最受歡迎 最近新增 以帳戶為基礎的行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷蘭

以客戶為基礎的行銷 (ABM) 軟體將重點從廣泛的品牌推廣和潛在客戶開發策略轉移到在部署個人化行銷活動之前確定高價值目標客戶，徹底改變了行銷和銷售營運。借助 ABM 軟體，企業可以簡化潛在客戶識別和資源分配的艱鉅任務，以培養最有前途的客戶。透過利用 ABM 軟體，使用者不僅可以產生經過仔細審查的銷售線索，還可以客製化獨特的購買旅程、擴大客戶終身價值，並在現有管道中培育更多機會。 潛在客戶資料與尖端客戶體驗技術的整合使組織能夠執行基於帳戶的一致行銷策略。行銷和銷售團隊之間的同步確保了與公司整體目標的一致性。 ABM 軟體可實現多種功能，例如取得新帳戶、培養現有帳戶以及擴展企業級關係。 此外，某些 ABM 解決方案還提供與第三方銷售和行銷應用程式的無縫集成，包括行銷自動化平台和客戶關係管理 (CRM) 系統。這種互通性提高了通訊目標和優先順序的精確度，從而優化了與關鍵客戶的互動。