帳戶為基礎的數據軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以帳戶為基礎的資料軟體 (ABDS) 是一款複雜的工具，旨在透過提供針對特定目標帳戶量身定制的全面資料洞察和分析來支援基於帳戶的行銷 (ABM) 的策略舉措。與傳統的資料管理平台不同，ABDS 專注於聚合、分析和解釋與企業識別的高價值帳戶相關的資料。 該軟體使組織能夠集中和協調不同的資料來源，包括客戶人口統計、企業結構、行為資料和參與度指標。透過整合這些豐富的訊息，ABDS 讓行銷人員和銷售團隊能夠全面了解目標客戶、他們的痛點和購買行為。 帳戶為基礎的資料軟體的主要功能包括： * 資料聚合：ABDS 從各種內部和外部來源（例如 CRM 系統、行銷自動化平台、社交媒體和第三方資料庫）收集數據，以建立目標帳戶的統一視圖。 * 數據豐富：該軟體透過公司規模、行業趨勢、技術資訊和意圖訊號等額外洞察來豐富現有帳戶數據，以提高定位準確性和細分能力。 * 預測分析：ABDS 利用先進的演算法和機器學習模型，預測未來的帳戶行為，識別購買傾向，並根據帳戶的轉換可能性對帳戶進行優先排序。 * 細分和個人化：ABDS 使用戶能夠根據共同特徵或行為將目標帳戶細分為不同的群組。這種細分有助於根據每個帳戶的獨特需求和偏好量身定制個人化行銷活動。 * 富有洞察力的報告和視覺化：該軟體提供直覺的儀表板和可自訂的報告，提供有關帳戶績效、活動有效性和投資回報率的可行見解，使用戶能夠做出數據驅動的決策。 * 與 ABM 平台整合：ABDS 與 ABM 平台和其他行銷技術無縫集成，以協調整個帳戶生命週期的行銷和銷售工作。 總體而言，以客戶為基礎的數據軟體為企業提供了執行精確目標 ABM 策略、推動收入成長以及與關鍵客戶建立持久關係所需的工具。
提議新的應用程式
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋來搜尋數據，並使用圖表、分類、情感分析等功能來提供進一步的資訊和分析。 Brandwatch 可以存取超過 8000 萬個資源。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資料庫擁有超過 110 億個關鍵字和超過 4000 億個索引頁面。這就是 Ahrefs 能夠為其用戶提供最大數據準確性的原因。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 - SEO 審核 - 排名追蹤 - 競爭對手分析 - 品牌監控 - 連結建立 - 大量資料分析 - API 為什麼你會喜歡行銷礦工？令人難以置信的物有所值：您不必選擇昂貴的工具來獲得良好的排名。 Marketing Miner 以實惠的價格提供高品質的數據。與其他工具無縫整合：如果您喜歡在自己的工具中處理大量數據，您一定會喜歡 Marketing Miner 的多功能且強大的 REST API，無需登入即可存取您的資料！大量數據分析：行銷礦工工具可以節省大量時間和精力。您可以快速分析多達 100,000 個關鍵字、網域或 URL 的資料。
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent 是一個基於 B2B 意圖的聯繫智慧平台，植根於機器學習和人工智慧。我們透過多源意圖訊號、準確的手機詳細資訊、即時驗證的聯絡人、人工智慧驅動的相似建模、針對 3500 萬決策者的無與倫比的企業結構和技術洞察來支援行銷和銷售管道。 Infotelligent 可協助企業找到具有較高購買傾向的客戶，並透過精確的聯絡資訊和閃電般快速的資料工作流程來增加銷售預訂。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
N.Rich
nrich.ai
在保持預算的同時增加您的管道。尋找具有經過驗證的買家意圖的 ICP 帳戶，透過跨通路數位廣告啟動它們，並向銷售人員提供熱門帳戶。
NetLine
netline.com
成功的 B2B 行銷人員從這裡開始。 NetLine 使 B2B 行銷人員能夠透過一體化買家參與平台擴大收入，該平台提供無與倫比的買家級意向數據和潛在客戶生成功能。營運唯一的買家級意向平台 INTENTIVE，提供即時洞察
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡達州傑克遜維爾和喬治亞州亞特蘭大設有辦事處。 Visual Visitor 擁有超過 2,220 位客戶和白標經銷商，正迅速成為成長型公司的首選平台。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信基於帳戶的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
Intentsify
intentsify.io
我們做什麼 Intentsify 為 B2B 組織提供當今市場上最準確、最全面的買家意向情報，以及根據該情報採取行動的解決方案。我們如何做到這一點Intentsify 的智慧啟動平台提供並啟動專有的下一代精確意圖數據，可識別表現出與您的業務解決方案直接相關的研究行為的公司，找出他們在購買過程中的位置，提出他們最關心的問題，並使您能夠快速有效地與已確定的公司合作。 我們為什麼這樣做 改變 B2B 組織消費、解釋和激活意圖的方式，實現卓越的全通路購買體驗，從而推動收入。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot 的購買情報平台是技術專業人員獲取有關企業技術的實用、可靠資訊的平台，因此他們可以確定他們購買的正是他們需要的。 PeerSpot 由全球最大的企業技術買家社群提供支持，提供深入評論、線上論壇、直接問答支援等，讓專業人士有信心做出正確的決定，並享受現實滿足期望的幸福感。
Signum
signum.ai
隨時了解客戶公司、產業和職業發展的變化，並使用人工智慧產生的摘要進行有效的對話。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的個人驅動銷售和行銷平台™ 結合了神經科學、心理學和人工智慧，以了解買家的心態以及影響其購買決策的因素。我們屢獲殊榮的專有人工智慧平台為您的團隊提供個性洞察、全面的帳戶智慧以及即時精選內容，以便他們能夠更快地建立信任並完成交易。與傳統行銷管道相比，我們的大型企業客戶的受眾參與度提高了 10 倍，節省了數千小時的研究時間，最終獲勝率提高了 24%。 xiQ 專有的人工智慧平台的關鍵功能：* 一對一銷售手冊的個性驅動洞察* SmartSourced Content™，可推動10 倍的參與度* 第一方意圖數據和高級分析，使每次互動個人化* Instasites（專為個人化體驗而設計的微型網站）* 在幾秒鐘內編譯全面的一體化公司簡介* 銷售觸發器和即時警報直接發送到您的收件匣* Outlook、Salesforce、MS Teams 和社交媒體整合在 xiQinc.com 體驗 xiQ。
Keyplay
keyplay.io
為雄心勃勃的 GTM 團隊選擇帳戶。如果您正在執行基於帳戶的任何操作，則需要正確的帳戶。 Keyplay 可協助您精確地尋找、挑選和追蹤您的理想帳戶。與複雜且昂貴的 ABM 平台不同，您可以免費開始使用 Keyplay，並在幾分鐘內與 Salesforce 或 HubSpot CRM 整合。 Keyplay 可協助您簡化帳戶選擇的 3 項核心工作：1.) 尋找新帳戶。用精確的數據繪製您的市場地圖。一種發現、保存和細分整個市場的工作流程。 2.) 選擇地區和玩法的帳戶。使用相似項和訊號對您的 ICP 進行建模。自動評分並豐富每個帳戶。 3.) 追蹤帳戶。與 HubSpot 或 Salesforce CRM 雙向同步。 90 秒設置，具有自動字段創建和連續同步功能。您理想的帳戶清單終於成為可能。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售情報工具，可讓您根據高級搜尋功能（例如所使用的技術和常見做法）以及許多其他過濾器（例如位置、公司規模、行業等）建立潛在客戶清單。可以存取這些公司關鍵決策者的聯絡資訊（工作電子郵件和手機），全部規模化且無縫。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Alto、Enate、42Gears、MontyCloud 是我們的一些客戶。我們與大型企業以及小公司合作。我們始於 2017 年。我們的客戶專注於產品和服務公司。我們的主要客戶是那些針對國際客戶、希望專注於個人化推廣的客戶。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用於快速產生潛在客戶的 B2B 軟體。識別您的匿名網站訪客、聯絡資訊並增加您的銷售管道。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一個進入市場的情報平台，可協助行銷、銷售和收入營運團隊透過以下方式將管道效率提高 5 倍： - 從 3 億個獨特技術分析的 2,200 萬個帳戶中識別您的理想客戶 (ICP)安裝數據點。 - 透過使用最佳意圖、公司新聞和網路訪客數據，顯示對您的產品或服務有積極市場需求的帳戶。 - 從我們包含1 億多聯絡人的資料庫（包括電子郵件和手機號碼）中為決策者提供經過驗證的聯絡資訊- 充當您團隊的延伸，利用我們2,000 多人的研究團隊來填補任何聯絡人或帳戶資料空白- 同時提供無限信用世界級客戶服務支援的定價我們的客戶是來自ServiceTitan、ProGlove、Openprise 和Veranex 等業界領先公司的精明收入團隊，他們明白在當今充滿挑戰的經濟環境中提高管道效率是營收成長的關鍵。 15 年來，我們一直為業界提供高品質數據，直到最近才將其直接提供給我們的 800 多家客戶。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Aptivio
aptiv.io
全球最先進的自動化網路銷售平台與真實買家意圖相結合，透過發現最有可能轉換的帳戶和最短的成交路徑，幫助 B2B 公司提高收入成長。 Aptivio 的先進 AI 訊號可在買家週期的每個階段識別機會的買家意圖並確定其優先級，因此您的收入團隊可以專注於重要的潛在客戶。我們的平台在使用的前 60 天內平均增加了 25% 的銷售合格潛在客戶，在 6 個月後增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 釋放管道的最大潛力。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一個專為銷售和行銷團隊設計的預測人工智慧平台。該平台利用客戶資料建立預測模型，幫助企業識別新客戶前景、擴大銷售、交叉銷售以及發現面臨風險的客戶。 主要功能包括 AI 潛在客戶評分、即時 MQL 評分、身份圖過濾器和即時豐富。它還提供自動縫合客戶資料和流失預防機制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 整合可實現與 CRM 系統的無縫資料同步，確保將關鍵經濟決策者納入 CRM 資料庫中。 Toplyne 的預測模型旨在短時間內建立，與內部預測模型相比，可以更快地對業務產生影響。 該平台允許用戶個性化互動、自動化銷售和行銷工作流程。除了預測潛在客戶和銷售之外，Toplyne 還提供對使用模式和驅動客戶意圖的訊號的洞察，這些可以在銷售和行銷活動中有效利用。 該平台已在多個行業和團隊中使用，包括 B2B SaaS、銀行和金融服務、消費者互聯網、保險、銷售、收入營運、行銷、帳戶管理和客戶成功。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一為小型 B2B 成長團隊建立的基於帳戶的行銷 (ABM) 平台。我們可以輕鬆地使用意圖資料建立有市場的客戶和聯絡人列表，透過全通路 ABM 活動預熱這些聯絡人，並將每日高品質銷售線索列表交給銷售人員。結果是一個自動化、始終在線的 ABM 引擎，與傳統的 B2B 成長策略相比，它產生了 MQA 流量和 5 倍的銷售參與度 為什麼選擇傾向？ - 5 分鐘內建立受眾群體，在不到2 週內啟動- 使用意向數據創建無限制的帳戶列表- 為每個帳戶列表充分豐富聯繫人- 每週熱身帳戶和銷售聯繫人列表- 程序化展示廣告- 行銷電子郵件分發- 存取存取我們的ABM 手冊庫- AI 內容產生器- 每週與Propensity CSM 舉行會議- 整合包括Hubspot 和Salesforce - 記錄時間投資回報率— 30 -180 天，具體取決於您的手冊傾向核心功能： 手冊庫- 預先建立的手冊範圍為30 個長達90 天劇本編輯器- 輕鬆編輯用戶選擇的劇本中的每個劇本受眾生成器- 使用授權的第三方帳戶級意圖數據來了解購買家的興趣和行為以及購買傾向購買圈子中內置的模型- 創建和基於客戶級別意圖管理目標聯繫人渠道管理器- 跨渠道活動編排和激活ABM 儀表板- 客戶衡量和分析，以量化提升和績效與行銷技術和銷售技術集成
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是否該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦。我們建立訪客隊列是因為我們親眼目睹了市場上目前軟體中明顯需要改進的地方。不過，請不要相信我們的話，今天就免費試用吧！
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 透過提供最有可能的買家來幫助收入團隊創建和關閉更多管道。對於銷售，LoneScale 將銷售意圖大規模自動化到 CRM 中，每天提供合格的管道和賣點，以便銷售代表預訂更多會議並增加收入。對於行銷，LoneScale 捕獲每個關鍵意圖和聯絡人，以自動執行高效能 ABM 活動、減少 CAC 並增加收入貢獻。 LoneScale 利用 AI，自動為 CRM 提供支持，讓買家與您的最佳客戶相匹配。這意味著銷售代表可以專注於銷售而不是研究數據。快速發展的公司相信 LoneScale 能夠將其勝率提高 3 倍，每次代表節省 10 小時以上，並且其管道 ARR 提高 10 萬美元。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯絡人、CRM 整合等，成為您工作流程的無縫組成部分。從財富100 強到新創公司，世界上最高效的銷售和營銷團隊都依靠Enlyft 的人工智能驅動的需求生成來推動和優先考慮他們的勘探渠道，並贏得更多業務- 只需花費其預算的一小部分。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
IntentHub
intenthub.com
IntentHub 收集並處理超過 100 萬個早期買家意向訊號。 B2B 網站，為客戶提供對市場帳戶的可行見解。了解更多：intenthub.com IntentHub 由 N.Rich 開發，這家芬蘭公司開發的基於帳戶的上市平台受到 General Electric Healthcare、Powell Software、Rise Up 等公司的信賴。
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® 是一個人工智慧驅動的數位行銷分析平台，可協助行銷團隊做出更好的數據驅動決策。我們易於使用的介面提供了單一的事實來源，使行銷人員能夠即時了解所有行銷活動和管道的績效。利用尖端的機器學習，ASK BOSCO® 發現了透過現有管道和新管道創造更多收入的新機會。我們還提供預測分析功能，使行銷人員能夠創建個人化的報告儀表板並以無與倫比的準確性預測未來的活動。我們獨特的 ASK BOSCO® 指數將您的網域與您所在類別中最接近的競爭對手進行排名。該指數衡量您的線上足跡以及您對有機和付費媒體管道的投資的有效性。 ASK BOSCO® 如何運作？ ASK BOSCO® 的工作原理是從各種來源收集數據，包括您的網站、社群媒體和廣告活動。然後，我們的人工智慧引擎會分析這些數據，以識別趨勢、模式和機會。 ASK BOSCO® 也使用機器學習來預測未來的表現。這使您可以對行銷預算和活動做出更好的決策。使用 ASK BOSCO® 有什麼好處？使用 ASK BOSCO® 有很多好處。以下是一些最重要的內容： - 更好的決策：ASK BOSCO® 為您提供所需的數據和見解，以便您就行銷活動做出更好、更明智的決策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 幫助您發現新的機會，從現有和新管道中獲得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自動執行數位行銷中涉及的許多任務，從而釋放您的時間，以便您可以專注於更具策略性的活動。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以透過優化預算和更有效地定位行銷活動來幫助您節省行銷活動資金。如果您正在尋找提高數位行銷績效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解決方案。請立即聯絡我們，詳細了解我們如何協助您實現行銷目標。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智慧提供市場數據和預測，從而幫助研究、業務開發或行銷團隊更了解和分析某個產業。該公司的平台使用機器學習和自然語言處理 (NLP) 為客戶提供人工智慧驅動的市場情報平台，加快他們獲取全球產業洞察的速度。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的行動 UA 最佳化平台！作為 Apple Search Ads 的官方合作夥伴，它透過數據驅動的智慧工具推動行動應用的成長。 MobileAction 全面了解對於客戶獲取、保留和參與至關重要的動態移動環境。它可以幫助應用程式成長行銷人員和所有者調動他們的策略，調整他們的路線圖，滲透未開發的市場，並提高他們的投資報酬率。我們的解決方案使應用程式所有者、用戶獲取經理和應用程式開發專業人士能夠解決行動產業的複雜問題，使他們能夠在不斷發展的市場中塑造成功的故事。簡而言之，MobileAction 幫助行動行銷人員： 促進應用程式下載 解鎖競爭對手的數據 發現最新趨勢 主導市場 做出更明智的決策 該公司成立於 2013 年，總部位於美國舊金山。 MobileAction 是業界領先的行動廣告情報提供商，擁有超過 70 多個創意人員、10 萬多個發布商、40 萬多個廣告商的龐大庫，並整合了來自 55 個以上 DSP 的數據。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 數據智慧平台 aroundDeal 成立於 2020 年，是全球公認的亞太地區 (APAC) 領先的 B2B 數據智慧平台，受到全球超過 10 萬名客戶和用戶的信賴。我們的資料庫包含超過 1.2 億個聯絡人和 3000 萬家公司，提供電子郵件和電話號碼等全面且準確的數據，以及有價值的公司洞察數據。 aroundDeal不僅提供數據，也提供智慧平台。我們的目標是幫助行銷人員、銷售代表和招募人員快速尋找和連結目標聯絡人、評估競爭環境、獲得高價值的商業情報和成長機會。 1. Prospector - 透過更好的數據找到您的下一個客戶使用 1 億多個聯絡人資料快速建立目標潛在客戶列表，並在聯絡人更換工作時收到警報。 2. 參與 - 自動化您的銷售參與 建立自動化銷售序列並將您的銷售機會提升到一個新的水平。 3. Chrome 擴充功能 - 隨處尋找潛在客戶 直接在 LinkedIn、公司網站和 CRM（Salesforce 或 HubSpot）上取得目標聯絡人和公司資訊。 4. 豐富 - 豐富您的資料 自動利用 aroundDeal 資料庫中 50 多個公司統計欄位豐富您的記錄，包括企業電子郵件、電話、職位、公司名稱等。 5. 訪客 - 將網站訪客轉化為合格的潛在客戶 了解哪些公司正在造訪您的網站，並在正確的時間以正確的方式與他們互動。
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
Owler
owler.com
Owler 是一個擁有超過 500 萬用戶的商業智慧平台，可提供有關您的關鍵潛在客戶、帳戶和客戶的資訊。輕鬆存取超過 1500 萬家私人和上市公司的即時數據，讓您可以透過各行業公司的即時更新在競爭中保持領先！ Owler Max 為您提供帳戶級洞察、聯絡資料和銷售觸發因素，您需要這些資訊來加速和簡化銷售流程並贏得更多收入 - 所有這些都在一個平台上完成。
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard 提供了一個生成式 AI 數位銷售助理平台，透過跨媒體類型的高度個人化銷售內容，使銷售代表更加自信、更加成功。
RelPro
relpro.com
RelPro 為銷售、行銷和業務開發專業人士提供智慧勘探、優質銷售線索和目標情報的獨特組合。我們分析來自可信任來源、社交網路和網路的超過 1.5 億決策者和 700 萬家公司的數據。透過 SaaS 和資料服務解決方案，RelPro 使組織能夠有效率、有系統地尋找潛在客戶並產生有關高階主管關係的可行情報。 RelPro 是領先公司、非營利組織和大學值得信賴的合作夥伴。
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert 是一家獨立擁有的業務數據、信用諮詢機構和增強型反洗錢平台，為業務風險提供即時數據，從而實現即時決策。 Red Flag Alert 是英國最大的破產公司 Begbies Traynor 內部成立的。它由 Begbies 設計，旨在識別企業在 2012 年脫離之前破產的風險，並成為一個完全獨立的產品。 Red Flag Alert 在發現企業失敗的早期預警訊號方面擁有超過 25 年的經驗，並利用這些經驗為企業和信用資料帶來獨特的方法。這種方法根深蒂固的信念是，在當今的商業世界中，明智的決策需要即時數據。我們的數據是即時的、最新的，與傳統的信用諮詢機構相比，這是一個陌生的概念。為此，紅旗警報提供業界最相關的數據，包括來自多個來源的即時數據。紅旗警報也了解傳統信用諮詢機構的系統存在極大缺陷，我們對破產採取不同的觀點，目前我們已成為英國排名第一的破產記分卡。利用我們對企業失敗的深刻理解，我們開發了用於預測企業失敗和信用度的第一個演算法，這使我們能夠成為第一個預測 Carillion、The Arcadia Group 和 Silicon Valley Bank 等失敗的公司。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B行銷與銷售平台 Ramper 透過整合了勘探（出站）、行銷（入站）和 B2B 銷售 (CRM) 的平台，幫助您的公司產生並吸引更多潛在客戶，將其轉化為銷售並增加收入。
Bombora
bombora.com
Bombora 的產品可以識別哪些企業目前正在研究哪些主題以及這些努力的強度。它對這些訊號進行評分，然後幫助銷售和行銷團隊優先考慮目標客戶，客製化與他們的對話，並優化行銷工作。 Bombora 為擁有 100 多名員工的組織提供最大價值。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 會立即將相關公司、其技術和員工的 100 多個數據點附加到您擁有的每筆記錄中，以便您可以更快地將潛在客戶轉換為客戶。具體方法如下： • 與Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等無縫集成，以自動化和優化您的工作流程。 • 不要錯過有價值的線索－您需要根據即時背景來評分、安排路線並加快買家的旅程。 • 縮短表單：隱藏或自動填入已知欄位以提高轉換率。 • 從可靠、準確的來源獲取數據：根據新的業務數據採取行動——透過機器學習演算法和訓練有素的品質保證進行優化——不僅適用於財富500 強企業，還適用於每家擁有網站的公司。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷售活動如何推動通路和收入。賣家甚至可以利用他們的 CRM 應用程式來獲取有關聯絡人和公司的智慧見解，並查看需求基礎參與度和意向活動。透過 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以協調所有 GTM 操作以實現低摩擦購買。
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信賴的軟體市場。每年有超過 9000 萬人（包括所有財富 500 強公司的員工）使用 G2 根據真實的同行評審做出更明智的軟體決策。數千家各種規模的軟體和服務公司與 G2 合作，建立聲譽、管理軟體支出並發展業務。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超過 6.75 億會員 |管理您的職業身分。建立並參與您的專業人脈。獲取知識、見解和機會。