基於帳戶的直效郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

Printfection

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Printfection 是一個贈品管理平台，可簡化贈品和品牌商品的購買、管理和分銷。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客戶使用我們輕鬆地將贈品發送給客戶、潛在客戶、員工和活動。這支援您的 ABM 工作，我們可以節省您管理贈品的時間，幫助您從贈品行銷工作中實現和衡量更高的投資報酬率。我們與其他贓物公司的區別實際上有數百家贓物公司和贓物網站。大多數提供簡單的印刷和促銷產品分發服務，即您可以將您的徽標印在一些杯子和幾件 T 恤上，然後將其發送到您的辦公室。大多數這些贓物公司不提供任何技術。無法策略性地向客戶或潛在客戶贈送贈品，無法與 Salesforce（或任何其他 CRM）集成，也無法連接到 Marketo、HubSpot、Zapier 等行銷自動化工具。和履行平台，您不僅可以為數千種真正有創意的商品打上品牌烙印，還可以透過現有的技術堆疊策略性地將這些商品運送到世界任何地方。每位客戶還擁有專門的客戶經理和贈品成功團隊，我們定期分享最適合活動、贈品、客戶獎勵等的贈品，並讓您隨時了解最新和最好的商品。我們提供的贈品服務很少有公司以前就經歷過。 SWAG 創建 瀏覽我們豐富的目錄，其中包含數百種精彩的促銷產品，或提交商品研究請求。我們根據客戶需求隨時向目錄中新增商品。我們的物品設定流程讓您可以輕鬆地將徽標和公司藝術品印在任何物品上：T 卹、連帽衫、連身衣、馬克杯、水瓶、揚聲器、科技產品、拼圖、Jenga 套裝等等。我們可以打造真正有趣、有創意的小玩意兒，例如皮納塔、按摩床 - 繼續跳出框框思考！贓物存放與倉儲 我們當然可以將贓物直接發送到您的辦公室或任何地點，但 Printfection 背後的真正優勢在於我們將為您存放所有贓物！不再有凌亂的辦公室壁櫥或地牢。一旦您訂購了贈品，這些物品就會被運送到我們的履行中心。然後您可以登入平台並即時查看所有庫存。當您想向員工、潛在客戶、客戶、合作夥伴或活動發送贈品時，只需點擊幾下，我們就會為您運送並履行所有訂單。就是這麼簡單。 T 卹直運和印刷服務 雖然我們品牌有數百種商品，但我們確實有一些客戶經常從企業 T 卹開始。我們可以在多種不同類型的 T 恤上印製您的標誌和藝術品，包括各種尺寸和布料。我們也可以代發貨任何類型的訂製服裝，包括連帽衫、褲子、連身衣等。贈品履行 將您的公司商品送給您的潛在客戶、客戶和員工從未如此簡單。您可以將自己的贈品運送到我們的倉庫以用於活動，並且您透過使用訂購的任何新贈品都將為您存放。只需點擊幾下，您就可以將任何物品發送到世界任何地方；無論是您試圖關閉的重要帳戶，還是剛剛續訂或幫助您進行案例研究的忠實客戶。客製化包裝和套件 我們可以輕鬆創建出色的客製化套件，用於新客戶入職、用於您的 ABM 工作或取悅新員工。客製化套件可讓您用客製化藝術品為包裝盒打上品牌，添加客製化插件和填充物，並整齊地排列您選擇的任何物品。完美提供終極拆箱體驗！活動代發貨（代發貨促銷產品） 我們讓活動代出貨贈品/促銷產品變得異常簡單。您可以發送任何您想要的物品。我們的活動包裝功能意味著您的所有服裝物品都將整齊地捲起來並按尺寸和性別貼上標籤，因此您所要做的就是從展位的盒子中取出襯衫，就可以準備好展示了。當您的活動結束後，您只需將任何未使用的贈品寄回我們的履行中心即可，從而大大減少浪費的支出。如果您選擇有保證的交貨，您的物品將在特定日期到達。您再也不用費力地在活動中獲得獎品了！ SALESFORCE 整合和行銷工具整合 讓您的銷售代表直接透過 Salesforce 要求贈品。或透過 Marketo、HubSpot、Intercom 或利用我們的 Zapier 整合的任何數量的工具自動贈送贈品。您還可以利用我們的 Shopify 整合建立公司贈品商店。 Printfection 是將贓物運送到世界任何地方的任何人的最簡單方法。