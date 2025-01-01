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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
基於帳戶的直郵軟體使組織能夠向指定帳戶內的重要聯絡人發送個人化的直郵或禮物。該軟體可協助企業提高目標帳戶中的品牌知名度，並提高這些特定帳戶的參與率。行銷人員可以利用基於客戶的直郵軟體來發起與客戶的聯繫，然後銷售團隊直接聯繫這些客戶中的關鍵決策者。這種方法只是基於帳戶的行銷策略中的一種潛在執行方法，還有其他方法，例如基於帳戶的廣告以及基於帳戶的網路和內容體驗。公司可以根據自己的具體目標和偏好靈活地採用這些執行策略的單一或組合。
提議新的應用程式
Sendoso
sendoso.com
Sendoso是一個發送管理平台，幫助企業通過個性化禮物增強客戶關係和滿意度，支持市場推廣和銷售活動。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday是一個數字獎勵平台，幫助企業自動化獎勵和激勵計劃，支持多貨幣和多地區，並提供自定義選項和分析工具。
&Open
andopen.co
&Open是一個全球禮品平台，負責禮品的精心選擇、自動發送及物流管理，幫助品牌提升客戶忠誠度和保留率。
Printfection
printfection.com
Printfection是一個贈品管理平台，簡化贈品及品牌商品的購買、管理和發送，並提供庫存管理和多種整合功能。
Kotis Design
kotisdesign.com
Kotis Design是一個供應商和技術合作夥伴，提供可擴展的電子商務平台，幫助品牌全球創建、銷售及發送商品。
Postal
postal.com
Postal是一個離線互動平台，成立於2020年，幫助B2B客戶與潛在客戶、夥伴及員工建立重要的聯繫。
PFL
pfl.com
PFL 應用程式專注於數據驅動的直郵服務，提供策略、製作到交付的全方位解決方案，並確保個性化和可測量的行銷效果。
Alyce
alyce.com
Alyce是一個AI禮物平台，幫助企業通過個性化禮物建立客戶關係，提升銷售並增加品牌認知度。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk 是一個使 B2B 公司通過數據驅動的直接郵件和禮品發送，便捷地建立顧客、潛在客戶和員工之間深厚聯繫的應用程序。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是一款數位行銷解決方案，專注於從線下轉向線上市場，提供獨特且高價值的個人潛在客戶。
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