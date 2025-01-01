基於帳戶的執行軟體 - 最受歡迎的應用程式

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基於帳戶的執行軟體使行銷人員能夠製作和傳播對於執行基於帳戶的行銷 (ABM) 策略至關重要的客製化訊息傳遞。 ABM 是 B2B 行銷中的一種集中方法，它將行銷和銷售團隊聯合起來，確定關鍵目標客戶並部署量身定制的行銷策略，將其轉化為客戶。 在傳統行銷中，潛在客戶開發涉及創建內容來吸引廣泛的受眾，然後透過行銷漏斗培育這些潛在客戶，以期最終實現購買。然而，許多潛在客戶在到達購買階段之前就退出了管道。 ABM 透過優先考慮和瞄準高品質潛在客戶來解決這個問題，使銷售和行銷團隊能夠專注於吸引最有可能轉換的潛在客戶。 基於帳戶的執行軟體使行銷人員能夠針對目標帳戶提供個人化的行銷活動，從而促進 ABM 策略。這些活動涵蓋各種管道，例如電子郵件、網站個人化、定向廣告、直郵和活動。 基於帳戶的執行軟體的主要優點： * 高度個人化的行銷活動：行銷人員可以跨多個管道創建量身定制的行銷活動，從而增強相關性和參與度。 * 特定於帳戶的內容交付：內容按帳戶交付，確保訊息與每個目標的獨特需求和痛點產生共鳴。 * 策略內容分發：此軟體有助於規劃行銷內容的時間和位置，優化覆蓋範圍和影響力。 * 銷售和行銷工作的協調：ABM 軟體促進銷售和行銷部門之間的協作，確保策略的凝聚力和協調性。 * 資源最佳化：透過將資源集中在高轉換機率的帳戶上，組織可以節省時間和金錢，從而最大限度地提高投資回報率。 * 關係建立和保留：ABM 策略優先考慮與關鍵客戶建立持久的關係、培養忠誠度並創造擴張機會。 從本質上講，基於帳戶的執行軟體使行銷人員能夠執行有針對性的行銷活動，加深客戶關係，並透過 ABM 策略推動持續的業務成長。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個以 AI 為驅動的銷售和行銷平台，幫助企業透過帳戶為基礎的行銷方案快速擴展業務。
Sendoso
sendoso.com
Sendoso是一個發送管理平台，幫助企業通過個性化禮物增強客戶關係和滿意度，支持市場推廣和銷售活動。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday是一個數字獎勵平台，幫助企業自動化獎勵和激勵計劃，支持多貨幣和多地區，並提供自定義選項和分析工具。
&Open
andopen.co
&Open是一個全球禮品平台，負責禮品的精心選擇、自動發送及物流管理，幫助品牌提升客戶忠誠度和保留率。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Folloze
folloze.com
Folloze是一個B2B行銷平台，幫助使用者創建個性化內容，以增強用戶參與和分析行為數據。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 應用程式可協助用戶找到具潛在購買意圖的目標客戶，透過多渠道數位廣告激活，並將合適客戶交給銷售團隊。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
xiQ
xiqinc.com
xiQ應用程式結合神經科學、心理學與AI，提供個性化銷售與行銷平台，幫助了解消費者心態及影響購買決策的因素。
Printfection
printfection.com
Printfection是一個贈品管理平台，簡化贈品及品牌商品的購買、管理和發送，並提供庫存管理和多種整合功能。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Opensense
opensense.com
Opensense應用程式可集中管理所有裝置上的電子郵件簽名，支援Office 365、G-Suite、Salesforce等平台。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Kotis Design
kotisdesign.com
Kotis Design是一個供應商和技術合作夥伴，提供可擴展的電子商務平台，幫助品牌全球創建、銷售及發送商品。
Postal
postal.com
Postal是一個離線互動平台，成立於2020年，幫助B2B客戶與潛在客戶、夥伴及員工建立重要的聯繫。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潛在客戶生成工具，幫助企業識別網站訪問者，增強銷售策略並精準定位潛在買家。
Influ2
influ2.com
Influ2是一個基於人的廣告平台，針對特定決策者發送廣告，追踪互動，幫助B2B銷售團隊提高參與度和轉換率。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款內容管理和銷售增強軟體，幫助團隊存儲、組織、發佈及追蹤內容，並提供用戶互動分析。
PFL
pfl.com
PFL 應用程式專注於數據驅動的直郵服務，提供策略、製作到交付的全方位解決方案，並確保個性化和可測量的行銷效果。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 提供帳戶為基礎的行銷和B2B智能，通過大數據分析幫助行銷人員精確觸達理想客戶。
Propensity
propensity.com
Propensity是一個專為小型B2B成長團隊設計的帳戶基礎行銷平台，方便使用意圖數據創建目標客戶清單並進行多渠道行銷。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow是一個互動內容創建平台，幫助企業輕鬆製作測驗、計算器、調查等，無需技術背景，支持移動和桌面設備。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。
Alyce
alyce.com
Alyce是一個AI禮物平台，幫助企業通過個性化禮物建立客戶關係，提升銷售並增加品牌認知度。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk 是一個使 B2B 公司通過數據驅動的直接郵件和禮品發送，便捷地建立顧客、潛在客戶和員工之間深厚聯繫的應用程序。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是一款數位行銷解決方案，專注於從線下轉向線上市場，提供獨特且高價值的個人潛在客戶。
6sense
6sense.com
6sense是一個基於帳戶的營銷平台，利用AI和數據分析幫助企業識別、參與目標客戶，提高營收與營銷效率。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory是一個內容智能平台，幫助B2B企業提供個性化內容體驗，優化客戶互動並加速銷售流程。
Recotap
recotap.com
Recotap是一個基於AI的ABM平台，幫助B2B市場營銷人員針對目標賬戶運行個性化的推廣活動，適合成長型初創企業和企業使用。
Madison Logic
madisonlogic.com
麥迪遜邏輯幫助企業識別及互動潛在客戶，優化營銷策略，增強客戶關係並提高銷售效率。
Advertaze
advertaze.com
Advertaze應用程式允許用戶為每個目標客戶創建個性化廣告，並透過微觀受眾定位展示給買方團隊。
Proof
useproof.com
Proof 應用程式可增強訪客信任感、創造緊迫感，並提升每頁轉換率 10-15%。