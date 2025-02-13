以帳戶為基礎的分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖多美普林西比

Propensity

propensity.com

Propensity 是唯一為小型 B2B 成長團隊建立的基於帳戶的行銷 (ABM) 平台。我們可以輕鬆地使用意圖資料建立有市場的客戶和聯絡人列表，透過全通路 ABM 活動預熱這些聯絡人，並將每日高品質銷售線索列表交給銷售人員。結果是一個自動化、始終在線的 ABM 引擎，與傳統的 B2B 成長策略相比，它產生了 MQA 流量和 5 倍的銷售參與度 為什麼選擇傾向？ - 5 分鐘內建立受眾群體，在不到2 週內啟動- 使用意向數據創建無限制的帳戶列表- 為每個帳戶列表充分豐富聯繫人- 每週熱身帳戶和銷售聯繫人列表- 程序化展示廣告- 行銷電子郵件分發- 存取存取我們的ABM 手冊庫- AI 內容產生器- 每週與Propensity CSM 舉行會議- 整合包括Hubspot 和Salesforce - 記錄時間投資回報率— 30 -180 天，具體取決於您的手冊傾向核心功能： 手冊庫- 預先建立的手冊範圍為30 個長達90 天劇本編輯器- 輕鬆編輯用戶選擇的劇本中的每個劇本受眾生成器- 使用授權的第三方帳戶級意圖數據來了解購買家的興趣和行為以及購買傾向購買圈子中內置的模型- 創建和基於客戶級別意圖管理目標聯繫人渠道管理器- 跨渠道活動編排和激活ABM 儀表板- 客戶衡量和分析，以量化提升和績效與行銷技術和銷售技術集成