基於帳戶的直效郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 不丹

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
基於帳戶的直郵軟體使組織能夠向指定帳戶內的重要聯絡人發送個人化的直郵或禮物。該軟體可協助企業提高目標帳戶中的品牌知名度，並提高這些特定帳戶的參與率。行銷人員可以利用基於客戶的直郵軟體來發起與客戶的聯繫，然後銷售團隊直接聯繫這些客戶中的關鍵決策者。這種方法只是基於帳戶的行銷策略中的一種潛在執行方法，還有其他方法，例如基於帳戶的廣告以及基於帳戶的網路和內容體驗。公司可以根據自己的具體目標和偏好靈活地採用這些執行策略的單一或組合。
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Sendoso
sendoso.com
透過 Sendoso 直接行銷自動化平台，打造高度差異化且量身訂製的行銷活動，在整個客戶生命週期旅程中與買家進行深入聯繫，並提高銷售和行銷資金投資的投資報酬率。
&Open
andopen.co
&Open 是一個全球禮品平台，精心採購禮品、自動發送禮品並處理從頭到尾的所有物流。我們透過更好、更快、更輕鬆的企業禮品幫助品牌建立忠誠度並提高保留率。立即預約演示或與我們的禮品專家交談，找到適合您的解決方案。
PFL
pfl.com
在 PFL，我們專注於創建數據驅動的直郵郵件，為組織提供真實的時刻並促進成長。憑藉世界上一些最大品牌的成功記錄，我們將您期望從數位行銷中獲得的衡量、個人化和可預測性帶入直郵世界。我們的一站式方法簡化了執行流程，管理從策略和生產到交付和衡量的一切。我們使用數位策略與令人難忘的直郵風格相結合，從明信片和信件到帶有徽標項目的 3D 郵件，以提高參與度並推動成果。我們利用您的數據的力量來個性化任何規模（從數百到數百萬）的活動，確保您的客戶收到相關的個人化訊息。此外，我們的平台與您的 CRM/MAP 集成，使您能夠輕鬆衡量直郵績效和投資回報率。讓我們幫助您透過有吸引力、個人化且可衡量的直效郵件讓您的客戶...
Kotis Design
kotisdesign.com
我們是業界領先的贈品提供者和技術合作夥伴，提供可擴展的電子商務平台，幫助品牌在世界各地創建、銷售和運送贈品。從人力資源團隊到銷售和行銷序列，我們幫助您在工作流程中整合和分發贈品。我們製作人們真正想要佩戴和使用的贓物。利用我們屢獲殊榮的產品設計和強大的倉儲和履行解決方案。我們位於美國的兩個工廠與海外工廠網路結合，可以將商品發送到世界各地。適時的品牌商品可以使您的機會價值增加一倍或三倍。我們的 Salesforce 和 Shopify 整合可讓您利用我們的倉庫和履行團隊在有意義的時候發送商品。不需要贓物壁櫥！讓我們一起打造偉大的商品。
Postal
postal.com
Postal 於 2020 年在加州聖路易斯奧比斯波成立，是領先的線下參與平台，為 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客戶提供服務。郵政使客戶能夠與潛在客戶、合作夥伴、客戶和員工建立有意義且有影響力的人際關係。請造訪 postal.com 以了解更多資訊。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多貨幣和多區域功能，有助於在全球範圍內實現獎勵、激勵和支付計劃的自動化。我們透過使用大規模工作流程的獎勵積分系統，讓行銷和銷售團隊可以輕鬆地在整個客戶生命週期中發送獎勵、激勵措施和電子禮物。我們與 CRM、調查工具和電子郵件工具集成，並提供 API 解決方案以直接與您的產品整合。數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。超過 2000 名客戶已在全球範圍內發出超過 8000 萬份獎勵，使 Plum 成為品牌支付的支柱。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk 讓 B2B 公司能夠透過數據驅動的直郵和禮品大規模傳遞重要時刻。透過 Reachdesk，公司可以遞送禮物和直郵郵件，只需點擊一下按鈕即可與客戶、潛在客戶和員工建立更深的聯繫。我們與您的技術堆疊的整合可提供清晰且可量化的投資報酬率；直接管道不再是猜謎遊戲。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一個贈品管理平台，可簡化贈品和品牌商品的購買、管理和分銷。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客戶使用我們輕鬆地將贈品發送給客戶、潛在客戶、員工和活動。這支援您的 ABM 工作，我們可以節省您管理贈品的時間，幫助您從贈品行銷工作中實現和衡量更高的投資報酬率。我們與其他贓物公司的區別實際上有數百家贓物公司和贓物網站。大多數提供簡單的印刷和促銷產品分發服務，即您可以將您的徽標印在一些杯子和幾件 T 恤上，然後將其發送到您的辦公室。大多數這些贓物公司不提供任何技術。無法策略性地向客戶或潛在客戶贈送贈品，無法與 Salesforce（或任何...
Alyce
alyce.com
Alyce 是一個基於人工智慧的禮品平台，可協助企業透過個人化禮品建立關係、加速銷售並提高品牌知名度。行銷、銷售和客戶團隊使用 Alyce 打開新業務之門，並在整個生命週期中培養和獎勵忠誠的客戶。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是 Prospect Smarter 推出的數位行銷解決方案，專門從事線下到線上行銷；提供獨家、高價值、個人的線索。