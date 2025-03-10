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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
基於帳戶的分析軟體提供了一套全面的指標，專門用於分析組織基於帳戶的行銷 (ABM) 策略的有效性。這些指標包括關鍵指標，例如達到目標客戶的百分比以及潛在客戶到客戶的對應。 ABM 策略對企業來說非常有價值，因為它們使行銷團隊能夠將資源分配給轉換可能性更高的潛在客戶。 透過利用帳戶為基礎的分析工具，行銷團隊可以全面評估其 ABM 策略的績效，確保他們有效地瞄準正確的潛在客戶。該軟體在為未來的 ABM 策略提供資訊方面也發揮著至關重要的作用，使團隊能夠不斷改進和優化他們的方法。此外，行銷團隊依靠基於帳戶的分析軟體來評估透過 ABM 計劃產生的銷售線索的質量，使他們能夠做出數據驅動的決策並提高行銷工作的整體有效性。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是一個 B2B 的分析與歸因平台，整合行銷、產品、收入和銷售數據，以測量管道和買家的旅程。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Folloze
folloze.com
Folloze是一個B2B行銷平台，幫助使用者創建個性化內容，以增強用戶參與和分析行為數據。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Mutiny
mutinyhq.com
Mutiny是一個AI平台，幫助B2B公司通過個性化網站體驗提高轉化和銷售，並提供數據分析與A/B測試功能。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 應用程式可協助用戶找到具潛在購買意圖的目標客戶，透過多渠道數位廣告激活，並將合適客戶交給銷售團隊。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潛在客戶生成工具，幫助企業識別網站訪問者，增強銷售策略並精準定位潛在買家。
Influ2
influ2.com
Influ2是一個基於人的廣告平台，針對特定決策者發送廣告，追踪互動，幫助B2B銷售團隊提高參與度和轉換率。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 提供帳戶為基礎的行銷和B2B智能，通過大數據分析幫助行銷人員精確觸達理想客戶。
Propensity
propensity.com
Propensity是一個專為小型B2B成長團隊設計的帳戶基礎行銷平台，方便使用意圖數據創建目標客戶清單並進行多渠道行銷。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。
Leadfwd
leadfwd.com
LeadFWD是一個整合B2B潛在客戶數據、銷售外展和帳戶行銷的應用，利用AI和機器學習提高數據準確性和自動化管理。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox協助增長營銷團隊推動收入，透過數據分析、AI評分、最佳行動建議及智能分群來提升營運效率。
Bombora
bombora.com
Bombora是一個B2B意圖數據平台，幫助企業分析潛在客戶研究的主題及其程度，優化銷售和行銷策略。
6sense
6sense.com
6sense是一個基於帳戶的營銷平台，利用AI和數據分析幫助企業識別、參與目標客戶，提高營收與營銷效率。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory是一個內容智能平台，幫助B2B企業提供個性化內容體驗，優化客戶互動並加速銷售流程。
CaliberMind
calibermind.com
身為 B2B 策略領導者，您需要把握市場脈動。但是，使用您的團隊使用的所有工具，很難將各個點聯繫起來並確定您的訊息是否在完美的時間與正確的受眾產生了共鳴。 CaliberMind 平台可組織並理解您的數據，讓您的見解更加清晰。當然，我們會進行歸因、參與度評分、漏斗分析等。但我們給予營收領導者的真正禮物是能夠搶在其他人之前發現問題和趨勢。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智慧驅動的 ABM 平台，可協助 B2B 行銷人員大規模開展有針對性和個人化的基於帳戶的參與活動。 Recotap 最適合尋求改善行銷績效的成長型新創公司和企業。透過基於 Recotap 帳戶的廣告解決方案，可以接觸到更多決策者並保持參與，直到他們轉換。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入歸因平台連接來自整個上市技術堆疊的數據，為您的 B2B 客戶旅程提供前所未有的洞察。從匿名的首次接觸到封閉式獲勝，Dreamdata 終結了猜測，並針對真正推動您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以運行基於帳戶的自訂歸因建模、獲取每個廣告活動的 ROAS、衡量內容投資回報率、基準增長、預測收入並就下一步的擴展工作做出數據驅動的決策。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 透過尋找採購委員會中最具影響力的成員並在整個客戶旅程中與他們互動，幫助最大和發展最快的公司更快地轉換其最佳客戶。 ML 平台是一個全球多通路ABM 媒體啟動和衡量平台，使企業組織內的行銷人員能夠利用獨特的專有資料來識別最有可能購買的帳戶，最大限度地提高跨多個管道的參與度，並加快銷售週期，進而對投資報酬率產生正面影響。
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