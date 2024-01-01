以帳戶為基礎的廣告軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法羅群島 最受歡迎 最近新增

基於帳戶的廣告軟體使企業能夠透過精確客製化的數位廣告與潛在買家建立聯繫。這些廣告是專門為確定的目標帳戶內有影響力的決策者量身定制的。以帳戶為基礎的廣告是基於帳戶的整體行銷策略中可行的實施方法，為行銷人員提供了有效到達所需帳戶的方法。此策略中的其他執行方法可能涉及基於帳戶的直郵，以及客製化的網路和內容體驗。公司可以靈活地選擇和部署這些執行策略中的一種或組合。為了促進帳戶為基礎的廣告策略，企業可以從 CRM 軟體或行銷自動化軟體中提取聯絡人。或者，他們可以整理聯絡人列表，以無縫執行其有針對性的廣告方法。