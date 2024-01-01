以帳戶為基礎的行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿富汗

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以客戶為基礎的行銷 (ABM) 軟體將重點從廣泛的品牌推廣和潛在客戶開發策略轉移到在部署個人化行銷活動之前確定高價值目標客戶，徹底改變了行銷和銷售營運。借助 ABM 軟體，企業可以簡化潛在客戶識別和資源分配的艱鉅任務，以培養最有前途的客戶。透過利用 ABM 軟體，使用者不僅可以產生經過仔細審查的銷售線索，還可以客製化獨特的購買旅程、擴大客戶終身價值，並在現有管道中培育更多機會。 潛在客戶資料與尖端客戶體驗技術的整合使組織能夠執行基於帳戶的一致行銷策略。行銷和銷售團隊之間的同步確保了與公司整體目標的一致性。 ABM 軟體可實現多種功能，例如取得新帳戶、培養現有帳戶以及擴展企業級關係。 此外，某些 ABM 解決方案還提供與第三方銷售和行銷應用程式的無縫集成，包括行銷自動化平台和客戶關係管理 (CRM) 系統。這種互通性提高了通訊目標和優先順序的精確度，從而優化了與關鍵客戶的互動。
提議新的應用程式
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）為應用程式分析資料提供易於使用的平台和工具。與我們一起更有效地運行您的應用程式業務的每個階段。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超過 6.75 億會員 |管理您的職業身分。建立並參與您的專業人脈。獲取知識、見解和機會。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Serpstat
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聰明且強大的工具，用於 ✓ 反向連結分析 ✓ 排名追蹤 ✓ 關鍵字研究 ✓ 競爭對手分析 ✓ 網站審核。
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是一個一體化 SEO 平台，擁有一套 22 個有效的線上 SEO 工具，用於數位行銷。受到 1400000+ 用戶的信賴。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
Seobility
seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
People.ai
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People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
WASK
wask.co
WASK 是一款數位行銷工具，可讓您透過智慧功能在一個地方管理 Facebook、Instagram 和 Google 廣告。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
Seamless.AI
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排名第一的 B2B 直撥、手機號碼和電子郵件銷售工具。超過 30 萬多名銷售主管使用 Seamless.AI 來產生銷售線索。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 ...
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox 可協助您偵測、參與並將意圖轉化為收入。 使用 Salesbox 基於意圖的對話式 ABM 平台和計劃加速管道和收入成長。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是領先的發送平台，為企業提供在整個買家旅程中與客戶互動的新方式，幫助企業脫穎而出。
VisualPing.io
visualping.io
視覺化是監控網站變化的最佳工具。只需輸入您想要監控的 URL 並選擇一個區域 - 我們會在偵測到變更時通知您。 Visualping 是一個簡單的解決方案，專注於自動執行檢查網站（任何網站）是否有更改的繁瑣任務。我們對我們的技術進行了微調，以服務數十個用例，包括競爭對手監控、視覺回歸和污損監控、合規性監控、監管情報、價格和缺貨監控以及 SEO 監控。來自 165 個國家的超過 200 萬用戶和 85% 的財富 500 強公司使用 Visualping。 Visualping 透過多用戶管理、進階報告、API 存取和專門支援為大大小小的公司提供支援。
AroundDeal
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工作更少，成就更多，銷售額更高。 尋找更多 B2B 聯絡人、豐富和驗證記錄、參與自動工作流程以及完成更多交易，所有這些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推動您的全球業務成長。
FullContact
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FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
Mutiny
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將您的網站變成您的第一收入管道。 95% 的網路訪客不會在您的通用網站上進行轉換。 Mutiny 可以輕鬆地在您的網站上定位和轉換更多 B2B 買家，無需程式碼網路個人化。
Octane11
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Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Groove
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體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
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推動應用程式成長的數據 Sensor Tower 為您提供資料和見解 需要掌握行動應用程式生態系統。
Uberflip
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Uberflip 是一個內容體驗平台和軟體，使行銷人員能夠為買家旅程的每個階段創建帶有內容的數位體驗。
Intandemly
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Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。...
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Immagnify 讓您可以透過電子郵件、電話和社群媒體管道輕鬆接觸數百萬家公司和專業人士，幫助您的公司更快成長。
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demandbase.com
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行動世界的可操作數據－我們提供世界上每個行動應用程式和發布商的效能數據。這些數據點可透過 API 和/或我們直覺的網路工具取得。我們不僅為您提供數據，我們還為您提供答案。行動發行商和開發商、服務提供者和投資者每天都使用我們經濟實惠的競爭情報工具來了解和監控競爭對手、為業務策略提供資訊並識別新興消費者的興趣和趨勢。 Apptopia 的獨特之處在於它還能夠提供 SDK 識別和分析、類別層級分析以及可自訂的產業報告。我們也提供一整套使用者取得工具。成效資料（適用於 50 多個國家/地區）包括下載量、DAU、MAU、會話數、排名、使用者保留率、跨應用程式使用情況、SDK 分析、IAP 收入、廣告收入...
LeadAngel
leadangel.com
早起的鳥兒有機會獲得銷售。立即過濾、配對潛在客戶並將其路由至合適的銷售人員。達成更多交易。 LeadAngel 是一個 B2B 潛在客戶管理平台，包括潛在客戶配對和路由。快速、可靠且可自訂的操作可與 Salesforce CRM 等配合使用。可用於路由和匹配潛在客戶的 API。 LeadAngel 協助企業、組織和企業改善銷售流程，更快完成更多交易。該軟體提供潛在客戶路由、潛在客戶匹配、模糊匹配、潛在客戶重複資料刪除、基於帳戶的行銷策略和詳細報告。匹配是非常可自訂的並且非常快。
CUFinder
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CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是透過創建業界領先的買家體驗平台，幫助 B2B 行銷團隊回應新一代 B2B 買家的需求。在一線行銷人員的領導下，收入團隊利用 Folloze 快速輕鬆地提供引人入勝的數據驅動體驗，為買家提供所需的信息，所有這些都針對他們自己的客戶旅程進行個性化。 Folloze 於2013 年由兩位行銷高管創立，他們親眼目睹了B2B 購買和銷售的變化，Folloze 自豪地為當今一些最大、最成功的B2B 品牌提供服務，包括Cisco、FireEye、Google、Okta 和Workday 等公司。
SalesIntel
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尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
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owler.com
Owler 是一個擁有超過 500 萬用戶的商業智慧平台，可提供有關您的關鍵潛在客戶、帳戶和客戶的資訊。輕鬆存取超過 1500 萬家私人和上市公司的即時數據，讓您可以透過各行業公司的即時更新在競爭中保持領先！ Owler Max 為您提供帳戶級洞察、聯絡資料和銷售觸發因素，您需要這些資訊來加速和簡化銷售流程並贏得更多收入 - 所有這些都在一個平台上完成。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用於財務基準測試、競爭分析和績效監控的一體化平台。用戰略洞察取代猜測，立即釋放數據驅動決策的力量。我們透過從準確和最新的來源收集策略數據、清理這些數據並透過補充來源豐富它們，為您提供超越數字的故事，幫助您取得成功。在量身定制的儀表板中查找有關行業同行、供應商和客戶的所有重要競爭洞察和即用型 KPI 基準。我們的專業專家團隊隨時準備協助您充分利用這些見解，以便您隨時能夠在需要時獲得所需的備份。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
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為關心的公司提供更好的禮物。培養銷售、行銷、人力資源和客戶體驗團隊之間的關係並建立忠誠度。
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我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
PFL
pfl.com
在 PFL，我們專注於創建數據驅動的直郵郵件，為組織提供真實的時刻並促進成長。憑藉世界上一些最大品牌的成功記錄，我們將您期望從數位行銷中獲得的衡量、個人化和可預測性帶入直郵世界。我們的一站式方法簡化了執行流程，管理從策略和生產到交付和衡量的一切。我們使用數位策略與令人難忘的直郵風格相結合，從明信片和信件到帶有徽標項目的 3D 郵件，以提高參與度並推動成果。我們利用您的數據的力量來個性化任何規模（從數百到數百萬）的活動，確保您的客戶收到相關的個人化訊息。此外，我們的平台與您的 CRM/MAP 集成，使您能夠輕鬆衡量直郵績效和投資回報率。讓我們幫助您透過有吸引力、個人化且可衡量的直郵讓您的客戶微笑...
Keyplay
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為雄心勃勃的 GTM 團隊選擇帳戶。如果您正在執行基於帳戶的任何操作，則需要正確的帳戶。 Keyplay 可協助您精確地尋找、挑選和追蹤您的理想帳戶。與複雜且昂貴的 ABM 平台不同，您可以免費開始使用 Keyplay，並在幾分鐘內與 Salesforce 或 HubSpot CRM 整合。 Keyplay 可協助您簡化帳戶選擇的 3 個核心工作：1.) 尋找新帳戶。用精確的數據繪製您的市場地圖。一種發現、保存和細分整個市場的工作流程。 2.) 選擇地區和玩法的帳戶。使用相似項和訊號對您的 ICP 進行建模。自動評分並豐富每個帳戶。 3.) 追蹤帳戶。與 HubSpot 或 Salesforc...
N.Rich
nrich.ai
在保持預算的同時增加您的管道。尋找具有經過驗證的買家意圖的 ICP 帳戶，透過跨通路數位廣告啟動它們，並向銷售人員提供熱門帳戶。