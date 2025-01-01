Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
基於帳戶的直效郵件軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

基於帳戶的直效郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式

基於帳戶的直郵軟體使組織能夠向指定帳戶內的重要聯絡人發送個人化的直郵或禮物。該軟體可協助企業提高目標帳戶中的品牌知名度，並提高這些特定帳戶的參與率。行銷人員可以利用基於客戶的直郵軟體來發起與客戶的聯繫，然後銷售團隊直接聯繫這些客戶中的關鍵決策者。這種方法只是基於帳戶的行銷策略中的一種潛在執行方法，還有其他方法，例如基於帳戶的廣告以及基於帳戶的網路和內容體驗。公司可以根據自己的具體目標和偏好靈活地採用這些執行策略的單一或組合。

提議新的應用程式


Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Sendoso是一個發送管理平台，幫助企業通過個性化禮物增強客戶關係和滿意度，支持市場推廣和銷售活動。

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday是一個數字獎勵平台，幫助企業自動化獎勵和激勵計劃，支持多貨幣和多地區，並提供自定義選項和分析工具。

&Open

&Open

andopen.co

&Open是一個全球禮品平台，負責禮品的精心選擇、自動發送及物流管理，幫助品牌提升客戶忠誠度和保留率。

Printfection

Printfection

printfection.com

Printfection是一個贈品管理平台，簡化贈品及品牌商品的購買、管理和發送，並提供庫存管理和多種整合功能。

Kotis Design

Kotis Design

kotisdesign.com

Kotis Design是一個供應商和技術合作夥伴，提供可擴展的電子商務平台，幫助品牌全球創建、銷售及發送商品。

Postal

Postal

postal.com

Postal是一個離線互動平台，成立於2020年，幫助B2B客戶與潛在客戶、夥伴及員工建立重要的聯繫。

PFL

PFL

pfl.com

PFL 應用程式專注於數據驅動的直郵服務，提供策略、製作到交付的全方位解決方案，並確保個性化和可測量的行銷效果。

Alyce

Alyce

alyce.com

Alyce是一個AI禮物平台，幫助企業通過個性化禮物建立客戶關係，提升銷售並增加品牌認知度。

Reachdesk

Reachdesk

reachdesk.com

Reachdesk 是一個使 B2B 公司通過數據驅動的直接郵件和禮品發送，便捷地建立顧客、潛在客戶和員工之間深厚聯繫的應用程序。

Enthusem

Enthusem

enthusem.com

Enthusem 是一款數位行銷解決方案，專注於從線下轉向線上市場，提供獨特且高價值的個人潛在客戶。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.

基於帳戶的直效郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式 - WebCatalog