缺勤管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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缺勤管理軟體使組織能夠規劃、管理和追蹤員工缺勤，例如假期和病假。該軟體允許公司定義缺勤、管理請求和處理審批。它通常包含融入當地法規、法律和政策的功能，以幫助企業保持合規性並降低成本。一些獨立的缺勤管理解決方案通常由人力資源部門使用，也適合沒有傳統人力資源部門的公司。 該軟體可以是整合人力資源管理套件的一部分，也可以作為獨立的解決方案運作。它經常與第三方人力資源應用程式集成，核心人力資源系統通常充當勞動力資料的中央儲存庫。
提議新的應用程式
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
greytHR
greythr.com
GreytHR是一個雲端人力資源管理平台，為中小企業提供員工數據、工資、出勤及HR流程管理的解決方案。
Calamari
calamari.io
Calamari是一個線上人力資源管理軟體，提供休假管理、出勤追蹤和核心人力資源功能，適用於各類公司。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。
PayFit
payfit.com
PayFit是一個雲端薪資與人力資源管理平台，可自動化工資流程，提供薪資單生成、休假管理及支出申請等功能。
Skello
skello.io
Skello是一個勞動力管理應用，為基於班次的工作場所提供簡化調度、改善溝通和優化成本管理的解決方案。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是印度的 HR 薪資管理軟體，提供自動化薪資、考勤和績效評估功能，支持員工從手機記錄工時和存取報告。
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR是一個綜合的人力資源和薪資管理平台，提供考勤、時薪、薪資和員工數據管理功能，方便企業自動化HR流程。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一個集成的生產力管理工具，提供戰略規劃、項目管理、CRM及報告等多種功能，以提升企業效能。
Breathe
breathehr.com
呼吸是一款人力資源管理軟件，幫助小型企業在線管理員工信息、休假、缺勤和績效，簡化人事流程，提高效率。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一款自動時間跟踪和生產力管理工具，幫助企業監控員工工作時間和活動，以提高生產力和優化工作流程。
Bizneo
bizneo.com
Bizneo是一款簡化人力資源管理的應用程式，適用於各種類型的公司，提供整合的招聘和人才管理工具。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款針對中小企業的時間追蹤和員工監控軟體，提供自動計時、截圖、報告和發票管理等功能。
Craze
crazehq.com
Craze 是一款為創業公司提供全方位人事、薪資和合規的應用程式，幫助創始人減少壓力，專注於業務增長。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一款假期管理平台，簡化合規、索賠和薪資等流程，為員工提供流暢和親切的請假經驗。
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic 是款簡易的休假管理應用，幫助員工請假與管理假期，提供即時更新及報告功能。
Timeular
timeular.com
時空是一款時間跟踪和出勤管理應用，提供多種記錄方式，協助用戶優化生產力和效率。
Superworks
superworks.com
Superworks 是一款全面的 HRMS 解決方案，簡化中小型企業的人力資源及工資管理流程，提高效率與員工滿意度。
BrioHR
briohr.com
BrioHR是一個全方位的人力資源管理平台，適用於中小企業，提供招聘、入職、缺勤管理、薪資等功能，數位化員工全生命周期管理。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款雲端人員調度和時間管理應用，支援班次計劃、缺勤管理及時間追踪。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR是一個人力資源管理平台，提供工資、假期、時間管理等功能，幫助企業簡化HR流程，提升效率。
PieTrack
pietrack.com
Pietrack是一款針對中小型企業的網頁和桌面應用程式，提供人力資源、專案管理、銷售和行銷等功能，幫助用戶管理和追蹤業務活動。
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam 是一個全方位的 HR 平台，為中小企業簡化人員管理流程，提高效率，並改善公司文化。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek是一款雲端人力資源系統，支援員工管理、出勤跟蹤及文件組織，並整合熱門工具以提高工作效率。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是一款全面的人力資源管理軟體，支援員工招聘、入職、管理及薪資計算，簡化HR流程並提高效率。
Worknice
worknice.com
Worknice是一款人力資源軟體，旨在簡化員工生命週期的管理，包括入職、文件處理及合規性，提升組織效率。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 是一款績效管理平台，幫助中小企業建立透明的工作文化，提升員工福祉和留才率，促進團隊互動和生產力。
Onfolk
onfolk.com
Onfolk應用程式提供自動化的英國薪資管理服務，讓團隊支付迅速、準確，並提供簡單的定價及專業支援。
Leave Dates
leavedates.com
休假日期是一款為中小型企業設計的休假管理應用，簡化員工請假申請、管理和追蹤過程，提高溝通效率。
Vacation Tracker
vacationtracker.io
度假追蹤器是一款簡化請假管理的應用，支持與Slack、Microsoft Teams等工具集成，用戶可輕鬆提交和管理休假請求。
TeamSense
teamsense.com
TeamSense是一個以文本為基礎的出勤管理平台，為前線工人提供即時溝通和缺勤報告功能，簡化管理過程，提升工作效率。
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack是一款請假管理應用，幫助企業跟蹤員工缺勤和假期，支持自定義假期類型及自動審批流程，簡化人力資源管理。
Keeple
keeple.com
Keeple 是一款現代化的請假和缺勤管理軟體，能有效管理各類請假，包括休假、病假和產假等，適用於所有員工。
Planleave
planleave.com
Planleave是一款請假管理應用，簡化員工請假、批准和跟踪流程，支持自助服務和自動通知，提高休假管理效率。
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro是一個線上休假管理系統，可以自動追蹤員工的休假餘額，並簡化休假申請和審批過程。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle是一款全面的勞動力管理系統，簡化無桌面員工的管理，提供排班、時間追蹤及分析功能，適合多種行業使用。
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR是一款針對中小企業的人力資源管理軟體，簡化日常人力資源任務，如請假管理、員工檔案及績效管理等。
Humaans
humaans.io
Humaans是一個人力資源管理平台，幫助企業簡化人事任務，包括員工數據管理、自動化工作流程及報告分析。