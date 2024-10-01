缺勤管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法羅群島

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
缺勤管理軟體使組織能夠規劃、管理和追蹤員工缺勤，例如假期和病假。該軟體允許公司定義缺勤、管理請求和處理審批。它通常包含融入當地法規、法律和政策的功能，以幫助企業保持合規性並降低成本。一些獨立的缺勤管理解決方案通常由人力資源部門使用，也適合沒有傳統人力資源部門的公司。 該軟體可以是整合人力資源管理套件的一部分，也可以作為獨立的解決方案運作。它經常與第三方人力資源應用程式集成，核心人力資源系統通常充當勞動力資料的中央儲存庫。
提議新的應用程式
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Calamari
calamari.io
Calamari 幫助您進行休假管理和追蹤出席情況。它會自動執行 PTO 計算。多種方式打卡上班/下班。與 Google Apps、Slack、Jira 和 Office 365 集成
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
PayFit
payfit.com
PayFit 是一個基於雲端的整合薪資和人力資源管理平台，在一個解決方案中為您提供最佳的薪資外包和薪資軟體的使用。這是一種自動化解決方案，可以節省大量時間並消除與工資相關的錯誤；它會在您選擇的日期自動產生您員工的薪資單，並代表您處理 HMRC RTI 和退休金提交。 PayFit 的客戶成功團隊確保平台上的順利入職，並且客戶可以獲得薪資專家的專門支援。 PayFit 也負責休假和費用的管理。員工可以訪問自己的入口網站來查看/下載薪資單並提交休假和費用以供批准。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可...
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是印度領先的人力資源薪資軟體。使用我們易於使用的 HR 薪資系統自動計算薪資、PF、TDS。立即免費試用！
greytHR
greythr.com
greytHR 平台是一套針對中小型企業 (SME) 的雲端人力資源解決方案。它提供生產力工具，以實現更好的人員管理、更簡單的人力資源流程以及專業的人力資源服務交付。經理和員工自助服務的員工入口網站可以提高員工敬業度並節省全面的時間。 greytHR 軟體由印度以及阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、科威特和巴林等 20 多個國家/地區的 20,000 多個組織和 200 萬用戶使用。顯著功能： ● 核心人力資源● 入職軟體● 員工生命週期管理● 休假與出勤管理● 薪資管理（針對印度和中東） ● 100% 人力資源合規性（針對印度和中東） ● 文件管理● 人力資源報告和分析● 員工入口網站和行動...
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR 是一款智慧、現代化的一體化人力資源和薪資軟體平台，用於考勤、計時、薪資和員工資料管理。告訴我們您需要什麼，我們會處理剩下的事情。隨時隨地存取您需要的所有資訊。自 1999 年以來，SunFish DataOnPhilippines, Inc. 和 GreatDay HR 一直致力於利用現代 HRIS 和薪資平台幫助企業實現人力資源流程自動化。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Skello
skello.io
Skello 是一家歐洲公司，其使命只有一個：透過協作解決方案重塑輪班工作，使整個團隊能夠更好地預測、組織和溝通。簡而言之，Skello 是一種針對輪班工作場所的勞動力管理解決方案，使團隊能夠解決複雜調度的麻煩。對於經理來說，Skello 透過幫助他們在管理員工成本方面做出最佳決策來優化工作組織。對於員工來說，該工具可以促進輕鬆、開放的溝通並簡化日常生活。 Skello 的目標是成為歐洲輪班工作團隊的第一個解決方案。為了實現這一目標，Skello 從該領域的專家基金（Partech、Aglaé Ventures 和XAnge）籌集了4000 萬歐元的B 輪融資，以便透過新功能為我們的客戶帶來更...
Bizneo
bizneo.com
簡單的人力資源軟體。對於要求較高的公司。無論您的公司有多大或多小，Bizneo HR 都會將您的人才管理提升到一個新的水平。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 策略規劃• OKR • KPI • 任務（包括看板） • 項目（包括甘特圖） • 白板• 報告• 潛在客戶• 客戶• 參與• 票證• 表格和調查• 360° 審核• 獎勵• 出席•休假• LMS • 透過執行策略並透過策略、OKR 和KPI 有效實現關鍵指標，超越您的同行- 透過點擊按鈕產生即時報告和KPI 儀表板，在這個敏捷的商業世界中做出更快、更明智的決策 - 🙂透過獎勵系統、每週簽到、一對一和內部排名來吸引和激勵您的員工和團隊 - 透過易於應用和有效的專案（包括甘特圖）全面了解您的專案）和任務（包括看板）管理；輕鬆產生專案發票 - 💡透過我們的白板和範...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 透過功能豐富的自動時間追蹤和生產力測量軟體幫助公司釋放生產力潛力。它可以幫助您將生產力提高 20% 至 30%，並以前所未有的方式提高員工士氣。 Time Champ 不僅僅是一個時間追蹤器，它提供的豐富功能集可以幫助優化您業務的所有領域，並成為您與競爭對手之間的關鍵差異化因素。無論您的員工身在何處，無論是遠距工作還是在辦公室工作，Time Champ 都可以幫助您確定他們在工作日的時間花在哪裡，確保您能夠有效地利用他們的時間。 Time champ 還可以幫助公司使用綜合儀表板即時有效地衡量團隊的生產力。您可以在一個螢幕上一目了然地看到有多少團隊成員正在工作，有多少人缺...
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未來的 HCM 套件，可實現人力資源流程自動化、簡化人際互動並提供可行的見解以建立更好的工作場所。為了讓人力資源的一切都實現自動駕駛，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源職能，為 1,100 多家企業節省了數百萬個小時。此計數包括來自 20 多個行業的名稱 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearb...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款出色的軟體，適用於時間追蹤、員工監控、螢幕截圖和 URL 追蹤、員工休假安排、GPR 路線追蹤、時間報告準備、專案規劃和估算、發票和付款管理。 Trackabi 專注於中小企業。 Trackabi 憑藉其遊戲化方法使時間追蹤變得高效且有吸引力。當使用者達到經理定義的特定目標時，他們可以獲得成就和業力積分。產品優勢： — 適用於 Windows、Linux 和 macOS 的 Trackabi 桌面計時器可以自動記錄工作時間並準備每日使用者活動統計資料。它可以檢測空閒時間、捕獲螢幕截圖、追蹤瀏覽器 URL 並記錄使用的應用程序，從而區分工作和休閒應用程式。 — Track...
Papershift
papershift.com
Papershift 可協助您在雲端管理和自動化員工輪班規劃、休假管理和員工時間追蹤。 Papershift 擁有超過 20 萬名用戶，是歐洲最受歡迎的勞動力規劃軟體。
BrioHR
briohr.com
中小企業一站式人力資源管理平台。 我們的人力資源管理平台可協助公司立即將整個員工旅程中的所有人力資源職能數位化，全部集中在一個地方： - 人才招募：使用我們的 ATS（申請人追蹤系統）對招募進行數位化和協作，然後以完全數位化方式入職新員工 - 人力資源管理員：管理帶薪休假、員工資料庫和文件、薪資（新加坡和馬來西亞，更多！）、費用報銷、時間表... - 績效管理：追蹤 KPI/OKR、管理績效評估、收集 360° 回饋...
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功...
Craze
crazehq.com
為新創公司提供一站式人力資源、薪資和合規服務。 雄心勃勃的創辦人利用 Craze 來無壓力地經營他們的公司。我們自動處理人力資源、薪資和合規事宜，讓您可以專注於發展您的業務。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一個休假管理平台，可簡化合規、索賠和薪資的複雜性，從而提供無縫、更具同理心的員工休假體驗。 歡迎來到員工休假的現代。休假管理軟體可以自動處理人員團隊及其員工的合規性、索賠和薪資的複雜性。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
DreamTeam
dreamteam.io
中小型企業的一體化人才中心，可透過最快、最靈活且無限的人力資源平台簡化複雜的人員流程。 DreamTeam 讓您能夠重新獲得具有脫節資料的增量人員流程的完全控制和可見性。我們透過全面且易於設置的解決方案來克服人力資源的複雜性，將您的團隊從繁重的體力工作中解放出來，同時促進人力資源的成功、滿意度和蓬勃發展的公司文化。
Onfolk
onfolk.com
英國薪資，自動化以節省時間。簡單、有效率且無錯誤的支付團隊費用的方式。幾分鐘內即可付款，定價簡單，專家支援。
HealthBoxHR
healthboxhr.com
使用 HealthBoxHR 簡化您的人力資源管理。我們的平台可讓您在一個方便的位置管理薪資、病假、時間表等。加入超過 100 萬名滿意的用戶，了解 HealthBoxHR 如何幫助您節省時間、降低成本並改善您的人力資源流程。
PieTrack
pietrack.com
Pietrack 是一款針對中小型企業的 Web 和桌面應用程式。該平台包括人力資源（休假管理、薪資、會議等）、專案管理（任務管理、在專案上安裝和運行的追蹤應用程式、專案會議、專案文件等）、銷售（潛在客戶追蹤、聯絡人、文件等） ）和可自訂的行銷（電子郵件範本、活動等）模組。
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker 是一種簡化的休假管理解決方案，可與 Slack、Microsoft Teams 和 Google Workspace 等熱門協作工具無縫集成，也可以透過工作電子郵件直接存取。只需點擊幾下滑鼠，即可簡化追蹤帶薪休假 (PTO) 的過程，從而提高團隊的透明度和即時可見性。借助假期追蹤器，您可以在數小時內管理休假請求，非常適合兼職員工或精確的日程安排需求。該系統支援臨時休假（TOIL），讓員工可以根據加班時間累積休假。替代審批者等功能透過在經理缺席期間委派審批職責來提供靈活性，而停電期則有助於控制關鍵時期的休假請求。應計功能會隨著時間的推移自動累積休假，確保記錄的準...
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic 是一款超級簡單的員工休假規劃工具，超過 15 萬人使用它來安排下班時間。這是管理員工休假的線上、行動和無紙化方式，擺脫了假期表格和電子表格。
Timeular
timeular.com
不費吹灰之力就能獲得準確的時間表，而且無需不斷提醒，這不是很好嗎？ Timeular 透過將最輕鬆的時間追蹤方法捆綁在一起，使其成為可能。全球有 10,000 多個團隊利用 Timeular 來改善估算、追蹤預算、增加工時計費、監控獲利能力並提高生產力。 Timeular 的隱私不僅僅是遵守 GDPR。例如，自動追蹤的資料僅儲存在使用者電腦本地，另一個例子是管理人員無法即時查看員工資料。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一個現代化的人力資源系統，包含管理員工整個旅程所需的一切。免費試用 14 天！
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Worknice
worknice.com
令人愉快的 HR 軟體 - 100% 在澳洲設計、製造和支援。利用靈活直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice 擁有市場領先的核心人力資源使用者體驗；簡化入職、智慧文件和合規性、員工變更管理、薪資整合、休假、審查和調查。專為需要解決當前挑戰和新出現的挑戰的蓬勃發展的人力資源團隊而打造。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 幫助高成長的中小企業建立透明且蓬勃發展的工作場所文化，促進員工福祉並提高人才保留率。我們的績效管理平台透過鼓勵使命感並刺激全球範圍內的社會共享和社區歸屬感，幫助組織克服混合工作場所的脫節。使用 Mirro 的團隊和個人會更快樂、高度投入且生產力更高。作為一個用戶友好且高度社交的平台，Mirro 透過認可、OKR、持續回饋和有意義的績效對話推動團隊成員之間每月超過 5,000 次互動。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等創新公司。使用 Mirro 增強團隊能力並培養健康、穩固的工作關係。
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates 是中小型企業的終極員工休假規劃工具，可輕鬆簡化休假管理流程，釋放時間並一舉改善辦公文化。
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack 讓小型和成長型企業能夠應對員工缺勤、PTO 和假期的問題。 Leavetrack 提供深度客製化，將消除手動管理員工休假的負擔，並提供整個組織的可見性。 Leavetrack 允許跨多個地點自訂休假類型；導入 150 多個地點和多個審批等級的公共假期。
Keeple
keeple.com
在中小企業中，管理休假和缺勤很快就會成為員工、經理和人力資源部門的一件令人頭痛的事情。 Keeple 是一款現代化的休假和缺勤管理軟體包，可讓您高效管理所有類型的休假：假期、病假、特殊假、育嬰假等。 ，提供流暢、有效率的員工體驗。
Planleave
planleave.com
透過使用現有工具和工作流程實現自動化，是管理團隊休假的最簡單方法。 PTO 追蹤和假期追蹤的最佳用戶體驗，無需學習。休假管理產品中沒有更好的使用者體驗。
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro 是一個線上休假管理系統，可以管理員工休假的各個方面。系統將自動追蹤休假餘額，無需使用電子表格或紙張。經理可以查看所有員工的休假餘額，並輕鬆批准和拒絕休假申請，而員工可以申請休假並查看剩餘餘額。它還提供了一種準確查看誰將離開的方法，有助於在繁忙時段進行計劃並避免日程安排衝突。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端勞動力管理系統，旨在讓您輕鬆有效率地管理無辦公桌員工和員工。它是一個高水準的多方面系統，可以應對任何規模的複雜勞動力管理挑戰。
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR 是一款功能強大的模組化人力資源軟體，適用於中小型企業。自 2010 年以來，我們已幫助全球數千家公司每週在休假管理、員工檔案管理和入職、時間追蹤、績效管理、違規追蹤和認證管理等日常人力資源任務上節省時間。選擇適合您的業務需求和預算的 HRIS 所需的模組和使用者數量。立即開始 21 天免費試用 (www.purelyhr.com/Trial) 或現場示範。
TeamSense
teamsense.com
TeamSense 是一款以文字為主的考勤管理和大眾傳播平台，專為製造、建築、倉儲和物流領域的第一線工作者打造。 - 透過消除流程中的焦慮，最多可減少 70% 的未來電力缺席 - 透過在員工報告缺勤之前向員工展示他們的積分和出勤記錄，最多可將缺勤率減少 20%。 - 29 種語言的翻譯並且還在增加中！
Humaans
humaans.io
Humaans 是一個 HRIS，旨在成為組織人力資源技術堆疊的基礎層。它可以幫助快速發展的公司的現代人力資源團隊透過快速的工作流程、自動化和快速存取資料來入職、管理和培養員工。 Humaans 旨在解決企業領導者的痛點，他們厭倦了處理無法滿足當今員工高標準的笨重系統。它專為速度而設計，具有精美的人員目錄、文件儲存、休假追蹤、視覺化報告，並透過深度整合連接現有系統。透過增強 Slack、GSuite 和 HR 單點解決方案，Humaans 不僅簡化了 HR 流程，也為組織中的每個人帶來了價值。此外，Humaans 適合遠端和分散式團隊，幫助提高企業的敏捷性，無論其設定如何