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缺勤管理軟體使組織能夠規劃、管理和追蹤員工缺勤，例如假期和病假。該軟體允許公司定義缺勤、管理請求和處理審批。它通常包含融入當地法規、法律和政策的功能，以幫助企業保持合規性並降低成本。一些獨立的缺勤管理解決方案通常由人力資源部門使用，也適合沒有傳統人力資源部門的公司。 該軟體可以是整合人力資源管理套件的一部分，也可以作為獨立的解決方案運作。它經常與第三方人力資源應用程式集成，核心人力資源系統通常充當勞動力資料的中央儲存庫。
提議新的應用程式
greytHR
greythr.com
GreytHR是一個雲端人力資源管理平台，為中小企業提供員工數據、工資、出勤及HR流程管理的解決方案。
Humaans
humaans.io
Humaans 是一個 HRIS，旨在成為組織人力資源技術堆疊的基礎層。它可以幫助快速發展的公司的現代人力資源團隊透過快速的工作流程、自動化和快速存取資料來入職、管理和培養員工。 Humaans 旨在解決企業領導者的痛點，他們厭倦了處理無法滿足當今員工高標準的笨重系統。它專為速度而設計，具有精美的人員目錄、文件儲存、休假追蹤、視覺化報告，並透過深度整合連接現有系統。透過增強 Slack、GSuite 和 HR 單點解決方案，Humaans 不僅簡化了 HR 流程，也為組織中的每個人帶來了價值。此外，Humaans 適合遠端和分散式團隊，幫助提高企業的敏捷性，無論其設定如何
Superworks
superworks.com
標題：用Superworks HRMS改變您的工作場所：提高生產力和員工幸福 Superworks通過簡化人力資源和操作過程來使企業和中小型企業能夠創建蓬勃發展的富有成效的工作場所。我們全面的超級HRMS套件旨在簡化複雜的任務並提高員工的參與度，從而為您的業務帶來切實的成果。 這是Superworks HRM可以為您做的： *輕鬆的薪資處理：自動化工資單任務，消除錯誤並確保員工的準時付款。 *無縫團隊管理：簡化入職，跟踪性能，促進協作並保持團隊的參與度。 *增強的員工經驗：SuperWorks HRMS通過自助工具和簡化的溝通使您的員工有能力。 *提高效率：通過自動化重複任務並獲得寶貴的見解來騰出寶貴的時間和資源。 *可擴展的增長：超級工人HRMS隨您的業務增長，提供成功所需的靈活性和支持。 為什麼選擇Superworks？ 1。綜合套件：一個滿足您所有人力資源和運營需求的集成平台。 2。用戶友好的界面：易於學習和使用，最大程度地減少培訓時間並最大化採用。 3。可擴展的解決方案：隨著您的業務發展，適應不斷變化的需求。 4。專門的支持：其專家團隊在這里為您提供每一步。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 幫助高成長的中小企業建立透明且蓬勃發展的工作場所文化，促進員工福祉並提高人才保留率。我們的績效管理平台透過鼓勵使命感並刺激全球範圍內的社會共享和社區歸屬感，幫助組織克服混合工作場所的脫節。使用 Mirro 的團隊和個人會更快樂、高度投入且生產力更高。作為一個用戶友好且高度社交的平台，Mirro 透過認可、OKR、持續回饋和有意義的績效對話推動團隊成員之間每月超過 5,000 次互動。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等創新公司。使用 Mirro 增強團隊能力並培養健康、穩固的工作關係。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Worknice
worknice.com
令人愉悅的人力資源軟件 - 在澳大利亞設計，製造和支持100％。利用靈活而直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice在核心人力資源方面擁有市場領先的用戶體驗；簡化了入職，智能文檔和合規性，員工變更管理，工資集成，定期，評論和調查。是為蓬勃發展的人力資源團隊而建的，他們現在需要解決新的挑戰，隨著新的挑戰。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一個現代化的人力資源系統，包含管理員工整個旅程所需的一切。免費試用 14 天！
DreamTeam
dreamteam.io
中小型企業的一體化人才中心，可透過最快、最靈活且無限的人力資源平台簡化複雜的人員流程。 DreamTeam 讓您能夠重新獲得具有脫節資料的增量人員流程的完全控制和可見性。我們透過全面且易於設置的解決方案來克服人力資源的複雜性，將您的團隊從繁重的體力工作中解放出來，同時促進人力資源的成功、滿意度和蓬勃發展的公司文化。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
TeamSense
teamsense.com
用文字呼喚。 100％合規性。 0員工糾紛。 管理呼叫是一個危險，混亂的時光，每個人都討厭！ TeamSense是一個基於文本的出勤管理和大眾傳播平台，目的是為製造，建築，倉儲和物流領域的前線工人建立的。 - 通過消除此過程的焦慮，無呼叫的未賣出最多70％ - 在報告缺席之前，通過向員工展示自己的觀點和出勤歷史，將缺勤量減少多達20％。 - 用29種語言進行翻譯和計數！ 通過利用文本消息傳遞的熟悉性和可訪問性，TeamSense正在打破勞動力管理的傳統障礙，並通過SMS在製造業的新連通性時代迎來了新時代。 文字是用戶友好的，可以快速推出且易於管理，並且每小時員工實際上擁抱它！我們使人力資源能夠無縫管理員工出勤率和缺勤，同時提高主管生產率並降低法律風險。
BrioHR
briohr.com
中小企業一站式人力資源管理平台。 我們的人力資源管理平台可協助公司立即將整個員工旅程中的所有人力資源職能數位化，全部集中在一個地方： - 人才招募：使用我們的 ATS（申請人追蹤系統）對招募進行數位化和協作，然後以完全數位化方式入職新員工 - 人力資源管理員：管理帶薪休假、員工資料庫和文件、薪資（新加坡和馬來西亞，更多！）、費用報銷、時間表... - 績效管理：追蹤 KPI/OKR、管理績效評估、收集 360° 回饋...
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR 是一款功能強大的模組化人力資源軟體，適用於中小型企業。自 2010 年以來，我們已幫助全球數千家公司每週在休假管理、員工檔案管理和入職、時間追蹤、績效管理、違規追蹤和認證管理等日常人力資源任務上節省時間。選擇適合您的業務需求和預算的 HRIS 所需的模組和使用者數量。立即開始 21 天免費試用 (www.purelyhr.com/Trial) 或現場示範。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端勞動力管理系統，旨在讓您輕鬆有效率地管理無辦公桌員工和員工。它是一個高水準的多方面系統，可以應對任何規模的複雜勞動力管理挑戰。
Timeular
timeular.com
不費吹灰之力就能獲得準確的時間表，而且無需不斷提醒，這不是很好嗎？ Timeular 透過將最輕鬆的時間追蹤方法捆綁在一起，使其成為可能。全球有 10,000 多個團隊利用 Timeular 來改善估算、追蹤預算、增加工時計費、監控獲利能力並提高生產力。 Timeular 的隱私不僅僅是遵守 GDPR。例如，自動追蹤的資料僅儲存在使用者電腦本地，另一個例子是管理人員無法即時查看員工資料。
Timetastic
timetastic.co.uk
時間表是員工離開計劃者，使工作生活變得更加簡單。這是預訂休假時間的最簡單方法。無需弄亂電子表格或文書工作即可組織時間休息。時間表立即跟踪一切。 您的員工和經理會和您一樣喜歡它。 *休息時間已要求並在線批准 - 沒有文書工作，只有通知。 *日曆不斷更新 *追踪和調和的Instantl *可下載的報告時間表是超過100,000人使用的超簡單工作人員請假計劃者來組織休息時間。
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker 是一種簡化的休假管理解決方案，可與 Slack、Microsoft Teams 和 Google Workspace 等熱門協作工具無縫集成，也可以透過工作電子郵件直接存取。只需點擊幾下滑鼠，即可簡化追蹤帶薪休假 (PTO) 的過程，從而提高團隊的透明度和即時可見性。借助假期追蹤器，您可以在數小時內管理休假請求，非常適合兼職員工或精確的日程安排需求。該系統支援臨時休假（TOIL），讓員工可以根據加班時間累積休假。替代審批者等功能透過在經理缺席期間委派審批職責來提供靈活性，而停電期則有助於控制關鍵時期的休假請求。應計功能會隨著時間的推移自動累積休假，確保記錄的準確性和最新性。透過 7 天免費試用體驗 Vacation Tracker 的全部功能，提供對所有功能的訪問，以高效且有效地改善團隊的休假管理體驗。
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro 是一個線上休假管理系統，可以管理員工休假的各個方面。系統將自動追蹤休假餘額，無需使用電子表格或紙張。經理可以查看所有員工的休假餘額，並輕鬆批准和拒絕休假申請，而員工可以申請休假並查看剩餘餘額。它還提供了一種準確查看誰將離開的方法，有助於在繁忙時段進行計劃並避免日程安排衝突。
Planleave
planleave.com
透過使用現有工具和工作流程實現自動化，是管理團隊休假的最簡單方法。 PTO 追蹤和假期追蹤的最佳用戶體驗，無需學習。休假管理產品中沒有更好的使用者體驗。
Keeple
keeple.com
在中小企業中，管理休假和缺勤很快就會成為員工、經理和人力資源部門的一件令人頭痛的事情。 Keeple 是一款現代化的休假和缺勤管理軟體包，可讓您高效管理所有類型的休假：假期、病假、特殊假、育嬰假等。 ，提供流暢、有效率的員工體驗。
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack 讓小型和成長型企業能夠應對員工缺勤、PTO 和假期的問題。 Leavetrack 提供深度客製化，將消除手動管理員工休假的負擔，並提供整個組織的可見性。 Leavetrack 允許跨多個地點自訂休假類型；導入 150 多個地點和多個審批等級的公共假期。
PieTrack
pietrack.com
Pietrack 是一款針對中小型企業的 Web 和桌面應用程式。該平台包括人力資源（休假管理、薪資、會議等）、專案管理（任務管理、在專案上安裝和運行的追蹤應用程式、專案會議、專案文件等）、銷售（潛在客戶追蹤、聯絡人、文件等） ）和可自訂的行銷（電子郵件範本、活動等）模組。
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR是一個綜合的人力資源和薪資管理平台，提供考勤、時薪、薪資和員工數據管理功能，方便企業自動化HR流程。
Breathe
breathehr.com
呼吸是一款人力資源管理軟件，幫助小型企業在線管理員工信息、休假、缺勤和績效，簡化人事流程，提高效率。
Calamari
calamari.io
Calamari是一個線上人力資源管理軟體，提供休假管理、出勤追蹤和核心人力資源功能，適用於各類公司。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
PayFit
payfit.com
PayFit是一個雲端薪資與人力資源管理平台，可自動化工資流程，提供薪資單生成、休假管理及支出申請等功能。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是印度的 HR 薪資管理軟體，提供自動化薪資、考勤和績效評估功能，支持員工從手機記錄工時和存取報告。
Bizneo
bizneo.com
Bizneo是一款簡化人力資源管理的應用程式，適用於各種類型的公司，提供整合的招聘和人才管理工具。
Skello
skello.io
Skello是一個勞動力管理應用，為基於班次的工作場所提供簡化調度、改善溝通和優化成本管理的解決方案。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款雲端人員調度和時間管理應用，支援班次計劃、缺勤管理及時間追踪。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一個休假管理平台，可簡化合規、索賠和薪資的複雜性，從而提供無縫、更具同理心的員工休假體驗。 歡迎來到員工休假的現代。休假管理軟體可以自動處理人員團隊及其員工的合規性、索賠和薪資的複雜性。
HealthBoxHR
healthboxhr.com
使用 HealthBoxHR 簡化您的人力資源管理。我們的平台可讓您在一個方便的位置管理薪資、病假、時間表等。加入超過 100 萬名滿意的用戶，了解 HealthBoxHR 如何幫助您節省時間、降低成本並改善您的人力資源流程。
Leave Dates
leavedates.com
休假日期是中小型企業的最終員工休假計劃者，它以最少的大驚小怪的是簡化休假管理流程，騰出時間並改善了辦公室文化。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款針對中小企業的時間追蹤和員工監控軟體，提供自動計時、截圖、報告和發票管理等功能。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一個集成的生產力管理工具，提供戰略規劃、項目管理、CRM及報告等多種功能，以提升企業效能。
Craze
crazehq.com
為新創公司提供一站式人力資源、薪資和合規服務。 雄心勃勃的創辦人利用 Craze 來無壓力地經營他們的公司。我們自動處理人力資源、薪資和合規事宜，讓您可以專注於發展您的業務。
Onfolk
onfolk.com
英國薪資，自動化以節省時間。簡單、有效率且無錯誤的支付團隊費用的方式。幾分鐘內即可付款，定價簡單，專家支援。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一款自動時間跟踪和生產力管理工具，幫助企業監控員工工作時間和活動，以提高生產力和優化工作流程。
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