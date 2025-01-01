帳戶為基礎的數據軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以帳戶為基礎的資料軟體 (ABDS) 是一款複雜的工具，旨在透過提供針對特定目標帳戶量身定制的全面資料洞察和分析來支援基於帳戶的行銷 (ABM) 的策略舉措。與傳統的資料管理平台不同，ABDS 專注於聚合、分析和解釋與企業識別的高價值帳戶相關的資料。 該軟體使組織能夠集中和協調不同的資料來源，包括客戶人口統計、企業結構、行為資料和參與度指標。透過整合這些豐富的訊息，ABDS 讓行銷人員和銷售團隊能夠全面了解目標客戶、他們的痛點和購買行為。 帳戶為基礎的資料軟體的主要功能包括： * 資料聚合：ABDS 從各種內部和外部來源（例如 CRM 系統、行銷自動化平台、社交媒體和第三方資料庫）收集數據，以建立目標帳戶的統一視圖。 * 數據豐富：該軟體透過公司規模、行業趨勢、技術資訊和意圖訊號等額外洞察來豐富現有帳戶數據，以提高定位準確性和細分能力。 * 預測分析：ABDS 利用先進的演算法和機器學習模型，預測未來的帳戶行為，識別購買傾向，並根據帳戶的轉換可能性對帳戶進行優先排序。 * 細分和個人化：ABDS 使用戶能夠根據共同特徵或行為將目標帳戶細分為不同的群組。這種細分有助於根據每個帳戶的獨特需求和偏好量身定制個人化行銷活動。 * 富有洞察力的報告和視覺化：該軟體提供直覺的儀表板和可自訂的報告，提供有關帳戶績效、活動有效性和投資回報率的可行見解，使用戶能夠做出數據驅動的決策。 * 與 ABM 平台整合：ABDS 與 ABM 平台和其他行銷技術無縫集成，以協調整個帳戶生命週期的行銷和銷售工作。 總體而言，以客戶為基礎的數據軟體為企業提供了執行精確目標 ABM 策略、推動收入成長以及與關鍵客戶建立持久關係所需的工具。
提議新的應用程式
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs是一款全方位的SEO工具，提供競爭對手研究、關鍵字分析、網站審核、內容研究等功能，幫助用戶提升網站可見性。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn銷售導航器是一個幫助銷售專業人士查找和連接潛在客戶的工具，提供高級搜索功能和直接通訊方式。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一個提供私營及上市公司商業資訊的平台，包括投資、合併收購、行業趨勢及領導成員資料。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一個全面的SEO工具，幫助用戶執行關鍵字研究、網站審核、反向鏈接分析等，以提升搜索引擎排名。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款綜合SEO工具，提供網站審核、反向鏈接分析、關鍵字研究和排名追蹤，幫助用戶提升網站排名和可見性。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
G2
g2.com
G2是一個軟件市場平台，幫助企業依據真實用戶評論做出軟件和服務的選擇，並提供數據分析和參考頁面工具。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。
Keyword.com
keyword.com
KeyWord.com是一款幫助用戶管理和優化關鍵字的工具，提供關鍵字研究、性能分析和競爭對手分析功能。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一個桌面應用程序，將網站轉換為應用，支持多帳戶管理，提升用戶生產力，適用於Mac和Windows系統。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款專為數據驅動的行銷人員設計的 SEO 工具，提供超過 40 種功能以提升網站排名，支援批量數據分析。
Data.ai
data.ai
Data.ai是一個移動數據分析平台，幫助企業理解市場趨勢、提升應用績效並優化策略以增進客戶參與和增長。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一個數字營銷平台，提供23種工具以支援關鍵字研究、排名追蹤、SEO審核及社交媒體管理等功能，適合企業和代理商使用。
VisualPing
visualping.io
VisualPing 是一個網站監控工具，可追踪網頁變更，並在檢測到變更時發送通知，適用於個人和商業用途。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence是一款數字消費智能平台，幫助企業監控社交媒體數據，分析品牌存在和情感趨勢。
WASK
wask.co
WASK是一款基於人工智慧的SaaS應用，幫助數位廣告商自動化管理廣告活動、優化顧客獲取並生成目標受眾。
Apptopia
apptopia.com
Apptopia提供全球所有移動應用程序和發行商的性能數據，幫助企業分析市場趨勢、監控競爭者及優化應用表現。
Drift
drift.com
Drift是一個客戶通信平台，提供實時聊天和聊天機器人，幫助企業簡化客戶互動並提升銷售轉換。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai是一款基於大數據的軟體，透過人工智慧幫助用戶分析數據、管理任務，實現自動化以提高效率和生產力。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI是一個實時搜索引擎，幫助B2B銷售人員獲取經過驗證的聯繫信息，並提供潛在客戶的市場意圖和職位變更資料。
Sensor Tower
sensortower.com
傳感器塔是一個市場調研平台，提供移動應用分析工具，以優化應用性能和提升用戶獲取策略。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售智能工具，能根據多種條件（如地區、公司大小和行業）生成潛在客戶名單，並提供關鍵決策者的聯絡資訊。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit透過豐富公司及員工數據，提升銷售和市場表現，支持與各大工具整合，優化潛在客戶管理。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
NetLine
netline.com
NetLine是一個全面的買家參與平台，提供B2B行銷人員即時買家意圖數據和潛在客戶生成功能，幫助擴大收入。
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com 是一個基於意圖的聯絡情報平台，提供行銷與銷售所需的準確聯絡方式及即時驗證的聯絡人資訊。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 應用程式可協助用戶找到具潛在購買意圖的目標客戶，透過多渠道數位廣告激活，並將合適客戶交給銷售團隊。
Owler
owler.com
Owler是一個商業情報平台，提供超過1400萬家企業的實時數據和公司見解，幫助用戶分析市場和競爭對手。
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor是一個銷售智能平台，提供網站訪問者識別、潛在客戶數據和電子郵件跟踪等功能，以支持銷售和營銷團隊。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B市場營銷軟體，幫助企業追蹤用戶行為，轉化訪客，並優化營銷活動。
Common Room
commonroom.io
公共房間應用程式促進社區管理與參與，提供交流、事件管理和資源共享工具，幫助用戶建立聯繫與互動。
xiQ
xiqinc.com
xiQ應用程式結合神經科學、心理學與AI，提供個性化銷售與行銷平台，幫助了解消費者心態及影響購買決策的因素。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape是一個SaaS平台，專注於電子商務的競爭價格監控，幫助企業根據競爭者數據優化定價策略。
Sopro
sopro.io
Sopro幫助企業識別和接觸合格的潛在客戶，提供針對性的研究和一對一的個性化介紹。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一個自動化競爭情報平台，利用AI追蹤競爭對手的活動，提供實時市場洞察，幫助企業優化銷售和市場策略。
Klue
klue.com
Klue是一個競爭情報平台，幫助企業集中、分析及分發競爭信息，以支持市場策略和決策。
Keyplay
keyplay.io
Keyplay 是一個 AI 驅動的工具，幫助 B2B 團隊精確選擇、跟踪及管理目標帳戶，並與 CRM 系統如 Salesforce 和 HubSpot 整合。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是B2B銷售情報平台，幫助團隊提高銷售效率，提供客戶數據和決策者聯絡資訊，支持基於帳戶的營銷策略。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是一個銷售情報平台，幫助銷售和市場團隊通過追蹤網站訪問者來識別潛在客戶並提高銷售效率。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一款轉換平台，幫助網站將被動訪客轉變為主動潛在客戶，提升轉換率並改善業務表現。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潛在客戶生成工具，幫助企業識別網站訪問者，增強銷售策略並精準定位潛在買家。
Influ2
influ2.com
Influ2是一個基於人的廣告平台，針對特定決策者發送廣告，追踪互動，幫助B2B銷售團隊提高參與度和轉換率。
FullContact
fullcontact.com
FullContact是一個聯繫信息管理應用，能夠從多個來源統一聯繫數據，提供跨設備的同步和更新功能。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics是一款B2B軟件，可識別匿名網站訪客及其聯繫信息，幫助提高潛在客戶生成和銷售管道效率。
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert 是一款提供即時商業風險數據的平台，專注於信用參考與反洗錢，幫助用戶做出即時決策以預測商業失敗風險。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot是一個平台，提供企業技術的評論、比較與社群互動，幫助企業用戶做出明智的購買決策。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft幫助B2B銷售和行銷團隊透過人工智慧和專有數據找出最有可能購買的公司，優化客戶開發流程。