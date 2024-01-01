基於帳戶的執行軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 百慕達 最受歡迎 最近新增

基於帳戶的執行軟體使行銷人員能夠製作和傳播對於執行基於帳戶的行銷 (ABM) 策略至關重要的客製化訊息傳遞。 ABM 是 B2B 行銷中的一種集中方法，它聯合行銷和銷售團隊來確定關鍵目標客戶並部署量身定制的行銷策略，將其轉化為客戶。 在傳統行銷中，潛在客戶開發涉及創建內容來吸引廣泛的受眾，然後透過行銷管道培育這些潛在客戶，以期最終實現購買。然而，許多潛在客戶在到達購買階段之前就退出了管道。 ABM 透過優先考慮和瞄準高品質潛在客戶來解決這個問題，使銷售和行銷團隊能夠專注於吸引最有可能轉換的潛在客戶。 基於帳戶的執行軟體使行銷人員能夠針對目標帳戶提供個人化的行銷活動，從而促進 ABM 策略。這些活動涵蓋各種管道，例如電子郵件、網站個人化、定向廣告、直郵和活動。 基於帳戶的執行軟體的主要優點： * 高度個人化的行銷活動：行銷人員可以跨多個管道創建量身定制的行銷活動，從而增強相關性和參與度。 * 特定於帳戶的內容交付：內容按帳戶交付，確保訊息與每個目標的獨特需求和痛點產生共鳴。 * 策略內容分發：此軟體有助於規劃行銷內容的時間和位置，優化覆蓋範圍和影響力。 * 銷售和行銷工作的協調：ABM 軟體促進銷售和行銷部門之間的協作，確保策略的凝聚力和協調性。 * 資源最佳化：透過將資源集中在高轉換機率的帳戶上，組織可以節省時間和金錢，從而最大限度地提高投資回報率。 * 關係建立和保留：ABM 策略優先考慮與關鍵客戶建立持久的關係、培養忠誠度並創造擴張機會。 從本質上講，基於帳戶的執行軟體使行銷人員能夠執行有針對性的行銷活動，加深客戶關係，並透過 ABM 策略推動持續的業務成長。