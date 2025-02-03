帳戶為基礎的數據軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以帳戶為基礎的資料軟體 (ABDS) 是一款複雜的工具，旨在透過提供針對特定目標帳戶量身定制的全面資料洞察和分析來支援基於帳戶的行銷 (ABM) 的策略舉措。與傳統的資料管理平台不同，ABDS 專注於聚合、分析和解釋與企業識別的高價值帳戶相關的資料。 該軟體使組織能夠集中和協調不同的資料來源，包括客戶人口統計、企業結構、行為資料和參與度指標。透過整合這些豐富的訊息，ABDS 讓行銷人員和銷售團隊能夠全面了解目標客戶、他們的痛點和購買行為。 帳戶為基礎的資料軟體的主要功能包括： * 資料聚合：ABDS 從各種內部和外部來源（例如 CRM 系統、行銷自動化平台、社交媒體和第三方資料庫）收集數據，以建立目標帳戶的統一視圖。 * 數據豐富：該軟體透過公司規模、行業趨勢、技術資訊和意圖訊號等額外洞察來豐富現有帳戶數據，以提高定位準確性和細分能力。 * 預測分析：ABDS 利用先進的演算法和機器學習模型，預測未來的帳戶行為，識別購買傾向，並根據帳戶的轉換可能性對帳戶進行優先排序。 * 細分和個人化：ABDS 使用戶能夠根據共同特徵或行為將目標帳戶細分為不同的群組。這種細分有助於根據每個帳戶的獨特需求和偏好量身定制個人化行銷活動。 * 富有洞察力的報告和視覺化：該軟體提供直覺的儀表板和可自訂的報告，提供有關帳戶績效、活動有效性和投資回報率的可行見解，使用戶能夠做出數據驅動的決策。 * 與 ABM 平台整合：ABDS 與 ABM 平台和其他行銷技術無縫集成，以協調整個帳戶生命週期的行銷和銷售工作。 總體而言，以客戶為基礎的數據軟體為企業提供了執行精確目標 ABM 策略、推動收入成長以及與關鍵客戶建立持久關係所需的工具。
提議新的應用程式
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資料庫擁有超過 110 億個關鍵字和超過 4000 億個索引頁面。這就是 Ahrefs 能夠為其用戶提供最大數據準確性的原因。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超過 6.75 億會員 |管理您的職業身分。建立並參與您的專業人脈。獲取知識、見解和機會。
Bombora
bombora.com
Bombora 的產品可以識別哪些企業目前正在研究哪些主題以及這些努力的強度。它對這些訊號進行評分，然後幫助銷售和行銷團隊優先考慮目標客戶，客製化與他們的對話，並優化行銷工作。 Bombora 為擁有 100 多名員工的組織提供最大價值。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 會立即將相關公司、其技術和員工的 100 多個數據點附加到您擁有的每筆記錄中，以便您可以更快地將潛在客戶轉換為客戶。具體方法如下： • 與Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等無縫集成，以自動化和優化您的工作流程。 • 不要錯過有價值的線索－您需要根據即時背景來評分、安排路線並加快買家的旅程。 • 縮短表單：隱藏或自動填入已知欄位以提高轉換率。 • 從可靠、準確的來源獲取數據：根據新的業務數據採取行動——透過機器學習演算法和訓練有素的品質保證進行優化——不僅適用於財富500 強企業，還適用於每家擁有網站的公司。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷售活動如何推動通路和收入。賣家甚至可以利用他們的 CRM 應用程式來獲取有關聯絡人和公司的智慧見解，並查看需求基礎參與度和意向活動。透過 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以協調所有 GTM 操作以實現低摩擦購買。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信賴的軟體市場。每年有超過 9000 萬人（包括所有財富 500 強公司的員工）使用 G2 根據真實的同行評審做出更明智的軟體決策。數千家各種規模的軟體和服務公司與 G2 合作，建立聲譽、管理軟體支出並發展業務。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用於快速產生潛在客戶的 B2B 軟體。識別您的匿名網站訪客、聯絡資訊並增加您的銷售管道。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一個也是唯一一個 B2B 銷售線索即時搜尋引擎。超過 35 萬名用戶和數萬名總統俱樂部獎得主使用 Seamless.AI 為他們需要銷售的任何人尋找經過驗證的手機、電子郵件和直撥電話。剛剛宣布：Seamless.AI 的買家意圖和工作變動！ Seamless.AI 剛剛發布了買家意向數據，因此您可以透過聯繫當前市場上準備購買您的產品或服務的帳戶來比以往更快地建立管道。 Seamless.AI 的工作變動讓您可以接觸到任何已經改變角色或跳槽到新公司的人，這樣您就可以在這個關鍵時刻與客戶和潛在客戶聯繫，而不會失去聯繫。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一個 B2B 勘探平台，提供最高品質的 B2B 聯絡人和公司資料。功能包括：即時電子郵件驗證、200 多個國家的全球聯絡人、50 多個搜尋條件、技術追蹤、基於帳戶的行銷、競爭對手情報、電子郵件模式情報、社交資料連結、Salesforce 和12 個其他CRM 整合、強大的API 等。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡達州傑克遜維爾和喬治亞州亞特蘭大設有辦事處。 Visual Visitor 擁有超過 2,220 位客戶和白標經銷商，正迅速成為成長型公司的首選平台。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一個進入市場的情報平台，可協助行銷、銷售和收入營運團隊透過以下方式將管道效率提高 5 倍： - 從 3 億個獨特技術分析的 2,200 萬個帳戶中識別您的理想客戶 (ICP)安裝數據點。 - 透過使用最佳意圖、公司新聞和網路訪客數據，顯示對您的產品或服務有積極市場需求的帳戶。 - 從我們包含1 億多聯絡人的資料庫（包括電子郵件和手機號碼）中為決策者提供經過驗證的聯絡資訊- 充當您團隊的延伸，利用我們2,000 多人的研究團隊來填補任何聯絡人或帳戶資料空白- 同時提供無限信用世界級客戶服務支援的定價我們的客戶是來自ServiceTitan、ProGlove、Openprise 和Veranex 等業界領先公司的精明收入團隊，他們明白在當今充滿挑戰的經濟環境中提高管道效率是營收成長的關鍵。 15 年來，我們一直為業界提供高品質數據，直到最近才將其直接提供給我們的 800 多家客戶。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供贏得銷售線索和達成交易所需的一切。作為德國 Echobot 和芬蘭 Leadfeeder 的聯合合併，Dealfront 的演算法和應用程式可以存取其他工具無法存取的數據和見解，同時提供透明度並遵守歐洲嚴格而複雜的法規。 Dealfront 將銷售和行銷流程的工具和階段整合到一個平台中，為飛輪提供動力，從而在永久循環中優化您的整個上市運作。其結果是不斷提高準確性、動態且即時的 ICP 以及更多最終達成交易的潛在客戶。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
N.Rich
nrich.ai
在保持預算的同時增加您的管道。尋找具有經過驗證的買家意圖的 ICP 帳戶，透過跨通路數位廣告啟動它們，並向銷售人員提供熱門帳戶。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
Aptivio
aptiv.io
全球最先進的自動化網路銷售平台與真實買家意圖相結合，透過發現最有可能轉換的帳戶和最短的成交路徑，幫助 B2B 公司提高收入成長。 Aptivio 的先進 AI 訊號可在買家週期的每個階段識別機會的買家意圖並確定其優先級，因此您的收入團隊可以專注於重要的潛在客戶。我們的平台在使用的前 60 天內平均增加了 25% 的銷售合格潛在客戶，在 6 個月後增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 釋放管道的最大潛力。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智慧驅動的 B2B 行銷自動化平台。它具有許多對行銷和銷售團隊非常有益的功能，包括： - 識別有機和付費網路流量：這可以幫助團隊了解哪些管道為其網站帶來最多的流量，並識別潛在客戶已經表達了對其產品或服務的興趣。 -豐富潛在潛在客戶的聯絡資訊：這可以幫助團隊更有效地確定潛在客戶並創建更個人化的行銷活動。 - 配置理想客戶檔案 (ICP) 參數並建立目標客戶清單：這可以幫助團隊將精力集中在最有希望的潛在客戶上並提高轉換率。 - 建立清單並與 CRM 即時同步帳戶/聯絡人：這可以幫助團隊保持 CRM 資料最新，並確保他們始終處理最相關的潛在客戶。 - 使用自訂法學碩士發送超個人化電子郵件：這可以幫助團隊創建更具吸引力和更有效的電子郵件活動。 - 當關鍵客戶/聯絡人造訪您的網站時設定 Slack 警報：這可以幫助團隊快速跟進潛在客戶並增加完成交易的機會。 -總體而言，Revmonk 具有許多功能，可幫助團隊自動化工作流程、提高效率並產生更多潛在客戶和銷售。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一個專為銷售和行銷團隊設計的預測人工智慧平台。該平台利用客戶資料建立預測模型，幫助企業識別新客戶前景、擴大銷售、交叉銷售以及發現面臨風險的客戶。 主要功能包括 AI 潛在客戶評分、即時 MQL 評分、身份圖過濾器和即時豐富。它還提供自動縫合客戶資料和流失預防機制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 整合可實現與 CRM 系統的無縫資料同步，確保將關鍵經濟決策者納入 CRM 資料庫中。 Toplyne 的預測模型旨在短時間內建立，與內部預測模型相比，可以更快地對業務產生影響。 該平台允許用戶個性化互動、自動化銷售和行銷工作流程。除了預測潛在客戶和銷售之外，Toplyne 還提供對使用模式和驅動客戶意圖的訊號的洞察，這些可以在銷售和行銷活動中有效利用。 該平台已在多個行業和團隊中使用，包括 B2B SaaS、銀行和金融服務、消費者互聯網、保險、銷售、收入營運、行銷、帳戶管理和客戶成功。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一為小型 B2B 成長團隊建立的基於帳戶的行銷 (ABM) 平台。我們可以輕鬆地使用意圖資料建立有市場的客戶和聯絡人列表，透過全通路 ABM 活動預熱這些聯絡人，並將每日高品質銷售線索列表交給銷售人員。結果是一個自動化、始終在線的 ABM 引擎，與傳統的 B2B 成長策略相比，它產生了 MQA 流量和 5 倍的銷售參與度 為什麼選擇傾向？ - 5 分鐘內建立受眾群體，在不到2 週內啟動- 使用意向數據創建無限制的帳戶列表- 為每個帳戶列表充分豐富聯繫人- 每週熱身帳戶和銷售聯繫人列表- 程序化展示廣告- 行銷電子郵件分發- 存取存取我們的ABM 手冊庫- AI 內容產生器- 每週與Propensity CSM 舉行會議- 整合包括Hubspot 和Salesforce - 記錄時間投資回報率— 30 -180 天，具體取決於您的手冊傾向核心功能： 手冊庫- 預先建立的手冊範圍為30 個長達90 天劇本編輯器- 輕鬆編輯用戶選擇的劇本中的每個劇本受眾生成器- 使用授權的第三方帳戶級意圖數據來了解購買家的興趣和行為以及購買傾向購買圈子中內置的模型- 創建和基於客戶級別意圖管理目標聯繫人渠道管理器- 跨渠道活動編排和激活ABM 儀表板- 客戶衡量和分析，以量化提升和績效與行銷技術和銷售技術集成
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信基於帳戶的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
CANDDi
canddi.com
98% 造訪您網站的潛在客戶永遠不會聯絡您。如果您能夠識別這些人、伸出援手並完成交易怎麼辦？ CANDDi 是一種網站訪客追蹤工具，有助於揭示哪些公司和個人正在瀏覽您的網站。我們超越了市場上其他工具提供的“公司級追蹤”，這意味著您可以最大程度地了解您的銷售和行銷管道。但不要相信我們的話；我們提供 30 天免費試用，以便您可以真正測試 CANDDi，看看它是否適合您的業務！將我們的追蹤代碼添加到您的網站後，您將與我們出色的客戶成功團隊合作。他們將指導您完成 CANDDi，並幫助您選擇能夠縮短銷售週期的功能，更深入地了解您的數位行銷工作，並更有效地優先安排您的時間。 CANDDi 不僅僅告訴您哪些公司曾造訪過您的網站...CANDDi 適合您的流程，以便您可以根據該資訊採取行動並完成交易。
Intentsify
intentsify.io
我們做什麼 Intentsify 為 B2B 組織提供當今市場上最準確、最全面的買家意向情報，以及根據該情報採取行動的解決方案。我們如何做到這一點Intentsify 的智慧啟動平台提供並啟動專有的下一代精確意圖數據，可識別表現出與您的業務解決方案直接相關的研究行為的公司，找出他們在購買過程中的位置，提出他們最關心的問題，並使您能夠快速有效地與已確定的公司合作。 我們為什麼這樣做 改變 B2B 組織消費、解釋和激活意圖的方式，實現卓越的全通路購買體驗，從而推動收入。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是否該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦。我們建立訪客隊列是因為我們親眼目睹了市場上目前軟體中明顯需要改進的地方。不過，請不要相信我們的話，今天就免費試用吧！
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 透過提供最有可能的買家來幫助收入團隊創建和關閉更多管道。對於銷售，LoneScale 將銷售意圖大規模自動化到 CRM 中，每天提供合格的管道和賣點，以便銷售代表預訂更多會議並增加收入。對於行銷，LoneScale 捕獲每個關鍵意圖和聯絡人，以自動執行高效能 ABM 活動、減少 CAC 並增加收入貢獻。 LoneScale 利用 AI，自動為 CRM 提供支持，讓買家與您的最佳客戶相匹配。這意味著銷售代表可以專注於銷售而不是研究數據。快速發展的公司相信 LoneScale 能夠將其勝率提高 3 倍，每次代表節省 10 小時以上，並且其管道 ARR 提高 10 萬美元。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯絡人、CRM 整合等，成為您工作流程的無縫組成部分。從財富100 強到新創公司，世界上最高效的銷售和營銷團隊都依靠Enlyft 的人工智能驅動的需求生成來推動和優先考慮他們的勘探渠道，並贏得更多業務- 只需花費其預算的一小部分。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
inMarket
inmarket.com
在 InMarket，成為一流意味著為我們的客戶提供當今最準確、最精確、基於授權、源自 SDK 的位置資料。它也意味著在重要時刻透過高度相關、及時的訊息創造突破性體驗，提供變革性的 360 度測量並提供消費者情報，使廣告商在每次互動中變得更加智慧。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot 的購買情報平台是技術專業人員獲取有關企業技術的實用、可靠資訊的平台，因此他們可以確定他們購買的正是他們需要的。 PeerSpot 由全球最大的企業技術買家社群提供支持，提供深入評論、線上論壇、直接問答支援等，讓專業人士有信心做出正確的決定，並享受現實滿足期望的幸福感。
Signum
signum.ai
隨時了解客戶公司、產業和職業發展的變化，並使用人工智慧產生的摘要進行有效的對話。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用機器學習和全球人類研究人員網路來幫助 B2B 銷售和行銷團隊擴展其外撥流程。世界上發展最快的公司使用 LeadGenius 來尋找並與持久客戶建立聯繫。 LeadGenius 為 B2B 銷售和行銷團隊提供 3 項主要服務，這些服務可以單獨使用，也可以作為一個端到端解決方案使用：自訂潛在客戶生成、潛在客戶豐富和託管電子郵件外展。透過 LeadGenius，企業可以識別新客戶、更新和改進現有潛在客戶資料庫，並消除出站電子郵件中耗時的步驟。
NetLine
netline.com
成功的 B2B 行銷人員從這裡開始。 NetLine 使 B2B 行銷人員能夠透過一體化買家參與平台擴大收入，該平台提供無與倫比的買家級意向數據和潛在客戶生成功能。營運唯一的買家級意向平台 INTENTIVE，提供即時洞察
IntentHub
intenthub.com
IntentHub 收集並處理超過 100 萬個早期買家意向訊號。 B2B 網站，為客戶提供對市場帳戶的可行見解。了解更多：intenthub.com IntentHub 由 N.Rich 開發，這家芬蘭公司開發的基於帳戶的上市平台受到 General Electric Healthcare、Powell Software、Rise Up 等公司的信賴。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市場和競爭情報平台以及新聞 API，使企業能夠收集、策劃和分享有關整個組織內競爭對手、客戶、行業和關鍵情報主題的可行見解。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 廣告商資料庫和數位行銷情報平台為競爭對手的數位廣告策略帶來透明度。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市場研究公司，發明了消費者生命週期情報 (CLI)，這是一種新型市場情報，可協助組織保持關鍵策略和趨勢的前沿。我們的 CLI 平台向品牌展示消費者如何在全球數位經濟中與公司互動，涵蓋應用程式使用、購買、廣告印像等，涵蓋行動應用程式、社群媒體、串流媒體、網站、數位支付等。 Sensor Tower 提供的負責任的見解以「由外而內」的視角補充企業數據，這些觀點來自真實的人，回答了企業數據無法回答的有價值的問題。這些見解有助於制定世界頂尖公司的策略。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作為全面的 SEO 工具集脫穎而出，讓您能夠有效控制線上可見度。對於尋求提升排名和加強線上商業足跡的忠誠企業來說，這是一項關鍵資產。 Serpstat 擁有超過 50 種強大的工具，可以解決以下問題： 🔍 競爭對手洞察：識別和評估市場中的關鍵參與者。 📊 內容策略：評估與產生 - 取得頂級、排名導向的內容。 🚀 全面的 SEO 監督：確保在 Google 上佔據首要位置的包羅萬象的工具。 🌐 市場分析與情報：深入研究您的領域並採用領先者的行業最佳實踐。 💡 廣告和付費搜尋英特爾：從競爭對手那裡獲取見解，以完善您的付費行銷活動。 ✍️ AI 支援的內容製作和分析：輕鬆產生或修改文章、產生元標籤、優化語法和拼寫，以及從文字中提取關鍵字。一個全面的 SEO 平台，包含強勁行銷擴張所需的一切。熱更新：使用 Serpstat ChatGPT 外掛程式解鎖強大的 SEO 見解！ 🔍 發現目標 SEO 關鍵字並進行跨區域比較。 📊 分析關鍵的 SEO 指標和網域反向連結數據。 ✍️ 利用 SEO 數據和 ChatGPT 協同作用來創建有效的內容和優化策略。立即使用 ChatGPT 升級您的 SEO 遊戲！
Crayon
crayon.co
Crayon 屢獲殊榮的競爭情報平台可協助您的組織發現並抓住機遇，從而創造可持續的業務優勢。數以萬計的團隊使用 Crayon 的軟體自動捕獲和分析來自數億來源的完整競爭情報 - 外部訊息傳遞和定位、產品和定價變化、招聘計劃、進入市場策略等等。 手動研究不僅耗時，而且還存在風險。當您依賴人力時，您很容易錯失機會和未被發現的威脅。使用 Crayon，您可以自動即時捕捉競爭對手的動作。利用數百萬個競爭情報來源中的一百多種不同資料類型，以掌握產品更新、訊息傳遞樞軸、執行團隊變更等資訊。
Data.ai
data.ai
data.ai 是業界最值得信賴的行動洞察和分析平台。全面了解您取得、保留和吸引客戶所需的行動環境，確定路線圖的優先順序，進入新市場並優化投資報酬率。透過data.ai Intelligence，您可以： • 加快應用程式下載和收入策略• 提高應用程式評級並吸引用戶回頭客• 了解應用程式使用情況在60 多個國家/地區有何不同• 優化您的發布策略和獲取活動• 對您的行動效能進行基準測試對抗競爭對手 data.ai 的使命是幫助客戶打造致勝的行動體驗並實現卓越。該公司成立於2010年，推出了第一個行動市場洞察解決方案。 2020 年，data.ai 推出了廣告分析解決方案 Ascend，成為該領域第一家提供市場洞察和公司自身資料並列視圖以支援關鍵任務業務決策的公司。這些解決方案共同構成了業界最完整的行動效能平台。所有地區和行業的 1,100 多個客戶和 100 萬個連線都依賴 data.ai 來推動他們的行動業務。該公司總部位於舊金山，在全球設有 12 個辦公室。
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® 是一個人工智慧驅動的數位行銷分析平台，可協助行銷團隊做出更好的數據驅動決策。我們易於使用的介面提供了單一的事實來源，使行銷人員能夠即時了解所有行銷活動和管道的績效。利用尖端的機器學習，ASK BOSCO® 發現了透過現有管道和新管道創造更多收入的新機會。我們還提供預測分析功能，使行銷人員能夠創建個人化的報告儀表板並以無與倫比的準確性預測未來的活動。我們獨特的 ASK BOSCO® 指數將您的網域與您所在類別中最接近的競爭對手進行排名。該指數衡量您的線上足跡以及您對有機和付費媒體管道的投資的有效性。 ASK BOSCO® 如何運作？ ASK BOSCO® 的工作原理是從各種來源收集數據，包括您的網站、社群媒體和廣告活動。然後，我們的人工智慧引擎會分析這些數據，以識別趨勢、模式和機會。 ASK BOSCO® 也使用機器學習來預測未來的表現。這使您可以對行銷預算和活動做出更好的決策。使用 ASK BOSCO® 有什麼好處？使用 ASK BOSCO® 有很多好處。以下是一些最重要的內容： - 更好的決策：ASK BOSCO® 為您提供所需的數據和見解，以便您就行銷活動做出更好、更明智的決策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 幫助您發現新的機會，從現有和新管道中獲得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自動執行數位行銷中涉及的許多任務，從而釋放您的時間，以便您可以專注於更具策略性的活動。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以透過優化預算和更有效地定位行銷活動來幫助您節省行銷活動資金。如果您正在尋找提高數位行銷績效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解決方案。請立即聯絡我們，詳細了解我們如何協助您實現行銷目標。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智慧提供市場數據和預測，從而幫助研究、業務開發或行銷團隊更了解和分析某個產業。該公司的平台使用機器學習和自然語言處理 (NLP) 為客戶提供人工智慧驅動的市場情報平台，加快他們獲取全球產業洞察的速度。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競爭對手分析和連結建設建議完成了這個模組。排名追蹤：每日更新您的關鍵字的桌面和行動 Google 排名數據。使用關鍵字標記等高級功能，例如分析類別或本地化結果。透過監控競爭對手的表現來關注他們。 Seobility SEO 軟體的設計明確地關注品質和可用性。 Seobility 適合 SEO 專業人士以及 SEO 初學者。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
Klue
klue.com
Klue 是一個競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員在企業的各個部門收集、組織和傳播競爭情報。 該平台使用人工智慧驅動的分析來匯總和解釋數據，提供對市場趨勢的深入洞察。其主要功能包括能夠集中競爭情報、有效分析數據、創建競爭內容並將其分發到整個組織。 此外，它允許用戶衡量他們在競爭激烈的商業環境中的影響。它還提供了額外的人工智慧功能，旨在節省時間並增強洞察力。 該平台旨在透過提供一系列資源（包括旨在為用戶提供競爭優勢的指南、報告、範本和網路研討會）來協助整個組織的進入市場策略。 除了集中情報和增強洞察力之外，Klue 還專注於資料安全和工具整合。 Klue 使用者體驗的關鍵面向包括將現有工具連接到平台的能力、確保資料保護以及透過人工智慧輔助分析節省時間。 該平台還為用戶提供了將客戶的聲音納入競爭情報的機會，從而更全面地了解市場環境。
VisualPing
visualping.io
視覺化是監控網站變化的最佳工具。只需輸入您想要監控的 URL 並選擇一個區域 - 我們會在偵測到變更時通知您。 視覺化有數百個潛在用例。您的企業可以使用 Visualping 來取得競爭情報、監管情報、合規性管理、網站 QA 和回歸偵測等等。 您甚至可以在個人生活中使用 Visualping 來關注工作機會、缺貨產品、價格、約會、新聞和社交媒體資料。