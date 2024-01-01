以帳戶為基礎的分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
基於帳戶的分析軟體提供了一套全面的指標，專門用於分析組織基於帳戶的行銷 (ABM) 策略的有效性。這些指標包括關鍵指標，例如達到目標客戶的百分比以及潛在客戶到客戶的對應。 ABM 策略對企業非常有價值，因為它們使行銷團隊能夠將資源分配給轉換可能性更高的潛在客戶。 透過利用帳戶為基礎的分析工具，行銷團隊可以全面評估其 ABM 策略的績效，確保他們有效地瞄準正確的潛在客戶。該軟體在為未來的 ABM 策略提供資訊方面也發揮著至關重要的作用，使團隊能夠不斷改進和優化他們的方法。此外，行銷團隊依靠基於帳戶的分析軟體來評估透過 ABM 計劃產生的潛在客戶的質量，使他們能夠做出數據驅動的決策並提高行銷工作的整體有效性。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Mutiny
mutinyhq.com
將您的網站變成您的第一收入管道。 95% 的網路訪客不會在您的通用網站上進行轉換。 Mutiny 可以輕鬆地在您的網站上定位和轉換更多 B2B 買家，無需程式碼網路個人化。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一個內容體驗平台和軟體，使行銷人員能夠為買家旅程的每個階段創建帶有內容的數位體驗。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是透過創建業界領先的買家體驗平台，幫助 B2B 行銷團隊回應新一代 B2B 買家的需求。在一線行銷人員的領導下，收入團隊利用 Folloze 快速輕鬆地提供引人入勝的數據驅動體驗，為買家提供所需的信息，所有這些都針對他們自己的客戶旅程進行個性化。 Folloze 於2013 年由兩位行銷高管創立，他們親眼目睹了B2B 購買和銷售的變化，Folloze 自豪地為當今一些最大、最成功的B2B 品牌提供服務，包括Cisco、FireEye、Google、Okta 和Workday 等公司。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
N.Rich
nrich.ai
在保持預算的同時增加您的管道。尋找具有經過驗證的買家意圖的 ICP 帳戶，透過跨通路數位廣告啟動它們，並向銷售人員提供熱門帳戶。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信以帳戶為基礎的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Albacross
albacross.com
第一方意圖數據可了解您的受眾、發現看不見的潛在客戶並豐富每筆記錄以提高行銷和銷售效率。
Influ2
influ2.com
帳戶不做決定，而是人做決定。使基於人的廣告成為銷售對話的重要組成部分。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 消除了客戶生命週期每個階段的摩擦，幫助行銷人員提供更好的客戶體驗並加速收入。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一為小型 B2B 成長團隊建立的基於帳戶的行銷 (ABM) 平台。我們可以輕鬆地使用意圖資料建立有市場的客戶和聯絡人列表，透過全通路 ABM 活動預熱這些聯絡人，並將每日高品質銷售線索列表交給銷售人員。結果是一個自動化、始終在線的 ABM 引擎，與傳統的 B2B 成長策略相比，它產生了 MQA 流量和 5 倍的銷售參與度 為什麼選擇傾向？ - 5 分鐘內建立受眾群體，在不到2 週內啟動- 使用意向數據創建無限制的帳戶列表- 為每個帳戶列表充分豐富聯繫人- 每週熱身帳戶和銷售聯繫人列表- 程序化展示廣告- 行銷電子郵件分發- 存取存取我們的ABM 手冊庫- AI 內容產...
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd 將 B2B 勘探數據、銷售推廣和基於客戶的營銷與人工智慧和機器學習的力量結合在一起。多合一的不可阻擋的成長平台。
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透過 Foundry 的意圖驅動的 ABM 編排轉換您的頂級客戶 - 從而形成更大、更好的管道。
Bombora
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在競爭對手之前找到準備購買的企業。使用業界最全面且符合隱私的意圖資料進行連結和銷售。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox 幫助成長行銷團隊透過 GTM 動議提高收入。收購、交叉銷售和追加銷售。該平台有 4 個建置模組： 1. 強大的 CDP 引擎攝取、清理、組織、視覺化和分析跨客戶接觸點的資料。 2. AI 驅動的 6-D 評分 確定旅程階段並確定關鍵客戶的優先順序。 3. 下一步最佳行動洞察 在整個買家旅程中接收可行的建議，以提高漏斗速度。 4. 強大的細分和編排 用於多通路行銷活動執行的智慧細分。 Airtel Business、Algonomy、Capillary、DarwinBox、Exotel、Rootstock、Qwickcilver、Mobisy、SupportLogic 和 A...
CaliberMind
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身為 B2B 策略領導者，您需要把握市場脈動。但是，使用您的團隊使用的所有工具，很難將各個點聯繫起來並確定您的訊息是否在完美的時間與正確的受眾產生了共鳴。 CaliberMind 平台可組織並理解您的數據，讓您的見解更加清晰。當然，我們會進行歸因、參與度評分、漏斗分析等。但我們給予收入領導者的真正禮物是能夠先於其他人發現問題和趨勢。
Recotap
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Recotap 是下一代人工智慧驅動的 ABM 平台，可協助 B2B 行銷人員大規模開展有針對性和個人化的基於帳戶的參與活動。 Recotap 最適合尋求改善行銷績效的成長型新創公司和企業。透過基於 Recotap 帳戶的廣告解決方案，可以接觸到更多決策者並保持參與，直到他們轉換。
Dreamdata
dreamdata.io
B2B 行銷與通路和收入相關 Dreamdata 可自動擷取、清理和簡化您的 B2B 上市數據，以提供有關收入驅動因素的完全透明度。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
Madison Logic
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