以帳戶為基礎的行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土耳其

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以客戶為基礎的行銷 (ABM) 軟體將重點從廣泛的品牌推廣和潛在客戶開發策略轉移到在部署個人化行銷活動之前確定高價值目標客戶，徹底改變了行銷和銷售營運。借助 ABM 軟體，企業可以簡化潛在客戶識別和資源分配的艱鉅任務，以培養最有前途的客戶。透過利用 ABM 軟體，使用者不僅可以產生經過仔細審查的銷售線索，還可以客製化獨特的購買旅程、擴大客戶終身價值，並在現有管道中培育更多機會。 潛在客戶資料與尖端客戶體驗技術的整合使組織能夠執行基於帳戶的一致行銷策略。行銷和銷售團隊之間的同步確保了與公司整體目標的一致性。 ABM 軟體可實現多種功能，例如取得新帳戶、培養現有帳戶以及擴展企業級關係。 此外，某些 ABM 解決方案還提供與第三方銷售和行銷應用程式的無縫集成，包括行銷自動化平台和客戶關係管理 (CRM) 系統。這種互通性提高了通訊目標和優先順序的精確度，從而優化了與關鍵客戶的互動。
提議新的應用程式
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
People.ai
people.ai
People.ai 是引導企業銷售團隊走上行之有效的管道和創造收入之路的領導者。 People.ai 企業收入智慧平台可確保組織透過讓合適的人員參與合適的帳戶來加快複雜的銷售週期。透過我們的專利人工智慧技術，People.ai 讓銷售團隊能夠清楚地了解每個客戶中的哪些人參與，以及到底要做什麼才能實現最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企業知道人們從人們那裡購買商品，這就是人們從 People.ai 購買商品的原因。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個人工智慧驅動的銷售和行銷平台，可協助全球企業透過帳戶為基礎的行銷解決方案更快地擴展規模。在單一平台中：識別和發現您的目標客戶，協調與目標群體的一對一對話，透過多個管道與他們互動，運行由人工智慧支援的 ABM 廣告，衡量並優化所有行銷活動中的 ABM 成功。以人工智慧為核心的 SalesboxAI Avatar 透過全通路雙向對話自動聯繫、參與、資格審查和跟進目標客戶，幫助公司更快、更有效率地找到和保護客戶。要了解更多信息，請訪問：https://salesbox.ai
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。參與：建立帳戶受眾並透過廣告、Linkedin、重新導向直郵和電子郵件進行播放。將行銷與組織的其他部門保持一致，並以最個人化的方式接觸客戶。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售情報工具，可讓您根據高級搜尋功能（例如所使用的技術和常見做法）以及許多其他過濾器（例如位置、公司規模、行業等）建立潛在客戶清單。可以存取這些公司關鍵決策者的聯絡資訊（工作電子郵件和手機），全部規模化且無縫。
LeadAngel
leadangel.com
早起的鳥兒有機會獲得銷售。立即過濾、配對潛在客戶並將其路由至合適的銷售人員。達成更多交易。 LeadAngel 是一個 B2B 潛在客戶管理平台，包括潛在客戶配對和路由。快速、可靠且可自訂的操作可與 Salesforce CRM 等搭配使用。可用於路由和匹配潛在客戶的 API。 LeadAngel 協助企業、組織和企業改善銷售流程，更快完成更多交易。該軟體提供潛在客戶路由、潛在客戶匹配、模糊匹配、潛在客戶重複資料刪除、基於帳戶的行銷策略和詳細報告。匹配是非常可自訂的並且非常快。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Apptopia
apptopia.com
行動世界的可操作數據－我們提供世界上每個行動應用程式和發布商的效能數據。這些數據點可透過 API 和/或我們直覺的網路工具取得。我們不僅為您提供數據，我們還為您提供答案。行動發行商和開發商、服務提供者和投資者每天都使用我們經濟實惠的競爭情報工具來了解和監控競爭對手、為業務策略提供資訊並識別新興消費者的興趣和趨勢。 Apptopia 的獨特之處在於它還能夠提供 SDK 識別和分析、類別層級分析以及可自訂的產業報告。我們也提供一整套使用者取得工具。成效資料（適用於 50 多個國家/地區）包括下載量、DAU、MAU、會話數、排名、使用者保留率、跨應用程式使用情況、SDK 分析、IAP 收入、廣告收入、廣告印像等。
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
Data.ai
data.ai
data.ai 是業界最值得信賴的行動洞察和分析平台。全面了解您取得、保留和吸引客戶所需的行動環境，確定路線圖的優先順序，進入新市場並優化投資報酬率。透過data.ai Intelligence，您可以： • 加快應用程式下載和收入策略• 提高應用程式評級並吸引用戶回頭客• 了解應用程式使用情況在60 多個國家/地區有何不同• 優化您的發布策略和獲取活動• 對您的行動效能進行基準測試對抗競爭對手 data.ai 的使命是幫助客戶打造致勝的行動體驗並實現卓越。該公司成立於2010年，推出了第一個行動市場洞察解決方案。 2020 年，data.ai 推出了廣告分析解決方案 Ascend，成為該領域第一家提供市場洞察和公司自身資料並列視圖以支援關鍵任務業務決策的公司。這些解決方案共同構成了業界最完整的行動效能平台。所有地區和行業的 1,100 多個客戶和 100 萬個連線都依賴 data.ai 來推動他們的行動業務。該公司總部位於舊金山，在全球設有 12 個辦公室。
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市場研究公司，發明了消費者生命週期情報 (CLI)，這是一種新型市場情報，可協助組織保持關鍵策略和趨勢的前沿。我們的 CLI 平台向品牌展示消費者如何在全球數位經濟中與公司互動，涵蓋應用程式使用、購買、廣告印像等，涵蓋行動應用程式、社群媒體、串流媒體、網站、數位支付等。 Sensor Tower 提供的負責任的見解以「由外而內」的視角補充企業數據，這些觀點來自真實的人，回答了企業數據無法回答的有價值的問題。這些見解有助於制定世界頂尖公司的策略。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
6.75億+會員|管理您的專業身份。建立並與您的專業網絡互動。訪問知識，見解和機會。
Mutiny
mutinyhq.com
大多數行銷團隊無法在突破目標客戶方面發揮有意義的作用，因為有效的 1:1 行銷策略無法擴展，而擴展也不起作用。 Mutiny 透過人工智慧驅動的個人化體驗、1:1 微型網站和帳戶智能，幫助 B2B 公司從目標帳戶中獲得管道和收入。
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信賴的軟體市場。每年有超過 9000 萬人（包括所有財富 500 強公司的員工）使用 G2 根據真實的同行評審做出更明智的軟體決策。數千家各種規模的軟體和服務公司與 G2 合作，建立聲譽、管理軟體支出並發展業務。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您的廣告支出能夠針對最具競爭力並獲得良好利潤率的產品。這種對每次點擊費用廣告系列的智慧細分將防止您在價格過高的產品上浪費廣告支出，並大幅提高您的廣告支出回報率。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 廣告商資料庫和數位行銷情報平台為競爭對手的數位廣告策略帶來透明度。
Influ2
influ2.com
讓廣告成為銷售對話的重要組成部分。 Influ2 是一個基於人員的廣告平台，可讓您覆蓋目標帳戶中的特定人員並查看誰與您的廣告互動。將相關內容推送給關鍵決策者，追蹤聯絡人層級的意圖，並為銷售人員提供贏得有價值客戶所需的背景資訊。透過 Influ2 的基於人員的廣告，您可以透過在整個旅程中吸引決策者，將管道增加 2.26 倍。
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar 屢獲殊榮的廣告智慧解決方案可提供及時的跨媒體見解，這些見解針對參與媒體銷售、規劃或購買流程的人員。媒體銷售團隊依靠 MediaRadar 來開拓新業務、創建引人注目的推廣並與合適的買家建立聯繫。代理商和行銷人員使用 MediaRadar 創建最佳媒體組合、監控競爭對手並發現新的廣告機會。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡達州傑克遜維爾和喬治亞州亞特蘭大設有辦事處。 Visual Visitor 擁有超過 2,220 位客戶和白標經銷商，正迅速成為成長型公司的首選平台。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 - SEO 審核 - 排名追蹤 - 競爭對手分析 - 品牌監控 - 連結建立 - 大量資料分析 - API 為什麼你會喜歡行銷礦工？令人難以置信的物有所值：您不必選擇昂貴的工具來獲得良好的排名。 Marketing Miner 以實惠的價格提供高品質的數據。與其他工具無縫整合：如果您喜歡在自己的工具中處理大量數據，您一定會喜歡 Marketing Miner 的多功能且強大的 REST API，無需登入即可存取您的資料！大量數據分析：行銷礦工工具可以節省大量時間和精力。您可以快速分析多達 100,000 個關鍵字、網域或 URL 的資料。
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 會立即將相關公司、其技術和員工的 100 多個數據點附加到您擁有的每筆記錄中，以便您可以更快地將潛在客戶轉換為客戶。具體方法如下： • 與Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等無縫集成，以自動化和優化您的工作流程。 • 不要錯過有價值的線索－您需要根據即時背景來評分、安排路線並加快買家的旅程。 • 縮短表單：隱藏或自動填入已知欄位以提高轉換率。 • 從可靠、準確的來源獲取數據：根據新的業務數據採取行動——透過機器學習演算法和訓練有素的品質保證進行優化——不僅適用於財富500 強企業，還適用於每家擁有網站的公司。
Groopit
groopit.co
透過眾包解決方案智取競爭對手。簡化員工分享和使用競爭情報以建立競爭優勢的方式。共享從未如此簡單。員工可以從 Teams、Slack、Salesforce、Web 瀏覽器、行動應用程式或任何工作地點共享情報。只要點擊三下，不到一分鐘，他們就能分享高品質、定量的競爭情報，輕鬆維持領先競爭對手的地位。使用英特爾的速度快如閃電。 Groopit 在資料來源和檢視中聚合並提供可操作的見解。每個參與人員都可以獲得最新的即時見解來為自己的選擇提供信息，從而使每個員工都能增強競爭優勢。使用 Groopit 的資料存取 API 可以輕鬆將英特爾整合到現有企業系統中。將英特爾無縫添加到 Tableau、PowerBI、Salesforce 或現有 CI 儀表板。 Groopit 確保您可以在所做的所有系統決策中利用英特爾。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是 Prospect Smarter 推出的數位行銷解決方案，專門從事線下到線上行銷；提供獨家、高價值、個人的線索。
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio SmartCast 應用程式。 42matters 提供多種應用市場研究工具。我們的API、文件轉儲（資料集）和基於Web 的研究平台套件（包括42matters Explorer、42matters SDK Explorer 和42matters App Watchlist）使企業能夠識別市場趨勢、建立行業資訊化的產品和服務、更有效率地實施商業實務等等。我們為眾多產業的公司提供關鍵任務情報。例如，我們幫助… – 廣告科技企業提高廣告定位、最大化廣告印象並打擊廣告詐欺。 – 銷售和行銷團隊拓展通路、豐富 CRM 系統中儲存的資料並培養現有客戶。 – 應用程式、遊戲和 SDK 開發人員與競爭對手進行基準比較，並建立基於市場的路線圖。 – 網路安全專業人員改進 MAM 和 MDM 實踐，優化惡意軟體偵測，並識別惡意權限和整合技術。 42matters 成立於 2011 年，是一家私人公司，總部位於瑞士蘇黎世。我們得到了 Gamma Capital Partners 和 Project A Ventures 的支持。
Thinknum
thinknum.com
隨著經濟活動在線化，新的數據軌跡被留下來。 Thinknum 的專有機器學習演算法即時索引公共網絡，以建立超過兩打結構化資料集。我們追蹤全球超過 50 萬家上市和私人公司的職位清單、員工人數、社群媒體吸引力、員工情緒、產品定價、商店位置等。客戶透過 API 或使用者友好的 UI 存取我們的資料。沒有其他網路數據供應商可以與我們的歷史和即時數據的廣度、深度和品質相媲美。
Panoramata
panoramata.co
Panoramata 是一款電子商務基準測試工具，可讓您監控任何品牌的數位行銷策略，而無需訂閱無休止的電子郵件。從我們收集的數千份新聞通訊、流程、廣告、登陸頁面、簡訊和技術堆疊中收集靈感並發現新想法，並在行銷中做出更明智的決策。
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API 和平台是您存取任何澳洲公司的多個資料集的一站式商店，在進行研究和分析時節省您的時間和資源。
Watchful
watchful.ai
Watchful 是第一個也是唯一一個專注於揭示競爭對手產品策略的產品策略情報解決方案。我們的解決方案有助於自動化和擴大競爭性研究，產生有影響力的見解，使產品團隊能夠加快交付、降低成本並促進成長。財星 500 強公司相信 Watchful 能夠推動更好的決策並保持其市場領先地位。欲了解更多信息，請訪問https://www.watchful.ai/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta是全球領先的廣告創意洞察和分析平台，致力於為廣告主和發布商提供頂級廣告創意和行銷策略。 SocialPeta作為重要的廣告和行銷情報平台，專注於廣告情報、成本情報、廣告創意、受眾洞察、廣告策略等。 SocialPeta 的龐大資料庫取自 46 個國家的 73 個頂級出版網絡。該資料庫包含超過 9.8 億個廣告創意。廣告、市場、成本、應用程式、受眾、電子商務和品牌的情報。幫助您在所有行銷決策中發展您的業務。目前，我們擁有200多家企業客戶，包括Google、Supercell、iGG、Fun Plus、Bigo Live、37games等。
BrandOps
brandops.io
行銷團隊使用 BrandOps 按需獲取行銷最棘手問題的答案。 BrandOps 是一個行銷績效平台，可顯示您的行銷在所有數位管道中相對於競爭對手、目標、業務成果、英雄品牌和產業基準的有效性。 BrandOps 透過來自評論網站、社群媒體平台、6,000 多個新聞來源、播客、搜尋等管道的數千個訊號提供成長見解。 BrandOps 減輕了營運團隊的數據負擔。數據被自動收集、維護和理解。快速發展的公司使用品牌營運來發展業務並建立健康的行銷機器。 https://www.brandops.io/
Klue
klue.com
Klue 是一個競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員在企業的各個部門收集、組織和傳播競爭情報。 該平台使用人工智慧驅動的分析來匯總和解釋數據，提供對市場趨勢的深入洞察。其主要功能包括能夠集中競爭情報、有效分析數據、創建競爭內容並將其分發到整個組織。 此外，它允許用戶衡量他們在競爭激烈的商業環境中的影響。它還提供了額外的人工智慧功能，旨在節省時間並增強洞察力。 該平台旨在透過提供一系列資源（包括旨在為用戶提供競爭優勢的指南、報告、範本和網路研討會）來協助整個組織的進入市場策略。 除了集中情報和增強洞察力之外，Klue 還專注於資料安全和工具整合。 Klue 使用者體驗的關鍵面向包括將現有工具連接到平台的能力、確保資料保護以及透過人工智慧輔助分析節省時間。 該平台還為用戶提供了將客戶的聲音納入競爭情報的機會，從而更全面地了解市場環境。
&Open
andopen.co
&Open 是一個全球禮品平台，精心採購禮品、自動發送禮品並處理從頭到尾的所有物流。我們透過更好、更快、更輕鬆的企業禮品幫助品牌建立忠誠度並提高保留率。立即預約演示或與我們的禮品專家交談，找到適合您的解決方案。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智慧提供市場數據和預測，從而幫助研究、業務開發或行銷團隊更了解和分析某個產業。該公司的平台使用機器學習和自然語言處理 (NLP) 為客戶提供人工智慧驅動的市場情報平台，加快他們獲取全球產業洞察的速度。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競爭對手分析和連結建設建議完成了這個模組。排名追蹤：每日更新您的關鍵字的桌面和行動 Google 排名數據。使用關鍵字標記等高級功能，例如分析類別或本地化結果。透過監控競爭對手的表現來關注他們。 Seobility SEO 軟體的設計明確地關注品質和可用性。 Seobility 適合 SEO 專業人士以及 SEO 初學者。
RELAYTO
relayto.com
經驗就是資訊。 RELAYTO 採用先進的演算法，自動將靜態內容改造為互動式微型網站，從而提高觀眾的參與度 24/7 - 無需編碼。 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）匯入其直覺的建構器中，即可分配互動式元素並發佈給您的團隊，以便在桌面和行動螢幕上即時查看。 RELAYTO 的秘密武器： 1. 內容豐富－將「數位紙張」轉變為具有互動性、非線性導航和媒體的豐富數位體驗。 2. 多合一雲端中心 - 將檔案轉換為針對全通路共享、存取和控製而最佳化的超級智慧 URL。 3. 進階分析 - 圍繞內容參與度進行 360 度分析，以實現更好的最佳化。考慮優化網頁內容。 透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容。指標提供有關 360 度數位肢體語言、活動和意圖的見解，總結觀眾花費時間的時間和地點，以便您可以確定外展工作的優先順序……並不斷改進您的內容。 在此背景下，RELAYTO 還正在創建一種用於一對一互動講故事的新數位媒體，重點是消除作者和讀者之間的摩擦。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端內容管理和銷售支援軟體，可讓銷售和行銷團隊儲存、組織、分發和追蹤其內容，同時也讓您能夠創建和提供令人驚嘆的內容體驗（自訂微型網站、登陸頁、資源中心、互動體驗）。透過Paperflite，在整個旅程中追蹤您的內容，更深入地了解何時最有效，並了解您的潛在客戶如何在多個管道上與您的內容互動，以便您可以立即與熱門潛在客戶互動並培養冷門潛在客戶。透過 Paperflite 的即時參與分析，了解當您的內容被存取、查看或分享時最終用戶如何與內容交互，以便您始終準確地知道下一步該做什麼。
Proof
useproof.com
事實證明，在行銷管道中加入 Proof 可以建立訪客的信任、創造緊迫感，並將每頁轉換率提高 10-15%。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款軟體和雲端服務，用於建立和儲存具有翻頁效果的專業線上出版物。將您的 PDF 轉換為互動式活頁簿，並為您的客戶製作引人入勝的行銷資料。以互動方式展示您的文件：新增連結和影片以提高客戶參與度，並透過連結無縫分享活頁簿。 它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的行動 UA 最佳化平台！作為 Apple Search Ads 的官方合作夥伴，它透過數據驅動的智慧工具推動行動應用的成長。 MobileAction 全面了解對於客戶獲取、保留和參與至關重要的動態移動環境。它可以幫助應用程式成長行銷人員和所有者調動他們的策略，調整他們的路線圖，滲透未開發的市場，並提高他們的投資報酬率。我們的解決方案使應用程式所有者、用戶獲取經理和應用程式開發專業人士能夠解決行動產業的複雜問題，使他們能夠在不斷發展的市場中塑造成功的故事。簡而言之，MobileAction 幫助行動行銷人員： 促進應用程式下載 解鎖競爭對手的數據 發現最新趨勢 主導市場 做出更明智的決策 該公司成立於 2013 年，總部位於美國舊金山。 MobileAction 是業界領先的行動廣告情報提供商，擁有超過 70 多個創意人員、10 萬多個發布商、40 萬多個廣告商的龐大庫，並整合了來自 55 個以上 DSP 的數據。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用於財務基準測試、競爭分析和績效監控的一體化平台。用戰略洞察取代猜測，立即釋放數據驅動決策的力量。我們透過從準確和最新的來源收集策略數據、清理這些數據並透過補充來源豐富它們，為您提供超越數字的故事，幫助您取得成功。在您客製化的儀表板中尋找有關行業同行、供應商和客戶的所有重要競爭洞察和即用型 KPI 基準。我們的專業專家團隊隨時準備協助您充分利用這些見解，以便您隨時能夠在需要時獲得所需的備份。
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst 提供每家英國私人公司的數據，從籌款和專利到招聘狀況和貿易數據。我們使用八個追蹤訊號來詳細追蹤高成長公司。此外，我們也監控更廣泛的投資者和加速器新創生態系統。我們有四個專門針對不同行業構建的數據平台：BeauhurstAdvise、BeauhurstInvest、BeauhurstImpact 和 BeauhurstSales。我們的平台旨在幫助客戶發現、追蹤和了解業務。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte的競爭情報自動化平台是該行業唯一的完全AI驅動的解決方案，旨在應對營銷專業人士面臨的挑戰，以跟踪其競爭景觀。 Kompyte自動化了在最廣泛的數字渠道中跟踪的過程，深入研究競爭情報收集和洞察力交付，以幫助客戶超越擁擠的行業的噪音並獲得市場領導。 Kompyte為客戶提供了跟踪，編譯，分析和交付關鍵的實時戰略見解的工具，從而為合適的團隊提供了更好的消息傳遞，定位，產品開發和收入捕獲。
VisualPing
visualping.io
視覺化是監控網站變化的最佳工具。只需輸入您想要監控的 URL 並選擇一個區域 - 我們會在偵測到變更時通知您。 視覺化有數百個潛在用例。您的企業可以使用 Visualping 來取得競爭情報、監管情報、合規性管理、網站 QA 和回歸偵測等等。 您甚至可以在個人生活中使用 Visualping 來關注工作機會、缺貨產品、價格、約會、新聞和社交媒體資料。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用於 Apple Search Ads 優化、應用程式發布、A/B 測試、ASO 和完全託管的應用程式成長的產品和服務生態系統。