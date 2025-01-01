以帳戶為基礎的分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
基於帳戶的分析軟體提供了一套全面的指標，專門用於分析組織基於帳戶的行銷 (ABM) 策略的有效性。這些指標包括關鍵指標，例如達到目標客戶的百分比以及潛在客戶到客戶的對應。 ABM 策略對企業來說非常有價值，因為它們使行銷團隊能夠將資源分配給轉換可能性更高的潛在客戶。 透過利用帳戶為基礎的分析工具，行銷團隊可以全面評估其 ABM 策略的績效，確保他們有效地瞄準正確的潛在客戶。該軟體在為未來的 ABM 策略提供資訊方面也發揮著至關重要的作用，使團隊能夠不斷改進和優化他們的方法。此外，行銷團隊依靠基於帳戶的分析軟體來評估透過 ABM 計劃產生的銷售線索的質量，使他們能夠做出數據驅動的決策並提高行銷工作的整體有效性。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是一個 B2B 的分析與歸因平台，整合行銷、產品、收入和銷售數據，以測量管道和買家的旅程。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Folloze
folloze.com
Folloze是一個B2B行銷平台，幫助使用者創建個性化內容，以增強用戶參與和分析行為數據。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Mutiny
mutinyhq.com
Mutiny是一個AI平台，幫助B2B公司通過個性化網站體驗提高轉化和銷售，並提供數據分析與A/B測試功能。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 應用程式可協助用戶找到具潛在購買意圖的目標客戶，透過多渠道數位廣告激活，並將合適客戶交給銷售團隊。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潛在客戶生成工具，幫助企業識別網站訪問者，增強銷售策略並精準定位潛在買家。
Influ2
influ2.com
Influ2是一個基於人的廣告平台，針對特定決策者發送廣告，追踪互動，幫助B2B銷售團隊提高參與度和轉換率。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 提供帳戶為基礎的行銷和B2B智能，通過大數據分析幫助行銷人員精確觸達理想客戶。
Propensity
propensity.com
Propensity是一個專為小型B2B成長團隊設計的帳戶基礎行銷平台，方便使用意圖數據創建目標客戶清單並進行多渠道行銷。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox協助增長營銷團隊推動收入，透過數據分析、AI評分、最佳行動建議及智能分群來提升營運效率。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。
Leadfwd
leadfwd.com
LeadFWD是一個整合B2B潛在客戶數據、銷售外展和帳戶行銷的應用，利用AI和機器學習提高數據準確性和自動化管理。
Bombora
bombora.com
Bombora是一個B2B意圖數據平台，幫助企業分析潛在客戶研究的主題及其程度，優化銷售和行銷策略。
6sense
6sense.com
6sense是一個基於帳戶的營銷平台，利用AI和數據分析幫助企業識別、參與目標客戶，提高營收與營銷效率。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory是一個內容智能平台，幫助B2B企業提供個性化內容體驗，優化客戶互動並加速銷售流程。
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind是一個客戶數據管理平台，幫助企業整合和分析客戶互動，以優化營銷和銷售策略。
Recotap
recotap.com
Recotap是一個基於AI的ABM平台，幫助B2B市場營銷人員針對目標賬戶運行個性化的推廣活動，適合成長型初創企業和企業使用。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata是一個B2B收入歸因平台，整合客戶旅程數據，提供可行見解以優化營銷策略和增強投資回報。
Madison Logic
madisonlogic.com
麥迪遜邏輯幫助企業識別及互動潛在客戶，優化營銷策略，增強客戶關係並提高銷售效率。