最佳工具。只需輸入您想要監控的 URL 並選擇一個區域 - 我們會在偵測到變更時通知您。 視覺化有數百個潛在用例。您的企業可以使用 Visualping 來取得競爭情報、監管情報、合規性管理、網站 QA 和回歸偵測等等。 您甚至可以在個人生活中使用 Visualping 來關注工作機會、缺貨產品、價格、約會、新聞和社交媒體資料。
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar 屢獲殊榮的廣告智慧解決方案可提供及時的跨媒體見解，這些見解針對參與媒體銷售、規劃或購買流程的人員。媒體銷售團隊依靠 MediaRadar 來開拓新業務、創建引人注目的推廣並與合適的買家建立聯繫。代理商和行銷人員使用 MediaRadar 創建最佳媒體組合、監控競爭對手並發現新的廣告機會。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte的競爭情報自動化平台是該行業唯一的完全AI驅動的解決方案，旨在應對營銷專業人士面臨的挑戰，以跟踪其競爭景觀。 Kompyte自動化了在最廣泛的數字渠道中跟踪的過程，深入研究競爭情報收集和洞察力交付，以幫助客戶超越擁擠的行業的噪音並獲得市場領導。 Kompyte為客戶提供了跟踪，編譯，分析和交付關鍵的實時戰略見解的工具，從而為合適的團隊提供了更好的消息傳遞，定位，產品開發和收入捕獲。
Adthena
adthena.com
Adthena 是一個屢獲殊榮的付費搜尋廣告市場情報平台。我們獨特的人工智慧技術和機器學習模型可以讓您清楚地了解市場變化以及競爭對手在搜尋領域的所有舉動。這意味著您可以做出明智的策略決策，並從 PPC 預算中獲得更多價值，從最大化投資報酬率到保護您的品牌。強大的東西。而且你無法在其他地方得到它。與我們合作，制定您的成功付費搜尋策略。獎項與認可： -- 最佳軟體創新（本地視圖） - 2021 年美國搜尋獎-- 最佳搜尋軟體工具（本地視圖） - 2021 年美國搜尋獎-- 最佳軟體創新（本地視圖） - 2021 年英國搜尋獎-- 最佳數據使用 (PPC) - 銀獎（Adthena x Staysure Insurance） - 2021 年英國搜尋獎 - 最佳搜尋使用 - 金融 (PPC) - 2021 年全球搜尋獎
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 - SEO 審核 - 排名追蹤 - 競爭對手分析 - 品牌監控 - 連結建立 - 大量資料分析 - API 為什麼你會喜歡行銷礦工？令人難以置信的物有所值：您不必選擇昂貴的工具來獲得良好的排名。 Marketing Miner 以實惠的價格提供高品質的數據。與其他工具無縫整合：如果您喜歡在自己的工具中處理大量數據，您一定會喜歡 Marketing Miner 的多功能且強大的 REST API，無需登入即可存取您的資料！大量數據分析：行銷礦工工具可以節省大量時間和精力。您可以快速分析多達 100,000 個關鍵字、網域或 URL 的資料。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的行動 UA 最佳化平台！作為 Apple Search Ads 的官方合作夥伴，它透過數據驅動的智慧工具推動行動應用的成長。 MobileAction 全面了解對於客戶獲取、保留和參與至關重要的動態移動環境。它可以幫助應用程式成長行銷人員和所有者調動他們的策略，調整他們的路線圖，滲透未開發的市場，並提高他們的投資報酬率。我們的解決方案使應用程式所有者、用戶獲取經理和應用程式開發專業人士能夠解決行動產業的複雜問題，使他們能夠在不斷發展的市場中塑造成功的故事。簡而言之，MobileAction 幫助行動行銷人員： 促進應用程式下載 解鎖競爭對手的數據 發現最新趨勢 主導市場 做出更明智的決策 該公司成立於 2013 年，總部位於美國舊金山。 MobileAction 是業界領先的行動廣告情報提供商，擁有超過 70 多個創意人員、10 萬多個發布商、40 萬多個廣告商的龐大庫，並整合了來自 55 個以上 DSP 的數據。
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst 提供每家英國私人公司的數據，從籌款和專利到招聘狀況和貿易數據。我們使用八個追蹤訊號來詳細追蹤高成長公司。此外，我們也監控更廣泛的投資者和加速器新創生態系統。我們有四個專門針對不同行業構建的數據平台：BeauhurstAdvise、BeauhurstInvest、BeauhurstImpact 和 BeauhurstSales。我們的平台旨在幫助客戶發現、追蹤和了解業務。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用於財務基準測試、競爭分析和績效監控的一體化平台。用戰略洞察取代猜測，立即釋放數據驅動決策的力量。我們透過從準確和最新的來源收集策略數據、清理這些數據並透過補充來源豐富它們，為您提供超越數字的故事，幫助您取得成功。在您客製化的儀表板中尋找有關行業同行、供應商和客戶的所有重要競爭洞察和即用型 KPI 基準。我們的專業專家團隊隨時準備協助您充分利用這些見解，以便您隨時能夠在需要時獲得所需的備份。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用於 Apple Search Ads 優化、應用程式發布、A/B 測試、ASO 和完全託管的應用程式成長的產品和服務生態系統。
BrandOps
brandops.io
行銷團隊使用 BrandOps 按需獲取行銷最棘手問題的答案。 BrandOps 是一個行銷績效平台，可顯示您的行銷在所有數位管道中相對於競爭對手、目標、業務成果、英雄品牌和產業基準的有效性。 BrandOps 透過來自評論網站、社群媒體平台、6,000 多個新聞來源、播客、搜尋等管道的數千個訊號提供成長見解。 BrandOps 減輕了營運團隊的數據負擔。數據被自動收集、維護和理解。快速發展的公司使用品牌營運來發展業務並建立健康的行銷機器。 https://www.brandops.io/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta是全球領先的廣告創意洞察和分析平台，致力於為廣告主和發布商提供頂級廣告創意和行銷策略。 SocialPeta作為重要的廣告和行銷情報平台，專注於廣告情報、成本情報、廣告創意、受眾洞察、廣告策略等。 SocialPeta 的龐大資料庫取自 46 個國家的 73 個頂級出版網絡。該資料庫包含超過 9.8 億個廣告創意。廣告、市場、成本、應用程式、受眾、電子商務和品牌的情報。幫助您在所有行銷決策中發展您的業務。目前，我們擁有200多家企業客戶，包括Google、Supercell、iGG、Fun Plus、Bigo Live、37games等。
Watchful
watchful.ai
Watchful 是第一個也是唯一一個專注於揭示競爭對手產品策略的產品策略情報解決方案。我們的解決方案有助於自動化和擴大競爭性研究，產生有影響力的見解，使產品團隊能夠加快交付、降低成本並促進成長。財星 500 強公司相信 Watchful 能夠推動更好的決策並保持其市場領先地位。欲了解更多信息，請訪問https://www.watchful.ai/
Groopit
groopit.co
透過眾包解決方案智取競爭對手。簡化員工分享和使用競爭情報以建立競爭優勢的方式。共享從未如此簡單。員工可以從 Teams、Slack、Salesforce、Web 瀏覽器、行動應用程式或任何工作地點共享情報。只要點擊三下，不到一分鐘，他們就能分享高品質、定量的競爭情報，輕鬆維持領先競爭對手的地位。使用英特爾的速度快如閃電。 Groopit 在資料來源和檢視中聚合並提供可操作的見解。每個參與人員都可以獲得最新的即時見解來為自己的選擇提供信息，從而使每個員工都能增強競爭優勢。使用 Groopit 的資料存取 API 可以輕鬆將英特爾整合到現有企業系統中。將英特爾無縫添加到 Tableau、PowerBI、Salesforce 或現有 CI 儀表板。 Groopit 確保您可以在所做的所有系統決策中利用英特爾。
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API 和平台是您存取任何澳洲公司的多個資料集的一站式商店，在進行研究和分析時節省您的時間和資源。
Panoramata
panoramata.co
Panoramata 是一款電子商務基準測試工具，可讓您監控任何品牌的數位行銷策略，而無需訂閱無休止的電子郵件。從我們收集的數千份新聞通訊、流程、廣告、登陸頁面、簡訊和技術堆疊中收集靈感並發現新想法，並在行銷中做出更明智的決策。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您的廣告支出能夠針對最具競爭力並獲得良好利潤率的產品。這種對每次點擊費用廣告系列的智慧細分將防止您在價格過高的產品上浪費廣告支出，並大幅提高您的廣告支出回報率。
Thinknum
thinknum.com
隨著經濟活動在線化，新的數據軌跡被留下來。 Thinknum 的專有機器學習演算法即時索引公共網絡，以建立超過兩打結構化資料集。我們追蹤全球超過 50 萬家上市和私人公司的職位清單、員工人數、社群媒體吸引力、員工情緒、產品定價、商店位置等。客戶透過 API 或使用者友好的 UI 存取我們的資料。沒有其他網路數據供應商可以與我們的歷史和即時數據的廣度、深度和品質相媲美。
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio SmartCast 應用程式。 42matters 提供多種應用市場研究工具。我們的API、文件轉儲（資料集）和基於Web 的研究平台套件（包括42matters Explorer、42matters SDK Explorer 和42matters App Watchlist）使企業能夠識別市場趨勢、建立行業資訊化的產品和服務、更有效率地實施商業實務等等。我們為眾多產業的公司提供關鍵任務情報。例如，我們幫助… – 廣告科技企業提高廣告定位、最大化廣告印象並打擊廣告詐欺。 – 銷售和行銷團隊拓展通路、豐富 CRM 系統中儲存的資料並培養現有客戶。 – 應用程式、遊戲和 SDK 開發人員與競爭對手進行基準比較，並建立基於市場的路線圖。 – 網路安全專業人員改進 MAM 和 MDM 實踐，優化惡意軟體偵測，並識別惡意權限和整合技術。 42matters 成立於 2011 年，是一家私人公司，總部位於瑞士蘇黎世。我們得到了 Gamma Capital Partners 和 Project A Ventures 的支持。
Apptopia
apptopia.com
行動世界的可操作數據－我們提供世界上每個行動應用程式和發布商的效能數據。這些數據點可透過 API 和/或我們直覺的網路工具取得。我們不僅為您提供數據，我們還為您提供答案。行動發行商和開發商、服務提供者和投資者每天都使用我們經濟實惠的競爭情報工具來了解和監控競爭對手、為業務策略提供資訊並識別新興消費者的興趣和趨勢。 Apptopia 的獨特之處在於它還能夠提供 SDK 識別和分析、類別層級分析以及可自訂的產業報告。我們也提供一整套使用者取得工具。成效資料（適用於 50 多個國家/地區）包括下載量、DAU、MAU、會話數、排名、使用者保留率、跨應用程式使用情況、SDK 分析、IAP 收入、廣告收入、廣告印像等。
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解決方案使行銷人員能夠在客戶生命週期的每一步吸引行銷目標。 Act-On 使客戶資料具有可操作性，因此行銷人員可以實現遠大夢想並建立智慧、有效的行銷自動化計劃來發展業務並產生更高的客戶終身價值- 所有這些都可以以最快的時間實現價值。取得簡報：https://act-on.com/demo/ Act-On 使行銷人員能夠： • 透過 B2B 需求產生、B2C 銷售和交易以及客戶行銷功能大規模發展和擴展業務。透過建立持續的、客製化的參與，將訪客轉變為潛在客戶，將潛在客戶轉變為合格的潛在客戶，並將合格的潛在客戶轉變為終身客戶，從而協調和優化整個客戶旅程（從認知到宣傳）。 • 透過自動化購買旅程、個人化溝通和活動以及提高品牌親和力和忠誠度，在整個客戶生命週期中提供卓越的品牌體驗。利用 Act-On 的自動化功能來吸引新的潛在客戶、吸引您的聯絡人並引導潛在客戶做出更頻繁、更有利可圖的購買決策。 • 透過執行全面的入職和培訓計劃、產品採用和客戶保留策略以及新產品和服務促銷，推動可衡量的產品採用和客戶保留。從新聯絡人到忠誠的合作夥伴，您可以使用 Act-On 吸引受眾，將他們轉變為品牌大使，並讓他們成為回頭客。 Act-On 平台透過互動式動態報告和分析來評估、展示和提高績效，旨在為任何規模、形狀、地點和規模的企業和行銷人員提供成長行銷價值。平台功能包括： • 自動化且適應性強的購買旅程• 與領先的CRM 系統和網路會議深度整合• 網站訪客參與度追蹤和意圖報告• 動態潛在客戶評分、細分和培育• 社群媒體聆聽、勘探、發佈和宣傳• 簡單- 設計網頁表單、登陸頁面和電子郵件範本 • 事件觸發和事務性電子郵件發送 • 基於實際使用計費的主動聯繫定價 我們進行行銷。我們了解您面臨的挑戰。我們隨時幫助您在每位客戶和每一次行銷活動中脫穎而出。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋來搜尋數據，並使用圖表、分類、情感分析等功能來提供進一步的資訊和分析。 Brandwatch 可以存取超過 8000 萬個資源。
Cognism
cognism.com
Cognism 是國際銷售智慧領域的領導者，為數據品質和合規性制定了新標準，受到全球 1000 多個收入團隊的信賴。 Cognism 透過提供優質聯絡資訊、公司和活動資訊（包括企業結構、技術結構、銷售觸發事件、意圖數據、經過驗證的業務電子郵件和經過電話驗證的手機號碼），幫助企業與夢想的潛在客戶建立聯繫。更高層級的GDPR 和CCPA 合規性，結合創新技術以及與領先的CRM 和銷售合作夥伴的集成，使Cognism 成為希望創建可預測管道、尋找下一個最佳商業機會並克服全球合規障礙的企業的首選。立即預約演示，詳細了解 Cognism 直覺的銷售智慧平台，該平台由世界領先的數據、合規性和定位提供支援。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
RELAYTO
relayto.com
經驗就是資訊。 RELAYTO 採用先進的演算法，自動將靜態內容改造為互動式微型網站，從而提高觀眾的參與度 24/7 - 無需編碼。 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）匯入其直覺的建構器中，即可分配互動式元素並發佈給您的團隊，以便在桌面和行動螢幕上即時查看。 RELAYTO 的秘密武器： 1. 內容豐富－將「數位紙張」轉變為具有互動性、非線性導航和媒體的豐富數位體驗。 2. 多合一雲端中心 - 將檔案轉換為針對全通路共享、存取和控製而最佳化的超級智慧 URL。 3. 進階分析 - 圍繞內容參與度進行 360 度分析，以實現更好的最佳化。考慮優化網頁內容。 透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容。指標提供有關 360 度數位肢體語言、活動和意圖的見解，總結觀眾花費時間的時間和地點，以便您可以確定外展工作的優先順序……並不斷改進您的內容。 在此背景下，RELAYTO 還正在創建一種用於一對一互動講故事的新數位媒體，重點是消除作者和讀者之間的摩擦。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端內容管理和銷售支援軟體，可讓銷售和行銷團隊儲存、組織、分發和追蹤其內容，同時也讓您能夠創建和提供令人驚嘆的內容體驗（自訂微型網站、登陸頁、資源中心、互動體驗）。透過Paperflite，在整個旅程中追蹤您的內容，更深入地了解何時最有效，並了解您的潛在客戶如何在多個管道上與您的內容互動，以便您可以立即與熱門潛在客戶互動並培養冷門潛在客戶。透過 Paperflite 的即時參與分析，了解當您的內容被存取、查看或分享時最終用戶如何與內容交互，以便您始終準確地知道下一步該做什麼。
Proof
useproof.com
事實證明，在行銷管道中加入 Proof 可以建立訪客的信任、創造緊迫感，並將每頁轉換率提高 10-15%。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款軟體和雲端服務，用於建立和儲存具有翻頁效果的專業線上出版物。將您的 PDF 轉換為互動式活頁簿，並為您的客戶製作引人入勝的行銷資料。以互動方式展示您的文件：新增連結和影片以提高客戶參與度，並透過連結無縫分享活頁簿。 它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是 Prospect Smarter 推出的數位行銷解決方案，專門從事線下到線上行銷；提供獨家、高價值、個人的線索。
Kotis Design
kotisdesign.com
我們是業界領先的贈品提供者和技術合作夥伴，提供可擴展的電子商務平台，幫助品牌在世界各地創建、銷售和運送贈品。從人力資源團隊到銷售和行銷序列，我們幫助您在工作流程中整合和分發贈品。我們製作人們真正想要佩戴和使用的贓物。利用我們屢獲殊榮的產品設計和強大的倉儲和履行解決方案。我們位於美國的兩個工廠與海外工廠網路結合，可以將商品發送到世界各地。適時的品牌商品可以使您的機會價值增加一倍或三倍。我們的 Salesforce 和 Shopify 整合可讓您利用我們的倉庫和履行團隊在有意義的時候發送商品。不需要贓物壁櫥！讓我們一起打造偉大的商品。
PFL
pfl.com
在 PFL，我們專注於創建數據驅動的直郵郵件，為組織提供真實的時刻並促進成長。憑藉世界上一些最大品牌的成功記錄，我們將您期望從數位行銷中獲得的衡量、個人化和可預測性帶入直郵世界。我們的一站式方法簡化了執行流程，管理從策略和生產到交付和衡量的一切。我們使用數位策略與令人難忘的直郵風格相結合，從明信片和信件到帶有徽標項目的 3D 郵件，以提高參與度並推動成果。我們利用您的數據的力量來個性化任何規模（從數百到數百萬）的活動，確保您的客戶收到相關的個人化訊息。此外，我們的平台與您的 CRM/MAP 集成，使您能夠輕鬆衡量直郵績效和投資回報率。讓我們幫助您透過有吸引力、個人化且可衡量的直效郵件讓您的客戶微笑。
Postal
postal.com
Postal 於 2020 年在加州聖路易斯奧比斯波成立，是領先的線下參與平台，為 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客戶提供服務。郵政使客戶能夠與潛在客戶、合作夥伴、客戶和員工建立有意義且有影響力的人際關係。請造訪 postal.com 以了解更多資訊。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一個基於人工智慧的禮品平台，可協助企業透過個人化禮品建立關係、加速銷售並提高品牌知名度。行銷、銷售和客戶團隊使用 Alyce 打開新業務之門，並在整個生命週期中培養和獎勵忠誠的客戶。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk 讓 B2B 公司能夠透過數據驅動的直郵和禮品大規模傳遞重要時刻。透過 Reachdesk，公司可以遞送禮物和直郵郵件，只需點擊一下按鈕即可與客戶、潛在客戶和員工建立更深的聯繫。我們與您的技術堆疊的整合可提供清晰且可量化的投資報酬率；直接管道不再是猜謎遊戲。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一個贈品管理平台，可簡化贈品和品牌商品的購買、管理和分銷。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客戶使用我們輕鬆地將贈品發送給客戶、潛在客戶、員工和活動。這支援您的 ABM 工作，我們可以節省您管理贈品的時間，幫助您從贈品行銷工作中實現和衡量更高的投資報酬率。我們與其他贓物公司的區別實際上有數百家贓物公司和贓物網站。大多數提供簡單的印刷和促銷產品分發服務，即您可以將您的徽標印在一些杯子和幾件 T 恤上，然後將其發送到您的辦公室。大多數這些贓物公司不提供任何技術。無法策略性地向客戶或潛在客戶贈送贈品，無法與 Salesforce（或任何其他 CRM）集成，也無法連接到 Marketo、HubSpot、Zapier 等行銷自動化工具。和履行平台，您不僅可以為數千種真正有創意的商品打上品牌烙印，還可以透過現有的技術堆疊策略性地將這些商品運送到世界任何地方。每位客戶還擁有專門的客戶經理和贈品成功團隊，我們定期分享最適合活動、贈品、客戶獎勵等的贈品，並讓您隨時了解最新和最好的商品。我們提供的贈品服務很少有公司以前就經歷過。 SWAG 創建 瀏覽我們豐富的目錄，其中包含數百種精彩的促銷產品，或提交商品研究請求。我們根據客戶需求隨時向目錄中新增商品。我們的物品設定流程讓您可以輕鬆地將徽標和公司藝術品印在任何物品上：T 卹、連帽衫、連身衣、馬克杯、水瓶、揚聲器、科技產品、拼圖、Jenga 套裝等等。我們可以打造真正有趣、有創意的小玩意兒，例如皮納塔、按摩床 - 繼續跳出框框思考！贓物存放與倉儲 我們當然可以將贓物直接發送到您的辦公室或任何地點，但 Printfection 背後的真正優勢在於我們將為您存放所有贓物！不再有凌亂的辦公室壁櫥或地牢。一旦您訂購了贈品，這些物品就會被運送到我們的履行中心。然後您可以登入平台並即時查看所有庫存。當您想向員工、潛在客戶、客戶、合作夥伴或活動發送贈品時，只需點擊幾下，我們就會為您運送並履行所有訂單。就是這麼簡單。 T 卹直運和印刷服務 雖然我們品牌有數百種商品，但我們確實有一些客戶經常從企業 T 卹開始。我們可以在多種不同類型的 T 恤上印製您的標誌和藝術品，包括各種尺寸和布料。我們也可以代發貨任何類型的訂製服裝，包括連帽衫、褲子、連身衣等。贈品履行 將您的公司商品送給您的潛在客戶、客戶和員工從未如此簡單。您可以將自己的贈品運送到我們的倉庫以用於活動，並且您透過使用訂購的任何新贈品都將為您存放。只需點擊幾下，您就可以將任何物品發送到世界任何地方；無論是您試圖關閉的重要帳戶，還是剛剛續訂或幫助您進行案例研究的忠實客戶。客製化包裝和套件 我們可以輕鬆創建出色的客製化套件，用於新客戶入職、用於您的 ABM 工作或取悅新員工。客製化套件可讓您用客製化藝術品為包裝盒打上品牌，添加客製化插件和填充物，並整齊地排列您選擇的任何物品。完美提供終極拆箱體驗！活動代發貨（代發貨促銷產品） 我們讓活動代出貨贈品/促銷產品變得異常簡單。您可以發送任何您想要的物品。我們的活動包裝功能意味著您的所有服裝物品都將整齊地捲起來並按尺寸和性別貼上標籤，因此您所要做的就是從展位的盒子中取出襯衫，就可以準備好展示了。當您的活動結束後，您只需將任何未使用的贈品寄回我們的履行中心即可，從而大大減少浪費的支出。如果您選擇有保證的交貨，您的物品將在特定日期到達。您再也不用費力地在活動中獲得獎品了！ SALESFORCE 整合和行銷工具整合 讓您的銷售代表直接透過 Salesforce 要求贈品。或透過 Marketo、HubSpot、Intercom 或利用我們的 Zapier 整合的任何數量的工具自動贈送贈品。您還可以利用我們的 Shopify 整合建立公司贈品商店。 Printfection 是將贓物運送到世界任何地方的任何人的最簡單方法。
&Open
andopen.co
&Open 是一個全球禮品平台，精心採購禮品、自動發送禮品並處理從頭到尾的所有物流。我們透過更好、更快、更輕鬆的企業禮品幫助品牌建立忠誠度並提高保留率。立即預約演示或與我們的禮品專家交談，找到適合您的解決方案。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多貨幣和多區域功能，有助於在全球範圍內實現獎勵、激勵和支付計劃的自動化。我們透過使用大規模工作流程的獎勵積分系統，讓行銷和銷售團隊可以輕鬆地在整個客戶生命週期中發送獎勵、激勵措施和電子禮物。我們與 CRM、調查工具和電子郵件工具集成，並提供 API 解決方案以直接與您的產品整合。數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。超過 2000 名客戶已在全球範圍內發出超過 8000 萬份獎勵，使 Plum 成為品牌支付的支柱。
Sendoso
sendoso.com
透過 Sendoso 直接行銷自動化平台，打造高度差異化且量身訂製的行銷活動，在整個客戶生命週期旅程中與買家進行深入聯繫，並提高銷售和行銷資金投資的投資報酬率。
Advertaze
advertaze.com
想像一下為您的每個目標帳戶創建一個獨特的個人化廣告。現在想像一下，在只有該帳戶的購買團隊才能看到的位置顯示該廣告。 Advertaze 使用微受眾定位，將基於帳戶的個人化廣告顯示在正確帳戶的正確人員面前。對於在購買過程中沒有發言權的人來說，不會再浪費印象。了解更多信息，請訪問 advertaze.com
Opensense
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集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個人工智慧驅動的銷售和行銷平台，可協助全球企業透過帳戶為基礎的行銷解決方案更快地擴展規模。在單一平台中：識別和發現您的目標客戶，協調與目標群體的一對一對話，透過多個管道與他們互動，運行由人工智慧支援的 ABM 廣告，衡量並優化所有行銷活動中的 ABM 成功。以人工智慧為核心的 SalesboxAI Avatar 透過全通路雙向對話自動聯繫、參與、資格審查和跟進目標客戶，幫助公司更快、更有效率地找到和保護客戶。要了解更多信息，請訪問：https://salesbox.ai
BuzzBoard
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BuzzBoard 提供了一個生成式 AI 數位銷售助理平台，透過跨媒體類型的高度個人化銷售內容，使銷售代表更加自信、更加成功。