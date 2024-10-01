缺勤管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 納米比亞

Time Champ

timechamp.io

Time Champ 透過功能豐富的自動時間追蹤和生產力測量軟體幫助公司釋放生產力潛力。它可以幫助您將生產力提高 20% 至 30%，並以前所未有的方式提高員工士氣。 Time Champ 不僅僅是一個時間追蹤器，它提供的豐富功能集可以幫助優化您業務的所有領域，並成為您與競爭對手之間的關鍵差異化因素。無論您的員工身在何處，無論是遠距工作還是在辦公室工作，Time Champ 都可以幫助您確定他們在工作日的時間花在哪裡，確保您能夠有效地利用他們的時間。 Time champ 還可以幫助公司使用綜合儀表板即時有效地衡量團隊的生產力。您可以在一個螢幕上一目了然地看到有多少團隊成員正在工作，有多少人缺...